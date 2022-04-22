Производитель бумаги Zewa и средств Libresse уходит из России. Сейчас у него три фабрики в стране

Что об этом известно

Вот данные об отчете компании с 1 января по 31 марта:

В первом квартале 2022 года продажи увеличились на 14,6%. Многие страны ослабили ограничения, связанные с коронавирусом – это привело к повышению спроса на товар;

В ближайшее время цены повысятся – Essity уже договорилась об этом с европейскими партнерами;

Активы Essity в России обесценены на 147 млн долларов. В официальном заявлении указана цена в 1,4 млрд шведских марок;

Сейчас компания работает над уходом из России.

Последнее прокомментировал глава Essity Магнус Крот. Он отметил тяжесть ведения бизнеса в России и то, что компания сосредоточена на уходе с российского рынка.