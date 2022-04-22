Будет ли айфон 14 в России
Каждый год Apple презентует новый айфон. И 2022-й точно не будет исключением. Но что об этом известно прямо сейчас? И появится ли айфон 14 в России?
Когда выйдет айфон 14 и каким он будет
Официально Apple не объявила даты выхода нового айфона. Но обычно компания показывает новые айфоны во время осенней презентации.
Пока что компания не говорила ничего о том, каким именно будет новый айфон. Есть только слухи:
- Возможно, будут изменены размеры девайса. После презентации iPhone 13 глава Apple Тим Кук говорил, что ему не нравится размер телефона: «Я бы хотел, чтобы он был больше. Но мы прислушались к нашим пользователям»;
- Айфон 14 точно вырастет в цене. Сайт Tomsguide пишет, что модель iPhone 14 будет стоить 999 долларов, модель iPhone 14 Pro Max – 10999 долларов;
- Инсайдеры также говорят, что экран будет более выпуклым, чем у 13-й версии айфона. Этот концепт разработчики Apple задумали еще несколько моделей назад;
- Определенно новый айфон получится мощнее и работоспособнее старых версий.
Что сейчас с поставками Apple в Россию
2 марта компания Apple через сайт TechCrunch сделала заявление:
«Мы приостановили все продажи продукции в России. На прошлой неделе мы остановили весь экспорт в наш канал продаж в стране».
Санкции касаются не только айфонов, но и всей продукции Apple. Никто не знает, когда именно восстановятся поставки техники компании в Россию. Сайт РБК со ссылкой на представителей официальных продавцов написал, что запасов техники Apple (и Samsung) в России осталось на 2-3 месяца продаж. Вот цитата одного из представителей:
«Мы торгуем оставшимся товаром со склада, iPhone 11 и 12 продаются в России уже несколько лет, их запасы были небольшими. Кроме того, после роста цен стоимость этих моделей оказалась более доступной по сравнению с новыми моделями. Сейчас iPhone 12 Pro Max стоит примерно столько же, сколько и iPhone 13 Pro Max полгода назад».
Сколько стоит айфон 13 в России
На данный момент айфон 13 на территории страны можно купить как в официальных магазинах Apple, так и у ресселеров. И ситуация сейчас стала лучше.
Например, в начале марта продажи у официальных дистрибьюторов были заморожены (на некоторое время). Сейчас они возобновлены, а в Cstore на момент написания текста даже есть небольшая скидка.
Что касается ресселеров, то возьмем модель iPhone 13 на 256 ГБ. Картина такая:
- «М.видео» – 99999 рублей;
- «Эльдорадо» – 99999 рублей;
- «Технопарк» – 96480 рублей;
- «Яндекс. Маркет» – 88380 (скидка).