Как установить «Сбербанк Онлайн» на айфон?

Если вы никогда не скачивали «Сбербанк Онлайн» или у вас не было iPhone. В таком случае приложение не хранится в истории вашего аккаунта и восстанавливать его неоткуда. Чтобы загрузить его, вам нужно найти человека, лучше знакомого, который устанавливал его и восстановить «Сбербанк Онлайн» с его телефона.

Шагов будет больше, но установка по-прежнему будет простой и займет меньше получаса. Алгоритм такой: вам надо извлечь приложение с телефона знакомого и сохранить его на компьютер, а после этого вы сможете загрузить его на свой айфон.

Часть 1 (подключить iPhone знакомого к iMazing)

Все то же, что описано в Шаге 2:

Подключаете iPhone знакомого к компьютеру через USB-провод;

Выбираете «Доверять» компьютеру;

Пропускаете создание резервной копии, нажав «Позже» в левом нижнем углу;

Переходите во вкладку «Управление приложениями».

Часть 2 (извлечь приложение)