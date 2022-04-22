Будет ли айфон 14 в России

Что сейчас с поставками Apple в Россию

2 марта компания Apple через сайт TechCrunch сделала заявление:

«Мы приостановили все продажи продукции в России. На прошлой неделе мы остановили весь экспорт в наш канал продаж в стране».

Санкции касаются не только айфонов, но и всей продукции Apple. Никто не знает, когда именно восстановятся поставки техники компании в Россию. Сайт РБК со ссылкой на представителей официальных продавцов написал, что запасов техники Apple (и Samsung) в России осталось на 2-3 месяца продаж. Вот цитата одного из представителей:

«Мы торгуем оставшимся товаром со склада, iPhone 11 и 12 продаются в России уже несколько лет, их запасы были небольшими. Кроме того, после роста цен стоимость этих моделей оказалась более доступной по сравнению с новыми моделями. Сейчас iPhone 12 Pro Max стоит примерно столько же, сколько и iPhone 13 Pro Max полгода назад».

Сколько стоит айфон 13 в России

На данный момент айфон 13 на территории страны можно купить как в официальных магазинах Apple, так и у ресселеров. И ситуация сейчас стала лучше.

Например, в начале марта продажи у официальных дистрибьюторов были заморожены (на некоторое время). Сейчас они возобновлены, а в Cstore на момент написания текста даже есть небольшая скидка.