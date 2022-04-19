В России появилась новая платежная система HelloPay – какая комиссия, виды переводов и что еще о ней нужно знать

Система появилась после исключения из реестра Visa и MasterCard. Но ее регистрация может быть формальностью

Всего в реестр входят теперь 22 платежных системы. Visa, MasterCard, Western Union из реестра исключили весной после того, как они прекратили операции в России.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты не слышали ни о HelloPay, ни о связанных с ней людях. «Интерфакс» обратил внимание, что почта HelloPay зарегистрирована на домен золотодобытчика «Высочайший» (GV Gold), а офис находится там же, где некоторые структуры этой компании. В «Высочайшем» от комментариев отказалась, HelloPay сказала «Ведомостям», что даст их не раньше чем на следующей неделе.

Регистрация новой платежной системы может быть формальностью. Если компания попадает под требования к такой системе, то она может подать заявку на регистрацию, «чтобы потом не было проблем», сказал «Ведомостям» Виктор Достов, председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов.

Другие эксперты, опрошенные газетой, сказали о росте спроса на новые платежные системы. В особенности на те, что проводят трансграничные переводы.

Какие платежные системы есть в России: что работает, что не работает

Крупнейшими были Visa и MasterCard. Но с начала марта они приостановили обслуживание в российских карт, после чего расплачиваться ими на международных площадках и за границей стало невозможно.

В реестре есть системы от ВТБ, Сбера, «Альфа-банка» и других крупных организаций, но они попали под санкции США. Ограничения запрещают американским организациям любые транзакции с ними, фактически же они запрещены и другим, не только американским организациям из-за угрозы вторичных санкций, пишут «Ведомости».

Одной из самых востребованных за последнее время стала «Национальная система платежных карт» («Мир»). ВТБ в начале марта отчитывался, что спрос на эти карты вырос в пять раз. О росте операций по ним рассказали в апреле «Тинькофф», «Альфа-банке», ВТБ и других организациях. Среди причин роста популярности: переход пользователей с заблокированных Apple Pay и Google Pay на Mir Pay, а также возможность расплачиваться картами в Турции, Узбекистане, Армении и еще нескольких зарубежных странах.

Также в медиа часто упоминаются «Золотая корона» и «Юнистрим» – обычно в контексте способов вывода денег за рубеж. Сервисы позволяют отправить деньги с российского счета, конвертировав их в валюту, а потом получить их наличными или на иностранную карту за рубежом.