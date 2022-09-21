В каких странах сейчас работают карты «Мир» и какие иностранные банки перестали их принимать

Что надо знать о картах «Мир» – какие банки и как с ними работают

• «Мир» – российская платежная система. На ее официальном сайте написано, что с декабря 2015 года выпущено 129 миллионов карт. Их принимают 85 регионов России и более 100 банков. Там же указывается, что заказать карту «Мир» можно в «Сбербанке», ВТБ, «Тинькофф» и других банках. Полный список банков, поддерживающих карту «Мир» в России, доступен по ссылке.

• Карты «Мир» стали одной из главных альтернатив Visa и Mastercard. Другая – UnionPay. Об этом рассказывали экономисты. Система UnionPay лучше ориентирована на зарубежные страны. Это международная платежная система, которая была учреждена в Китае в 2002 году. «Мир» нацеливалась на Россию – эти карты внутри страны обгоняли по популярности Visa и Mastercard.

• «Мир» сотрудничает и с международными платежными системами. Из-за этого можно встретить кобейджинговые карты: «Мир»-UnionPay, «Мир»-Maestro, «Мир»-JCB. Карты следует оформлять для оплаты покупок и снятия денег во время зарубежных поездок. Например, карты «Мир»-UnionPay действуют сразу в 180 странах, потому что опираются на работу UnionPay.