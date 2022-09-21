В каких странах сейчас работают карты «Мир» и какие иностранные банки перестали их принимать
Visa и Mastercard полностью ушли из России. Это сказалось на работе карт с этими платежными системами за пределами страны (подробно – тут). Альтернативой быстро стали карты «Мир». Ведущие российские банки наладили их массовый выпуск. За последние месяцы география приема карт с платежной системой «Мир» расширялась, но теперь возник обратный эффект.
Что надо знать о картах «Мир» – какие банки и как с ними работают
• «Мир» – российская платежная система. На ее официальном сайте написано, что с декабря 2015 года выпущено 129 миллионов карт. Их принимают 85 регионов России и более 100 банков. Там же указывается, что заказать карту «Мир» можно в «Сбербанке», ВТБ, «Тинькофф» и других банках. Полный список банков, поддерживающих карту «Мир» в России, доступен по ссылке.
• Карты «Мир» стали одной из главных альтернатив Visa и Mastercard. Другая – UnionPay. Об этом рассказывали экономисты. Система UnionPay лучше ориентирована на зарубежные страны. Это международная платежная система, которая была учреждена в Китае в 2002 году. «Мир» нацеливалась на Россию – эти карты внутри страны обгоняли по популярности Visa и Mastercard.
• «Мир» сотрудничает и с международными платежными системами. Из-за этого можно встретить кобейджинговые карты: «Мир»-UnionPay, «Мир»-Maestro, «Мир»-JCB. Карты следует оформлять для оплаты покупок и снятия денег во время зарубежных поездок. Например, карты «Мир»-UnionPay действуют сразу в 180 странах, потому что опираются на работу UnionPay.
• У карт «Мир» есть собственное мобильное приложение – Mir Pay. Оно работает в любом терминале, где принимаются бесконтактные карты «Мир». «Ведомости» писали, что всего за год число его пользователей выросло в 20 раз. Данные сравниваются с летом 2021 года, но конкретные цифры не раскрываются. К Mir Pay могут подключаться только карты «Мир».
• На сайте платежной системы «Мир» есть специальный раздел, где указаны подробности о работе карт внутри России. Например, ей можно расплачиваться вообще в любой точке, снимать деньги в банкоматах и делать покупки в интернете. Ранее там же был список стран, которые принимали карты «Мир». В сентябре 2022 года он пропал – сейчас там просто ничего нет.
• НСПК (Национальная система платежных карт) – оператор платежной системы «Мир». Это еще одно важное название, которое нужно запомнить. Банк России – ее учредитель. Создана в 2014 году Представители НСПК обычно отвечают на новости, связанные с картами «Мир». Они рассказывали, что банки каждой страны сами принимают решение по обслуживанию карт.
Что сейчас происходит с картами «Мир» в зарубежных странах – почему возникают проблемы
Карта «Мир» работала в некоторых странах до середины сентября 2022 года. «Банк России» еще в марте 2022 года включал в список Турцию, Вьетнам, Армению, Таджикистан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. По каждой стране были отдельные пояснения с названиями банков или принципом работы карт «Мир». В том числе с деталями по снятию денег и функциям Mir Pay.
Текущие проблемы связаны с санкциями. Мы рассказывали, что весной под них попали многие российские банки. Например, некоторые из них даже были отключены от системы SWIFT (о ней – тут). Представители платежной системы «Мир» поясняли на примере Турции, что сейчас клиентов могут ждать сложностями. Операции по картам подсанкционных банков теперь отклоняются.
В сентябре 2022 года некоторые турецкие банки начали отказываться от работы с платежной системой «Мир». Is bankasi и Deniz официально приостановили работу с картами «Мир». При этом через банки Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank спокойно можно было снять наличные или оплатить любые операции. Официально Турция совсем не прекращала работу с картами «Мир».
В Турции все проблемы объясняются давлением санкций со стороны США. Минфин США предупредил зарубежные банки о риске санкций из-за сотрудничества с НСПК (хотя сама она не под санкциями). Это разъяснял РБК. Дальше ситуация перенеслась на другие страны, которые ранее продвигали «Мир» и значились в числе официальных партнеров платежной системы.
Позже возникли вопросы по работе карт «Мир» в Армении: 20 сентября местные СМИ рассказали, что местные банки их не принимают. Пока все подтверждения сводятся к тому, что все подобные решения принимаются конкретными банками (туристы утверждают, что глобально все по-прежнему работает). Об этом всегда говорила НСПК, на это уже указал и Центробанк Армении. На национальном уровне работа с картами «Мир» не контролируется.
Ассоциация туроператоров расписывала главное, что нужно знать об использовании карт «Мир» в зарубежных странах. Основной вывод: лучше заводить карту «Мир» в том банке, который не находится под санкциями. Тогда высока вероятность отсутствия любых проблем при оплате и снятии наличных. Тут же важно: в России любые карты «Мир» работают без ограничений.
Forbes рассказывал со ссылкой на вице-премьера Дмитрий Чернышенко, что география стран-партнеров платежной системы «Мир» должна постепенно увеличиваться. На ближайшее будущее планируется, что к 2025 году «Мир» заработает в 20 странах, к 2030-му – в 35. Из-за этого идут переговоры с Китаем и со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки. «Интерфакс» приводил список конкретных стран, где наоборот прорабатывался вопрос о запуске карт «Мир»: Иран, Куба, Египет, Венесуэла.
Сейчас ситуация с проблемами в работе карт «Мир» переносится на разные страны, которые ранее в полном объеме их обслуживали. Некоторые банки Вьетнама и Казахстана уже перестали работать с этой платежной системой. Национальный банк Казахстана не обслуживает карты «Мир» в своей банкоматной системе с весны. Теперь отказался от их приема и вьетнамский BIDV.
Эксперты считают, что текущие сложности никак не повлияют на расширение стран-партнеров платежной системы «Мир». Финансовый аналитик Михаил Беляев говорил, что в будущем они могут заработать в местах, ориентированных на российский турпоток. Он же указывал: карты «Мир» в такой ситуации помогают удобному взаимодействию и привлечению людей.