Как теперь купить айфон в России
2 марта Apple объявила о приостановке продаж в России. В сообщении компании было следующее: «Мы приостановили все продажи продуктов в России. На прошлой неделе мы прекратили весь экспорт в наш канал продаж в стране».
Так что Apple на данный момент решил о поставках техники в российские магазины
Вместе с объявлением о приостановке продаж Apple закрыла и официальные магазины в России. Правда, эта санкция действовала недолго. Уже с 3 марта магазины re:Store работают в штатном режиме. На официальном сайте re:Store показаны адреса 44 магазинов на территории Москвы и московской области. Рядом только с одним стоит фраза «14:03 Будет временно закрыт» – с ТЦ «Петровка» на станции метро Трубная.
Но по поставкам ничего не изменилось. Компания прекратила их на территорию Россию. Из-за этого резко выросли цены на доступную продукцию. Допустим, в том же re:Store iPhone 13 на 256 ГБ стоит почти 130 тысяч, на 512 ГБ – 160 тысяч. Моделей на 128 ГБ в продаже на официальном сайте нет.
Где сейчас можно купить айфоны
Делаем поиск по iPhone 13.
Re:Store
О ценах в этом магазине написано выше.
«Яндекс.Маркет»
- 128 ГБ – от 100 до 110 тысяч.
- 256 ГБ: от 113 до 156 тысяч.
- 512 ГБ: от 130 до 180 тысяч.
Купить iPhone на Яндекс Маркете сейчас по скидке
«Связной»
- 128 ГБ – 120 тысяч рублей.
- 256 ГБ – 135 тысяч.
- 512 ГБ – 165 тысяч.
«М.видео»
- 128 ГБ – 112 тысяч рублей.
- 256 ГБ – 126 тысяч.
- 512 ГБ – 154 тысячи.
Что касается остальных моделей, то средняя цена iPhone 13 на 256 ГБ – 110-130 тысяч рублей; на 512 ГБ – от 115 до 180 тысяч рублей.
Модели Pro с теми же объемами памяти стоят на пару десятков тысяч дороже.