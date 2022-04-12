Приложение «Сбербанк Онлайн» больше нельзя скачать на айфон: можно ли пользоваться им дальше и как заменить
Что случилось с приложением Сбербанка
С 12 апреля приложение «Сбербанк Онлайн» на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в App Store. Так произошло из-за введения блокирующих санкций, под которые попал Сбербанк. «Интерфакс» пишет, что подобные санкции к другим банкам привели к удалению их приложений из App Store и Google Play. На iOS их приложения со временем перестали работать.
«Коммерсантъ» утверждает, что под ограничения доступа попали и другие приложения Сбербанка: «СберБизнес», «Сбербанк Инвестор», «СберИнвестор X», «Сбербанк Инкассация», «Акционер Сбера», «СберKids», «СберСпасибо». Приложения «СберМаркет» и «СберЗвук» работают без ограничений и доступны для скачивания в App Store – мы проверили.
Блокирующие санкции (или список SDN) запрещают американским компаниям сотрудничество со Сбербанком. Мы разбирали эту ситуацию тут:
Как на все это реагирует Сбербанк
Сбербанк заранее готовился к ограничениям по скачиванию мобильного приложения. Веб-версия «Сбербанк Онлайн» теперь адаптирована для мобильных устройств. Еще 7 апреля Сбербанк просил пользователей скачать приложение, если у них его нет. Если приложение уже есть на смартфоне, оно сохранит работоспособность в полном объеме. Об этом пишет сам Сбербанк.
На официальном сайте Сбербанка есть материал по разоблачению фейков. Там дополнительно объясняются и подтверждаются итоги влияния санкций на работу мобильного приложения: оно продолжит работу. Параллельно Сбербанк улучшает само мобильное приложение. Например, в апреле 2022 года там появился раздел «Поступления». Можно отслеживать зарплату и пенсию.
Представители пресс-службы Сбербанка анонсируют альтернативные способы доступа к приложению «Сбербанк Онлайн», но пока они не введены. Такие же слова остаются и на сайте Сбербанка: «Работаем над альтернативными способами удобной дистрибуции приложений для клиентов». Пока основная проблема без текущего решения – обновление приложения «Сбербанк Онлайн».
Как превратить сайт «Сбербанк Онлайн» в приложение на телефоне
Сайт «Сбербанк Онлайн» действительно адаптирован для мобильных устройств. Так там выглядит мобильная страница входа:
Формально сайт «Сбербанк Онлайн» можно превратить в приложение. Для этого страницу входа нужно просто перенести на экран телефона. На айфонах при заходе через Safari это работает в такой последовательности:
1. Кнопка «Поделиться»;
2. Кнопка «На экран «Домой»;
3. Выбор названия (можно оставить текущее).
Так страница входа в «Сбербанк Онлайн» сразу окажется на экране под ярлыком, который похож на приложение Сбербанка. По одному клику произойдет переход на страницу входа на сайт «Сбербанк Онлайн», адаптированный для мобильных устройств. Такая схема работает и на андроидах. Только там на втором пункте надо выбирать рабочий экран: