Как теперь купить айфон в России

2 марта Apple объявила о приостановке продаж в России. В сообщении компании было следующее: «Мы приостановили все продажи продуктов в России. На прошлой неделе мы прекратили весь экспорт в наш канал продаж в стране».

Так что Apple на данный момент решил о поставках техники в российские магазины

Вместе с объявлением о приостановке продаж Apple закрыла и официальные магазины в России. Правда, эта санкция действовала недолго. Уже с 3 марта магазины re:Store работают в штатном режиме. На официальном сайте re:Store показаны адреса 44 магазинов на территории Москвы и московской области. Рядом только с одним стоит фраза «14:03 Будет временно закрыт» – с ТЦ «Петровка» на станции метро Трубная.