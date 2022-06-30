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Почему на всех рублевых банкнотах города, а не портреты – и зачем нужен новый дизайн

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официальный сайт Банка России

Банк России представил новую сторублевку: теперь она посвящена Москве и Центральному федеральному округу. Позднее так же обновятся дизайны и для других банкнот из 90-х: 500, 1000, 5000.

Почему банкноты выглядят именно так? Почему со временем у них меняется дизайн? Разбираемся в этом тексте.

Почему на рублевых купюрах именно города, а не исторические личности

Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев объяснял реформу нового дизайна так:

«Мы дополняем «городскую» тематику «региональной», утвердив принцип: один номинал – один федеральный округ. Города остаются, но их выбор уже более закономерен, это столицы федеральных округов. Если сейчас в городах, которые изображены на купюрах, проживает примерно 22 млн человек, которые считают те или иные банкноты условно «своими», то с расширением тематики до региональной каждый житель страны сможет ассоциировать себя с банкнотой через регион, в котором живет».

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Но почему и ранее, и сейчас для дизайна выбрана именно городская тематика? Ведь в мире много стран, где в основе дизайна купюр – портреты. Допустим, на долларе изображен Бенджамин Франклин. На фунтах – королева. Плюс в СССР на банкнотах тоже был портрет – Ленина.

Россия в первых постсоветских планах тоже хотела прийти к практике использования исторических личностей по двум причинам. Первое – почет для истории. Второе – портреты подделывать сложнее, чем города.

Изначально городская тематика считалась временной. Но концепт прижился, и Банк России не стал от него отходить. К тому же со временем появились способы по дополнительной защите купюр от подделывания. На первой дизайне рублей в 1993 году география была очень узкой: разнообразие сводилось к изображению разных башен Московского кремля. Но уже в 1995-м появляются привычные нам Красноярск, Архангельск и другие города.

Кто выбирает, какие города рисовать на банкнотах

Сейчас в обороте находятся девять купюр. И все они украшены пейзажами и достопримечательностями различных городов. Последнее нововведение – как раз ввод 100-рублевой банкноты с Москвой и Ржевом. Все изменения будут такие:

  • Пятигорск будет вместо Архангельска на 500 рублях;
  • 1000 рублей: Нижний Новгород вместо Ярославля;
  • На купюре в 5000 рублей будет Екатеринбург вместо Хабаровска;
  • На 50 и 100 рублях останутся Москва и Санкт-Петербург, но будут уже другие достопримечательности;
  • На тот момент реформа не затрагивала только купюры в 2000 и 200 рублей.

Все купюры обновятся к 2025 году.

Разработка дизайна банкнот закреплена за художниками Банка России и «Гознака». При этом часто представители Центробанка отвечали на вопрос, почему бы не проводить голосование за выбор нужных городов и достопримечательностей в открытом доступе. Ответ простой: выбор слишком тонкий и процесс бы затягивался из-за разности во мнениях.

Еще раз: зачем надо обновлять все купюры

Обновление Банк России объяснил двумя причинами:

1. Добавление мест из дополнительных федеральных округов. Алексеев говорил: «По результатам модернизации банкнотного ряда все федеральные округа нашей страны будут в равной степени представлены на банкнотах по принципу: один номинал банкноты, один федеральный округ и расположенный в нем город».

2. Придача дополнительной степени надежности купюрам. Кроме визуала в дизайн новых купюр вложены новые системы защиты от подделок.

Кстати, зачем недавно вводили купюры в 200 и 2000 рублей

Из всех купюр к 2025-му Центробанк не поменяет лишь номиналом в 200 и 2000 рублей. Они выпускаются с 2017 года и считаются актуальными (и технически, и по дизайну). Глава Центробанка Эльвира Набиуллина тогда говорила, что они выпущены не за счет федерального бюджета, а за счет Банка России. Причины их выпуска:

  • Упрощение расчетов россиян: появляется более широкий выбор в том числе для выдачи сдачи;
  • Этот ход должен помочь в борьбе с инфляцией;
  • Продления срока жизни некоторых банкнот. Купюра в 200 рублей находится между 100 и 500, купюра в 2000 тысячи рублей – между 1000 и 5000. Так что благодаря введенным купюрам те, что были изданы до этого, сохранятся лучше из-за частых замен при совершении финансовых операций.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
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