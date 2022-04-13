Как пользоваться приложением «Сбербанк Онлайн» на андроиде после его удаления из Google Play
Google удалил приложение «Сбербанк Онлайн» из Google Play. Теперь его использование ограничено на Android-смартфонах. Например, не будут доступны обновления.
Все случилось из-за санкций. Шестого апреля США ввели новые ограничения против «Сбербанка»: контрагенты должны завершить все отношения с банком до 13 апреля (день, когда Google удалил приложение).
Ранее «Сбербанк Онлайн» стал недоступен и для пользователей iOS. Мы в отдельном материале разбирали, как обходить эти ограничения.
Как теперь пользоваться приложением «Сбербанк Онлайн»?
Советы Сбербанка:
- Не удаляйте приложение. Если оно у вас установлено, то продолжит работать без ограничений.
- Если вы его удалили или только начинаете пользоваться «Сбербанк Онлайн», то скачайте приложение по этой ссылке. Сбербанк подчеркивает, что скачивать нужно только по этой ссылке – в других местах можно наткнуться на мошенничество.
- Также «Сбербанк Онлайн» доступен и через веб-версию. Она есть и на мобильных устройствах, но в случае с Android не так необходима. В отличие от iOS, у Сбербанка есть свое приложение для Android.
Приложение Сбербанка» идентично тому, что было удалено из Google Play. Его нужно скачать, установить и ввести нужные данные для входа. Возможно, ваш телефон потребует дополнительное разрешение, чтобы установить приложение Сбербанка.
Доступны ли другие приложения «Сбербанка» на Android?
Несколько приложений еще доступны:
Но из Google Play помимо «Сбербанк Онлайн» пропало еще шесть приложений. У них тоже есть официальныe Android-аналоги от Сбербанка:
Также Google удалил приложение «СберБанк Онлайн Беларусь». Но приложение «Сбербанка» для других стран (Казахстан, Венгрия, Чехия) пока доступно.