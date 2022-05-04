Сбербанк отключают от SWIFT – что об этом надо знать

SWIFT – международная система передачи информации о платежах между банками. Через нее осуществляется обмен данными по операциям. Отключение Сбербанка и других банков от SWIFT не должно затронуть обычных пользователей, но повлияет на экспорт и импорт (из-за сложностей с платежами). Система передачи финансовых сообщений (СПФС) – альтернатива SWIFT В России.

Что сам Сбербанк говорит об отключении от SWIFT

Сбербанк все последнее десятилетие занимался развитием и участвовал в конференциях по работе SWIFT. Банк не попадал под первые отключения, потому что через него проходили платежи по энергетическим сделкам между странами.

Пока ясно, что отключение Сбербанка от SWIFT не должно затронуть жизнь обычных пользователей внутри России. Основной частью платежей в самой стране с 2014 года управляет та самая СПФС. Она функционирует отдельно от SWIFT.

Представители Сбербанка прямо не комментировали новости об отключении от SWIFT. Зато до этого несколько раз опровергали фейки о проблемах в работе банка из-за других ограничений. В телеграм-канале Сбербанк даже выпускал инструкции для пользователей.