Чем заменить Apple Pay на айфоне
Последние события, связанные с Apple Pay и Россией:
- 2 марта – Apple ограничила использование Apple Pay в России;
- 22 марта – сервис Apple Pay прекратил поддержу карт «МИР» на территории страны.
Но чем сейчас можно заменить Apple Pay на айфоне? И можно ли это сделать вообще?
Как работает технология Apple Pay
Если кратко, то так:
- Вся технология основана на чипе Secure Element. Он хранит данные о привязанной к устройству банковской карте;
- Устройство взаимодействует со считывающей системой с помощью подсистемы Secure Enclave. Она управляет аутентификацией пользователя и хранит информацию об отпечатке пальцев Touch ID или снимка Face ID;
- После считывания происходит связь с банком и считывание данных. Если все успешно сумма, заявленная перед операцией, считывается с карты пользователя.
Чем заменить Apple Pay
Самый простой способ – оплата по QR-коду. Сейчас наблюдается рост популярности этого способа оплаты. В апреле большинство банков собирается работать с СБПпэй (система быстрых платежей). Суть проста – пользователь считывает QR-код и с помощью привязанной карты оплачивает услугу.
Об этом читайте в нашем материале:
Какие еще замены есть:
SberPay – еще одна замена Apple Pay. Правда, доступна она только пользователям «Сбербанка» и карты «МИР». Каждый человек, имеющий карты этого банка, должен через приложение выбрать пункт «бесконтактная оплата» и привязать карту «Сбербанка» к Apple Wallet.
Преимущества SberPay:
- Возможность использования любой карты;
- Использование системы бесплатно;
- Отсутствие СМС-подтверждений во время операций;
Я слышал про Mir Pay. Что это такое
Mir Pay – это бесконтактная платежная система от «МИР». Своего рода это замена Google Play в России. Но для пользователей с айфонами она недоступна.
Привет! На IOS SberPay не поддерживается в силу того, что на Айфоне только Wallet. Функция НФС доступна со SberPay только на опер системах Android
Да и с Google Pay сейчас проблемы по картам МИР