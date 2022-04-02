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Apple
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#Apple

Чем заменить Apple Pay на айфоне

Последние события, связанные с Apple Pay и Россией:

  • 2 марта – Apple ограничила использование Apple Pay в России;
  • 22 марта – сервис Apple Pay прекратил поддержу карт «МИР» на территории страны.

Но чем сейчас можно заменить Apple Pay на айфоне? И можно ли это сделать вообще?

Все про Apple в России после санкций: закрытые магазины, проблемы с Apple Pay, рост цен на айфоны
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Как работает технология Apple Pay

Если кратко, то так:

  • Вся технология основана на чипе Secure Element. Он хранит данные о привязанной к устройству банковской карте;
  • Устройство взаимодействует со считывающей системой с помощью подсистемы Secure Enclave. Она управляет аутентификацией пользователя и хранит информацию об отпечатке пальцев Touch ID или снимка Face ID;
  • После считывания происходит связь с банком и считывание данных. Если все успешно сумма, заявленная перед операцией, считывается с карты пользователя.

Чем заменить Apple Pay

Самый простой способ – оплата по QR-коду. Сейчас наблюдается рост популярности этого способа оплаты. В апреле большинство банков собирается работать с СБПпэй (система быстрых платежей). Суть проста – пользователь считывает QR-код и с помощью привязанной карты оплачивает услугу.

Об этом читайте в нашем материале:

Оплатить покупки через QR-код – все более популярная технология в России: от магазинов до маршруток. Это замена Apple Pay и Google Pay
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Какие еще замены есть:

SberPay – еще одна замена Apple Pay. Правда, доступна она только пользователям «Сбербанка» и карты «МИР». Каждый человек, имеющий карты этого банка, должен через приложение выбрать пункт «бесконтактная оплата» и привязать карту «Сбербанка» к Apple Wallet.

Преимущества SberPay:

  • Возможность использования любой карты;
  • Использование системы бесплатно;
  • Отсутствие СМС-подтверждений во время операций;

Я слышал про Mir Pay. Что это такое

Mir Pay – это бесконтактная платежная система от «МИР». Своего рода это замена Google Play в России. Но для пользователей с айфонами она недоступна.

Все фото: picture alliance/Global Look Press
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Комментарии (2)
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Никита Кириллов
вчера, 22:23

Привет! На IOS SberPay не поддерживается в силу того, что на Айфоне только Wallet. Функция НФС доступна со SberPay только на опер системах Android

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Никита Кириллов
вчера, 22:32

Да и с Google Pay сейчас проблемы по картам МИР

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#Apple