Samsung оштрафован на $10 млн за обман в рекламе водонепроницаемых смартфонов: пользователи жаловались, что вода их портит
Samsung получил штраф в размере 14 миллионов австралийских долларов в Австралии. На американские – это 9,6 миллиона.
Причина – реклама, которая вводит в заблуждение покупателей. Она касается водонепроницаемости смартфонов.
История выглядит так:
🚿 Изначально Samsung даже на своем сайте указывает, что смартфоны S7 или новее оснащены защитой от воды. Например, у моделей S8 есть степень защиты IP68.
🚿 Из расшифровки степеней IP68 означает, что смартфон обладает полной защитой от пыли и герметичен при погружении в воду до 30 минут на глубину до 1,5 м.
🚿 В 2019 году Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) подала в суд на Samsung Australia. Претензии возникли к рекламе по водонепроницаемости марок Galaxy S, Galaxy A и Galaxy Note. В пресс-релиз также попали модели с IP68 – Galaxy S7, S7 Edge, Galaxy A5, Galaxy A7, Galaxy S8, S8 Plus и Galaxy Note8.
🚿 По данным ACCC, за 2,5 года (с 2016-го по 2018-й) в Австралии было продано 3,1 млн этих устройств. Комиссия получила множество жалоб.
По мнению ACCC, реклама побуждала покупателей делать селфи под водой. При этом было много жалоб из-за того, что устройства портились:
〰️ Соленая вода разъедала зарядные порты.
〰️ В некоторых случаях она полностью портила устройство – оно переставало работать.
Хотя Samsung, конечно же, тестирует свои смартфоны:
Повреждение водой – это уже не гарантийный случай. Причем специалистами это обнаруживается легко – при помощи специальных датчиков внутри. На сайте Samsung есть предупреждение о том, что воздействию соленой воды подвергать устройства не стоит. А если это произошло – нужно промыть пресной водой и протереть чистой тканью.
Существуют вопросы – стоит ли различать водонепроницаемость и водостойкость. И значит ли, что смартфоны с высокой степенью защиты IP можно спокойно использовать под водой.
Фактически наличие IP68 – это возможность для смартфона погрузиться на глубину и оставаться там некоторое время. Но нет требования именно к работе телефона в это время. К тому же тестирование происходит в чистой воде без примесей. Именно поэтому уместно говорить скорее о водостойкости – причем как защите, например, от брызг.
Samsung и ACCC совместно пришли к выводу, что внесенные в смартфоны изменения с марта 2018 года уже не сопряжены с такими рисками воздействия воды.