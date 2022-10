Apple выпустила новый айфон 14 Plus: реакция пользователей – разочарование, хотя критики советуют его покупать

Зачем Apple создавала айфон 14 Plus – краткое объяснение всей ситуации

• Модели mini теперь не существует в общей линейке айфонов. Так произошло как раз из-за ситуации с продажами – пользователи слабо покупали мини-айфон. Выпуск Plus в такой ситуации казался рыночным решением. Запрос перед выпуско: людям необходим айфон с большим экраном, который по стоимости (соответственно – и по характеристикам) не дотягивает Pro.

• Apple рассказывает об айфоне 14 и айфоне 14 Plus вместе. Главная характеристика – размер 6,7 дюйма. Обе модели работают на старом чипе A15, но у Plus есть одно преимущество. Оно опять же связано с экраном: на Plus банально удобнее смотреть фильмы и любые видео. Минусом сразу стала задержка с выпуском: Plus выпущен в продажу позже остальных моделей – 7 октября.

• В айфоне 14 Plus добавлена еще одна ключевая особенность, которой не хватает всем базовым моделям айфонов. У Plusувеличено время автономной работы. Там можно беспрерывно смотреть видео до 26 часов. Если слушать только аудио, то время работы продлевается сразу до 100 часов. Минус айфона 14 Plus – слабые отличия от айфона 13 по другим направлениям.

• Эксперты оценивали айфон 14 Plus так: он выделяется размером, автономной работой батареи, хорошей яркостью и цветами. Полные характеристики Plus собраны по этой ссылке. The Verge писал, что Plus при нечастом использовании может работать без подзарядки несколько дней. Тут же важна стоимость: айфон 14 Plus стоит всего на 100 долларов дороже обычной модели (899).