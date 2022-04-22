Что будет с туалетной бумагой в России после ухода Zewa в 2022 году: будет ли ажиотаж спроса, рост цен, прежний объем
22 апреля с рынка России ушла компания Essity. Она – владелец некоторых брендов, в число которых входит производитель туалетной бумаги Zewa.
Что теперь будет с туалетной бумагой в России? Ожидается ли теперь дефицит? И какие марки остались в России?
Какие проблемы с туалетной бумагой есть в России уже сейчас
Пока что с туалетной бумагой в России наблюдаются две проблемы. Первая – небольшой дефицит на полках некоторых магазинов. Но это локальная и быстро устранимая ошибка. Вторая – повышение цен. Это тоже локально, и все зависит от региона. Например, в ЯНАО цена возросла на 30-40 рублей. В Свердловской области цена стала выше на 80%.
Какие производители туалетной бумаги есть в России
В день объявления ухода из России Essity предоставила отчет, согласно которому российский рынок приносил ей 2% от общепродаваемой в мире продукции. В России Zewa – один из самых популярных производителей. В то же время ждать дефицита туалетной бумаги, как это было весной-2020 (начало коронавирусной пандемии) вряд ли стоит.
Тогда (особенно в весенние месяцы) прошел бум продажи туалетной бумаги, поскольку люди запасались ею, покупая много пачек сразу. Но Россия даже увеличила экспорт туалетной бумаги в самом начале пандемии, и это не сказалось на общей рыночной картине.
Кстати, в России достаточно производителей туалетной бумаги, если вдруг иностранных компании полностью уйдут из страны. Вот данные с сайта производства России:
- «Милея»;
- Viva love;
- «Мягкоff»;
- NatPaper;
- Perina;
- Kleo;
- Papia;
- Veiro;
- Другие компании.
Что общего у этого списка? Это производители из России. Но есть и иностранные. Например, компания Kimberly-Clark Corp. Официально она приостановила инвестиции в России, но продолжит поставки продукции. Это касается брендов компаний Huggies, Kleenex (а это туалетная бумага), Kotex и т.д.
Будет ли дефицит туалетной бумаги в России
Еще в начале марта у массового потребителя возник такой вопрос. И медиа задавали его различным экспертам. Так отвечал инвестиционный стратег УК «Арикапитал» и кандидат экономических наук Сергей Суверов:
«По импортным товарам возможны перебои, потому что есть трудности с расчетами. По кофе уже были сообщения, что будут перебои. Многие импортные товары — электроника, бытовая техника, даже туалетная бумага могут стать дефицитом. По местным, думаю, цены вырастут».
В то же время вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов говорил: «Не стоит паниковать. Никакого дефицита не будет ни с офисной бумагой, ни с бумагой для газет и журналов, ни с бумажными полотенцами, ни с туалетной бумагой. Лопухи не понадобятся».