Что такое карточные туры и как они устроены: туроператоры устраивают быстрые поездки в другие страны для оформления Visa и MasterCard

Пока туры организуют только в Узбекистан, но в планах поездки и в другие страны, среди которых Армения и Казахстан. Для поездки в эти страны нужны либо отрицательные ПЦР-тесты, либо сертификат о вакцинации.

Как оформить карту в Узбекистане: нужен паспорт и регистрация по месту пребывания

Ограничений на выпуск карт нерезидентам нет. Россияне могут приехать в отделение банка (например, в «Капитал банк», «НБУ», «Асака банк» в Узбекистане), предъявив паспорт, данные о регистрации (ее оформляют работники отеля) и заполнив анкету.

Организация туров именно в Узбекистан объясняется скоростью оформления карт: процедура занимает около часа. В Армении тот же процесс займет до четырех дней.

Полученной картой можно расплачиваться в заграничных поездках и иностранных магазинах, но в России она работать не будет. Пополнить ее можно либо наличными в Узбекистане, либо переводами через системы вроде «Золотой короны» с российской карты.

Что сейчас с российскими Visa и MasterCard: они работают в России, но не за границей

С 10 марта эти карты не принимаются в иностранных интернет-магазинах и за рубежом. Ими нельзя расплатиться в App Store и Google Play, в иностранных онлайн-кинотеатрах, на игровых платформах, в поездках за рубеж и так далее.

В России карты продолжают работу, потому что платежи проходят не через международные системы, а через Национальную систему платежных карт. Карты продолжат работать даже после формального истечения срока действия: «Альфа-Банк» продлил их действие сразу до 2028 года, «Росбанк» – до 2030, «Райффайзенбанк» и «Тинькофф» – бессрочными.

Основной альтернативой для оплатой за границей становится карта «Мир». Она работает в Узбекистане, Турции, Армении, Вьетнаме, Казахстане – всего в десяти странах.