Чем заменить Apple Pay на айфоне

Как работает технология Apple Pay

Если кратко, то так:

Вся технология основана на чипе Secure Element. Он хранит данные о привязанной к устройству банковской карте;

Устройство взаимодействует со считывающей системой с помощью подсистемы Secure Enclave. Она управляет аутентификацией пользователя и хранит информацию об отпечатке пальцев Touch ID или снимка Face ID;

После считывания происходит связь с банком и считывание данных. Если все успешно сумма, заявленная перед операцией, считывается с карты пользователя.

Чем заменить Apple Pay

Самый простой способ – оплата по QR-коду. Сейчас наблюдается рост популярности этого способа оплаты. В апреле большинство банков собирается работать с СБПпэй (система быстрых платежей). Суть проста – пользователь считывает QR-код и с помощью привязанной карты оплачивает услугу.

Об этом читайте в нашем материале: