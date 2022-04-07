Что такое карточные туры и как они устроены: туроператоры устраивают быстрые поездки в другие страны для оформления Visa и MasterCard
Что включено в тур: встреча в аэропорту, проживание и оформление карты – пока только в Узбекистане
Первые «карточные туры» организовала компания «ВЕДИ Групп» 23 марта в Узбекистан. Этот же оператор организовывал вакцинные туры, когда у россиян появился спрос на зарубежные вакцины.
Тур включает:
✅ Трансферы из аэропорта в отель, в банк из отеля и обратно.
✅ Проживание в отеле (две ночи)
✅ Консультации при посещении банка и подготовка документов для оформления карты
✅ Медицинская страховка
❌ Билеты покупаются отдельно
Тур стоит 23 тысячи рублей, а за дополнительную плату добавляются экскурсии по Ташкенту. Похожий тур организует BSI Group (от 21 тысячи рублей без билета, в Узбекистан), «Русский экспресс» (от 87 тысяч с билетом, в Узбекистан).
Билеты из Москвы в Ташкент и обратно стоят не меньше 25 тысяч рублей. То есть поездка с учетом тура выйдет в 50-60 тысяч рублей.
Пока туры организуют только в Узбекистан, но в планах поездки и в другие страны, среди которых Армения и Казахстан. Для поездки в эти страны нужны либо отрицательные ПЦР-тесты, либо сертификат о вакцинации.
Как оформить карту в Узбекистане: нужен паспорт и регистрация по месту пребывания
Ограничений на выпуск карт нерезидентам нет. Россияне могут приехать в отделение банка (например, в «Капитал банк», «НБУ», «Асака банк» в Узбекистане), предъявив паспорт, данные о регистрации (ее оформляют работники отеля) и заполнив анкету.
Организация туров именно в Узбекистан объясняется скоростью оформления карт: процедура занимает около часа. В Армении тот же процесс займет до четырех дней.
Полученной картой можно расплачиваться в заграничных поездках и иностранных магазинах, но в России она работать не будет. Пополнить ее можно либо наличными в Узбекистане, либо переводами через системы вроде «Золотой короны» с российской карты.
Что сейчас с российскими Visa и MasterCard: они работают в России, но не за границей
С 10 марта эти карты не принимаются в иностранных интернет-магазинах и за рубежом. Ими нельзя расплатиться в App Store и Google Play, в иностранных онлайн-кинотеатрах, на игровых платформах, в поездках за рубеж и так далее.
В России карты продолжают работу, потому что платежи проходят не через международные системы, а через Национальную систему платежных карт. Карты продолжат работать даже после формального истечения срока действия: «Альфа-Банк» продлил их действие сразу до 2028 года, «Росбанк» – до 2030, «Райффайзенбанк» и «Тинькофф» – бессрочными.
Основной альтернативой для оплатой за границей становится карта «Мир». Она работает в Узбекистане, Турции, Армении, Вьетнаме, Казахстане – всего в десяти странах.