Samsung оштрафован на $10 млн за обман в рекламе водонепроницаемых смартфонов: пользователи жаловались, что вода их портит

Samsung получил штраф в размере 14 миллионов австралийских долларов в Австралии. На американские – это 9,6 миллиона.

Причина – реклама, которая вводит в заблуждение покупателей. Она касается водонепроницаемости смартфонов.

История выглядит так:

🚿 Изначально Samsung даже на своем сайте указывает, что смартфоны S7 или новее оснащены защитой от воды. Например, у моделей S8 есть степень защиты IP68.

🚿 Из расшифровки степеней IP68 означает, что смартфон обладает полной защитой от пыли и герметичен при погружении в воду до 30 минут на глубину до 1,5 м.

🚿 В 2019 году Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) подала в суд на Samsung Australia. Претензии возникли к рекламе по водонепроницаемости марок Galaxy S, Galaxy A и Galaxy Note. В пресс-релиз также попали модели с IP68 – Galaxy S7, S7 Edge, Galaxy A5, Galaxy A7, Galaxy S8, S8 Plus и Galaxy Note8.

🚿 По данным ACCC, за 2,5 года (с 2016-го по 2018-й) в Австралии было продано 3,1 млн этих устройств. Комиссия получила множество жалоб.

По мнению ACCC, реклама побуждала покупателей делать селфи под водой. При этом было много жалоб из-за того, что устройства портились:

〰️ Соленая вода разъедала зарядные порты.

〰️ В некоторых случаях она полностью портила устройство – оно переставало работать.

Хотя Samsung, конечно же, тестирует свои смартфоны: