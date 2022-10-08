Apple выпустила новый айфон 14 Plus: реакция пользователей – разочарование, хотя критики советуют его покупать

Первые оценки айфона 14 Plus сразу после выпуска: он не удивляет и даже разочаровывает

Некоторые пользователи уже получили новый айфон 14 Plus. Эту модель ждали, но пока все плохо. Получившие первые айфоны Plus люди сравнивают его с Xiaomi – считают, что фотографии там намного лучше. Основное впечатление: айфон 14 Plus совсем не удивил характеристиками. За ним не было такого ажиотажа, который наблюдался в момент выхода каждой модели айфона.

Это никак не сочетается с отзывами критиков – они сейчас советуют брать именно эту модель. Обычные пользователи выделяют технические показатели айфона в сравнении с моделями других брендов – такие характеристики можно получить на смартфонах в несколько раз дешевле. Претензии: скорость зарядки (после 80% резко замедляется) и частота обновления кадров 60 Гц.

Appleinsider не рекомендует переходить с проверенного айфона 13 на айфон 14 Plus, потому что базовые улучшения в нем минимальны. Существенной разницы между этими айфонами нет – лучше выбрать привычную и дешевую модель. Apple привычно вложилась в более дорогую версию Pro. Минусами айфона 14 Plus называются камера 12 МП и функция eSIM только для США.