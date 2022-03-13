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#Apple #мир

Как теперь купить айфон в России

13 марта, 18:00

2 марта Apple объявила о приостановке продаж в России. В сообщении компании было следующее: «Мы приостановили все продажи продуктов в России. На прошлой неделе мы прекратили весь экспорт в наш канал продаж в стране».

Так что Apple на данный момент решил о поставках техники в российские магазины

Вместе с объявлением о приостановке продаж Apple закрыла и официальные магазины в России. Правда, эта санкция действовала недолго. Уже с 3 марта магазины re:Store работают в штатном режиме. На официальном сайте re:Store показаны адреса 44 магазинов на территории Москвы и московской области. Рядом только с одним стоит фраза «14:03 Будет временно закрыт» – с ТЦ «Петровка» на станции метро Трубная.

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Все про Apple в России после санкций: закрытые магазины, проблемы с Apple Pay, рост цен на айфоны
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Но по поставкам ничего не изменилось. Компания прекратила их на территорию Россию. Из-за этого резко выросли цены на доступную продукцию. Допустим, в том же re:Store iPhone 13 на 256 ГБ стоит почти 130 тысяч, на 512 ГБ – 160 тысяч. Моделей на 128 ГБ в продаже на официальном сайте нет.

Где сейчас можно купить айфоны

Делаем поиск по iPhone 13.

Re:Store

О ценах в этом магазине написано выше.

«Яндекс.Маркет»

  • 128 ГБ – от 100 до 110 тысяч.
  • 256 ГБ: от 113 до 156 тысяч.
  • 512 ГБ: от 130 до 180 тысяч.

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«Связной»

  • 128 ГБ – 120 тысяч рублей.
  • 256 ГБ – 135 тысяч.
  • 512 ГБ – 165 тысяч.

«М.видео»

  • 128 ГБ – 112 тысяч рублей.
  • 256 ГБ – 126 тысяч.
  • 512 ГБ – 154 тысячи.

«Технопарк»

  • 128 ГБ – 120 тысяч рублей.
  • 256 ГБ – 126 тысяч.
  • 512 ГБ – 154 тысячи.

«Эльдорадо»

  • 128 ГБ – 112 тысяч рублей.
  • 256 ГБ – 126 тысяч.
  • 512 ГБ – 210 тысяч.

Объявления на «Авито»

Абсолютно разная цена. Допустим, на 128 ГБ можно найти и за 85 тысяч рублей, и за 95 тысяч.

Что касается остальных моделей, то средняя цена iPhone 13 на 256 ГБ – 110-130 тысяч рублей; на 512 ГБ – от 115 до 180 тысяч рублей.

Модели Pro с теми же объемами памяти стоят на пару десятков тысяч дороже.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: dpa/Global Look Press
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