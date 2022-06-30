Почему на всех рублевых банкнотах города, а не портреты – и зачем нужен новый дизайн

Банк России представил новую сторублевку: теперь она посвящена Москве и Центральному федеральному округу. Позднее так же обновятся дизайны и для других банкнот из 90-х: 500, 1000, 5000.

Почему банкноты выглядят именно так? Почему со временем у них меняется дизайн? Разбираемся в этом тексте.

Почему на рублевых купюрах именно города, а не исторические личности

Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев объяснял реформу нового дизайна так:

«Мы дополняем «городскую» тематику «региональной», утвердив принцип: один номинал – один федеральный округ. Города остаются, но их выбор уже более закономерен, это столицы федеральных округов. Если сейчас в городах, которые изображены на купюрах, проживает примерно 22 млн человек, которые считают те или иные банкноты условно «своими», то с расширением тематики до региональной каждый житель страны сможет ассоциировать себя с банкнотой через регион, в котором живет».