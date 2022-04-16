Где сейчас ремонтировать айфоны и сколько это стоит
В начале марта компания Apple отказалась от продажи новых устройств в России. Важные события, касающиеся компании и ее деятельности на территории страны с того момента:
- Apple отключила Apple Pay в России;
- Выросли цены на продукцию в стране;
- Возникли определенные сложности с ремонтом техники и в частности – с айфоном.
Где теперь можно отремонтировать айфон
Существует по-прежнему два способа.
Способ №1 – в любом неофициальном сервисе. Плюс – цена (хотя и там сейчас идет повышение) и скорость выполнения задачи. Минус – скорее всего, устанавливать вместо неисправной детали мастер установит пользователю новую, но неофициальную. В этом случае в дальнейшем официальные сервисные центры Apple откажутся ремонтировать ваш девайс, даже если вы скажете, что все детали заводские или хотя бы тоже официальные (это легко проверяется). Еще один минус
Способ №2 – в любом авторизованном сервисном центре. Плюс этого способа – установка оригинальных деталей и дальнейшая возможность ремонта девайсов в любом официальном сервисном центре. Минус – цена и, возможно, время ремонта. Плюс здесь появились некоторые сложности.
Например:
- Некоторые такие сервисные центры с начала марта перестали принимать технику на негарантийный ремонт;
- Существует вероятность проблемы с ремонтом некоторых деталей. Например, основатель сети Fixed.one Дмитрий Дружбин сказал: «Про запчасти Apple в своем анонсе ничего не говорила. Для неавторизованных сервисов вообще особо ничего не изменится, кроме стоимости и сроков. Все и так ехало через Китай и без разрешения Apple». Также Дружбин сказал, что объем закупок будет снижаться.
Как изменились цены на ремонт айфонов
Если коротко, то они стали выше. Сайт iphones.ru приводит такие данные.
Вот так изменилась стоимость ремонта компонентов iPhone 12:
- Замена дисплея: с 27 990 рублей до 32 690;
- Замена заднего (корпусного) стекла: с 34 490 до 40 790;
- Замена корпуса: с 34 990 до 40 790;
- Ремонт динамика: с 6990 до 9690.
Вот так изменилась стоимость ремонта компонентов iPhone 11 Pro Max:
- Замена аккумулятора: с 6490 рублей до 9790;
- Замена дисплея: с 32 990 до 36 290;
- Замена корпуса: с 58 990 до 65 690;
- Ремонт динамика: с 5990 до 8890.
Взлет цен на ремонт продукции Apple касается не только айфонов, но и всей продукции компании. Сайт iGuides.ru рассматривает как пример ремонт ноутбуков MacBook: раньше замена аккумулятора стоила 20 тысяч рублей, теперь – 30.