Сбербанк отключают от SWIFT – что об этом надо знать
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала и подтвердила будущее отключение Сбербанка от системы SWIFT. Ранее такое происходило с другими российскими банками. Что вообще такое SWIFT и как эта система сказывается на обычных клиентах банка. Мы подробно разбирали это в отдельном тексте:
SWIFT – международная система передачи информации о платежах между банками. Через нее осуществляется обмен данными по операциям. Отключение Сбербанка и других банков от SWIFT не должно затронуть обычных пользователей, но повлияет на экспорт и импорт (из-за сложностей с платежами). Система передачи финансовых сообщений (СПФС) – альтернатива SWIFT В России.
Что сам Сбербанк говорит об отключении от SWIFT
Сбербанк все последнее десятилетие занимался развитием и участвовал в конференциях по работе SWIFT. Банк не попадал под первые отключения, потому что через него проходили платежи по энергетическим сделкам между странами.
Пока ясно, что отключение Сбербанка от SWIFT не должно затронуть жизнь обычных пользователей внутри России. Основной частью платежей в самой стране с 2014 года управляет та самая СПФС. Она функционирует отдельно от SWIFT.
Представители Сбербанка прямо не комментировали новости об отключении от SWIFT. Зато до этого несколько раз опровергали фейки о проблемах в работе банка из-за других ограничений. В телеграм-канале Сбербанк даже выпускал инструкции для пользователей.
Как Сбербанк справлялся с другими последствиями для финансовой системы
• Ограничение работы Visa и Mastercard. Карты без проблем действуют внутри России. По ним можно совершать доступные операции: переводы, снятие денег и другие. Но они не функционируют за границей – там не работают даже онлайн-переводы. В марте Сбербанк рассказывал, что прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты «Мир» — UnionPay.
• Удаление приложения Сбербанка из App Store и Google Play. Уже установленные приложения Сбербанка по-прежнему работают. Сбербанк переработал сайт – теперь он открывается с телефона практически в виде мобильного приложения. Можно создать иконку мобильного сайта Сбербанка на рабочем экране. Обо всем этом мы подробно рассказывали отдельно.
• Санкции в отношении корреспондентских и платежных счетов. Это отдельные ограничения от США – они не сказались на работе Сбербанка. Сбербанк выпускал пояснение и выделял такую строчку: «Принятые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов». В другом посте было объяснение, что банк и все отделения работают в обычном режиме.
• Блокирующие санкции, под которые Сбербанк попал в начале апреля. Теперь там нельзя сделать перевод за рубеж в иностранной валюте. Об остальном Сбербанк писал: «Введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям».
Как другие российские банки перенесли отключение от SWIFT
Семь российских банков были отключены от системы SWIFT в начале марта 2022 года. Вот их список: «Россия», «Открытие», Промсвязьбанк, ВТБ, Новикомбанк, ВЭБ.РФ, Совкомбанк. Все они продолжают работу внутри страны. В конце апреля в России появилась платежная система Hello (тут подробнее), но полноценно она пока еще не запущена. Скоро к ней могут начать подключаться все эти банки.
«Коммерсантъ» пишет, что «Открытие», РНКБ и ВТБ планируют объединиться в общую группу. Так они сэкономят на расходах и отделениях, а заодно и начнут работу в Крыму. Пока это официально не подтверждено, но все источники и эксперты называют такое решение логичным. «МК» писал через эксперта Михаила Беляева, что отключение от SWIFT не сказалось на работе банков.
Эксперты и сами банки рассказывают о бесперебойной работе именно с акцентом на пользователей внутри России. Система SWIFT влияла на их международные платежи, но и там есть альтернатива. Основная проблема связана с обработкой информации по платежам – теперь она занимает больше времени. Задержка может составлять около недели.