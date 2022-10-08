Apple выпустила новый айфон 14 Plus: реакция пользователей – разочарование, хотя критики советуют его покупать
В сентябре Apple представила новую линейку айфонов. В ней выделялась модель Plus. Она отличается от базовой версии айфона размером экрана. Apple сделала эту модель в том числе и с оглядкой на пользовательские запросы, но пока результат совсем не сочетается с первыми анонсами. Айфон 14 Plus проигрывает остальным моделям по всем возможным категориям.
Первые оценки айфона 14 Plus сразу после выпуска: он не удивляет и даже разочаровывает
Некоторые пользователи уже получили новый айфон 14 Plus. Эту модель ждали, но пока все плохо. Получившие первые айфоны Plus люди сравнивают его с Xiaomi – считают, что фотографии там намного лучше. Основное впечатление: айфон 14 Plus совсем не удивил характеристиками. За ним не было такого ажиотажа, который наблюдался в момент выхода каждой модели айфона.
Это никак не сочетается с отзывами критиков – они сейчас советуют брать именно эту модель. Обычные пользователи выделяют технические показатели айфона в сравнении с моделями других брендов – такие характеристики можно получить на смартфонах в несколько раз дешевле. Претензии: скорость зарядки (после 80% резко замедляется) и частота обновления кадров 60 Гц.
Appleinsider не рекомендует переходить с проверенного айфона 13 на айфон 14 Plus, потому что базовые улучшения в нем минимальны. Существенной разницы между этими айфонами нет – лучше выбрать привычную и дешевую модель. Apple привычно вложилась в более дорогую версию Pro. Минусами айфона 14 Plus называются камера 12 МП и функция eSIM только для США.
Проблемы с айфоном 14 Plus можно оценить даже по показателям предзаказов. Изначально люди стали скупать модели Pro (там больше всего улучшений). Базовые модели айфона 14 не пользовались популярностью. Аналитик Минг-Чи Куо прямо отмечал, что статистика предварительных заказов по ним выглядит плохо. Вывод: стратегия Apple провалилась.
По первоначальному плану Apple думала, что доля предварительных заказов айфона 14 и айфона 14 Plus составит 45% от общего количества поставок. Из-за первых показателей компания вообще задумывалась о сокращении поставок. Вместо этого Apple еще больше вложилась в продвижение модели Plus. Результаты от такой рекламы еще предстоит оценить на продажах в будущем.
Из-за низкого внимания на сторонних сайтах модели Plus сейчас идут по сниженной цене. Но и это не помогает повысить внимание к новинке. На китайских сайтах цена понижена примерно на 55 долларов. Все поставщики теперь стремятся избавиться от айфона 14 Plus. Не оправдала ожидания и заявленная производительность – у некоторых людей айфон 14 Plus перегревается.
Зачем Apple создавала айфон 14 Plus – краткое объяснение всей ситуации
• Модели mini теперь не существует в общей линейке айфонов. Так произошло как раз из-за ситуации с продажами – пользователи слабо покупали мини-айфон. Выпуск Plus в такой ситуации казался рыночным решением. Запрос перед выпуско: людям необходим айфон с большим экраном, который по стоимости (соответственно – и по характеристикам) не дотягивает Pro.
• Apple рассказывает об айфоне 14 и айфоне 14 Plus вместе. Главная характеристика – размер 6,7 дюйма. Обе модели работают на старом чипе A15, но у Plus есть одно преимущество. Оно опять же связано с экраном: на Plus банально удобнее смотреть фильмы и любые видео. Минусом сразу стала задержка с выпуском: Plus выпущен в продажу позже остальных моделей – 7 октября.
• В айфоне 14 Plus добавлена еще одна ключевая особенность, которой не хватает всем базовым моделям айфонов. У Plusувеличено время автономной работы. Там можно беспрерывно смотреть видео до 26 часов. Если слушать только аудио, то время работы продлевается сразу до 100 часов. Минус айфона 14 Plus – слабые отличия от айфона 13 по другим направлениям.
• Эксперты оценивали айфон 14 Plus так: он выделяется размером, автономной работой батареи, хорошей яркостью и цветами. Полные характеристики Plus собраны по этой ссылке. The Verge писал, что Plus при нечастом использовании может работать без подзарядки несколько дней. Тут же важна стоимость: айфон 14 Plus стоит всего на 100 долларов дороже обычной модели (899).