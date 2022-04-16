Где сейчас ремонтировать айфоны и сколько это стоит

Где теперь можно отремонтировать айфон

Существует по-прежнему два способа.

Способ №1 – в любом неофициальном сервисе. Плюс – цена (хотя и там сейчас идет повышение) и скорость выполнения задачи. Минус – скорее всего, устанавливать вместо неисправной детали мастер установит пользователю новую, но неофициальную. В этом случае в дальнейшем официальные сервисные центры Apple откажутся ремонтировать ваш девайс, даже если вы скажете, что все детали заводские или хотя бы тоже официальные (это легко проверяется). Еще один минус

Способ №2 – в любом авторизованном сервисном центре. Плюс этого способа – установка оригинальных деталей и дальнейшая возможность ремонта девайсов в любом официальном сервисном центре. Минус – цена и, возможно, время ремонта. Плюс здесь появились некоторые сложности.

Например: