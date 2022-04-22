Экономика
Производитель бумаги Zewa и средств Libresse уходит из России. Сейчас у него три фабрики в стране
С конца февраля масса иностранных компаний изменили рабочий формат на территории России, либо вообще покинули страну. Сейчас об уходе из России объявила компания Essity. Она владеет брендами Libresse (средства женской гигиены), Libero (детские подгузники), TENA (средства при недержании для взрослых), Tork и Zewa (салфетки, туалетная бумага и бумажные полотенца).
Что об этом известно
Вот данные об отчете компании с 1 января по 31 марта:
- В первом квартале 2022 года продажи увеличились на 14,6%. Многие страны ослабили ограничения, связанные с коронавирусом – это привело к повышению спроса на товар;
- В ближайшее время цены повысятся – Essity уже договорилась об этом с европейскими партнерами;
- Активы Essity в России обесценены на 147 млн долларов. В официальном заявлении указана цена в 1,4 млрд шведских марок;
- Сейчас компания работает над уходом из России.
Последнее прокомментировал глава Essity Магнус Крот. Он отметил тяжесть ведения бизнеса в России и то, что компания сосредоточена на уходе с российского рынка.
Что известно о работе компании в России
Essity появилась в России в 1994 году. Тогда шведская компания представила главные свои бренды, которые закрепились на нашем рынке – Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA:
- 1998 год. Компания приобрела фабрику по производству санитарно-гигиенической продукции в Светогорске;
- 2010 год. Открыты две фабрики в Тульской области;
- На всех предприятиях Essity в России к 2022 году работали 1300 человек;
- В 2021 году чистый объем продаж Essity в России составил около 2,8 млрд шведских крон (293 млн долларов), что соответствует примерно 2% от общемирового объема продаж.
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