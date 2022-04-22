Что будет с туалетной бумагой в России после ухода Zewa в 2022 году: будет ли ажиотаж спроса, рост цен, прежний объем

Какие проблемы с туалетной бумагой есть в России уже сейчас

Пока что с туалетной бумагой в России наблюдаются две проблемы. Первая – небольшой дефицит на полках некоторых магазинов. Но это локальная и быстро устранимая ошибка. Вторая – повышение цен. Это тоже локально, и все зависит от региона. Например, в ЯНАО цена возросла на 30-40 рублей. В Свердловской области цена стала выше на 80%.

Какие производители туалетной бумаги есть в России

В день объявления ухода из России Essity предоставила отчет, согласно которому российский рынок приносил ей 2% от общепродаваемой в мире продукции. В России Zewa – один из самых популярных производителей. В то же время ждать дефицита туалетной бумаги, как это было весной-2020 (начало коронавирусной пандемии) вряд ли стоит.

Тогда (особенно в весенние месяцы) прошел бум продажи туалетной бумаги, поскольку люди запасались ею, покупая много пачек сразу. Но Россия даже увеличила экспорт туалетной бумаги в самом начале пандемии, и это не сказалось на общей рыночной картине.

Кстати, в России достаточно производителей туалетной бумаги, если вдруг иностранных компании полностью уйдут из страны. Вот данные с сайта производства России: