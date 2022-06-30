Почему на всех рублевых банкнотах города, а не портреты – и зачем нужен новый дизайн
Банк России представил новую сторублевку: теперь она посвящена Москве и Центральному федеральному округу. Позднее так же обновятся дизайны и для других банкнот из 90-х: 500, 1000, 5000.
Почему банкноты выглядят именно так? Почему со временем у них меняется дизайн? Разбираемся в этом тексте.
Почему на рублевых купюрах именно города, а не исторические личности
Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев объяснял реформу нового дизайна так:
«Мы дополняем «городскую» тематику «региональной», утвердив принцип: один номинал – один федеральный округ. Города остаются, но их выбор уже более закономерен, это столицы федеральных округов. Если сейчас в городах, которые изображены на купюрах, проживает примерно 22 млн человек, которые считают те или иные банкноты условно «своими», то с расширением тематики до региональной каждый житель страны сможет ассоциировать себя с банкнотой через регион, в котором живет».
Но почему и ранее, и сейчас для дизайна выбрана именно городская тематика? Ведь в мире много стран, где в основе дизайна купюр – портреты. Допустим, на долларе изображен Бенджамин Франклин. На фунтах – королева. Плюс в СССР на банкнотах тоже был портрет – Ленина.
Россия в первых постсоветских планах тоже хотела прийти к практике использования исторических личностей по двум причинам. Первое – почет для истории. Второе – портреты подделывать сложнее, чем города.
Изначально городская тематика считалась временной. Но концепт прижился, и Банк России не стал от него отходить. К тому же со временем появились способы по дополнительной защите купюр от подделывания. На первой дизайне рублей в 1993 году география была очень узкой: разнообразие сводилось к изображению разных башен Московского кремля. Но уже в 1995-м появляются привычные нам Красноярск, Архангельск и другие города.
Кто выбирает, какие города рисовать на банкнотах
Сейчас в обороте находятся девять купюр. И все они украшены пейзажами и достопримечательностями различных городов. Последнее нововведение – как раз ввод 100-рублевой банкноты с Москвой и Ржевом. Все изменения будут такие:
- Пятигорск будет вместо Архангельска на 500 рублях;
- 1000 рублей: Нижний Новгород вместо Ярославля;
- На купюре в 5000 рублей будет Екатеринбург вместо Хабаровска;
- На 50 и 100 рублях останутся Москва и Санкт-Петербург, но будут уже другие достопримечательности;
- На тот момент реформа не затрагивала только купюры в 2000 и 200 рублей.
Все купюры обновятся к 2025 году.
Разработка дизайна банкнот закреплена за художниками Банка России и «Гознака». При этом часто представители Центробанка отвечали на вопрос, почему бы не проводить голосование за выбор нужных городов и достопримечательностей в открытом доступе. Ответ простой: выбор слишком тонкий и процесс бы затягивался из-за разности во мнениях.
Еще раз: зачем надо обновлять все купюры
Обновление Банк России объяснил двумя причинами:
1. Добавление мест из дополнительных федеральных округов. Алексеев говорил: «По результатам модернизации банкнотного ряда все федеральные округа нашей страны будут в равной степени представлены на банкнотах по принципу: один номинал банкноты, один федеральный округ и расположенный в нем город».
2. Придача дополнительной степени надежности купюрам. Кроме визуала в дизайн новых купюр вложены новые системы защиты от подделок.
Кстати, зачем недавно вводили купюры в 200 и 2000 рублей
Из всех купюр к 2025-му Центробанк не поменяет лишь номиналом в 200 и 2000 рублей. Они выпускаются с 2017 года и считаются актуальными (и технически, и по дизайну). Глава Центробанка Эльвира Набиуллина тогда говорила, что они выпущены не за счет федерального бюджета, а за счет Банка России. Причины их выпуска:
- Упрощение расчетов россиян: появляется более широкий выбор в том числе для выдачи сдачи;
- Этот ход должен помочь в борьбе с инфляцией;
- Продления срока жизни некоторых банкнот. Купюра в 200 рублей находится между 100 и 500, купюра в 2000 тысячи рублей – между 1000 и 5000. Так что благодаря введенным купюрам те, что были изданы до этого, сохранятся лучше из-за частых замен при совершении финансовых операций.