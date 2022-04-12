Приложение «Сбербанк Онлайн» больше нельзя скачать на айфон: можно ли пользоваться им дальше и как заменить

Что случилось с приложением Сбербанка

С 12 апреля приложение «Сбербанк Онлайн» на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в App Store. Так произошло из-за введения блокирующих санкций, под которые попал Сбербанк. «Интерфакс» пишет, что подобные санкции к другим банкам привели к удалению их приложений из App Store и Google Play. На iOS их приложения со временем перестали работать.

«Коммерсантъ» утверждает, что под ограничения доступа попали и другие приложения Сбербанка: «СберБизнес», «Сбербанк Инвестор», «СберИнвестор X», «Сбербанк Инкассация», «Акционер Сбера», «СберKids», «СберСпасибо». Приложения «СберМаркет» и «СберЗвук» работают без ограничений и доступны для скачивания в App Store – мы проверили.

Блокирующие санкции (или список SDN) запрещают американским компаниям сотрудничество со Сбербанком. Мы разбирали эту ситуацию тут: