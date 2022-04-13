Как пользоваться приложением «Сбербанк Онлайн» на андроиде после его удаления из Google Play

Google удалил приложение «Сбербанк Онлайн» из Google Play. Теперь его использование ограничено на Android-смартфонах. Например, не будут доступны обновления.

Все случилось из-за санкций. Шестого апреля США ввели новые ограничения против «Сбербанка»: контрагенты должны завершить все отношения с банком до 13 апреля (день, когда Google удалил приложение).

Ранее «Сбербанк Онлайн» стал недоступен и для пользователей iOS. Мы в отдельном материале разбирали, как обходить эти ограничения.