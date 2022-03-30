Оплатить покупки через QR-код – все более популярная технология в России: от магазинов до маршруток. Это замена Apple Pay и Google Pay

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Система быстрых платежей (СБП) появилась в России в 2019 году. Одной из первых компаний, кто поддержал ее, была группа «М.Видео-Эльдорадо». СПБ сразу же поддержали Wildberries и Ozon. За три года существования в России СПБ подключили 189 тысяч торговых предприятий. С ее помощью проведены торговые операции на 78 миллиардов рублей.

В России первые масштабные законопроекты о введении QR-кодов появились в конце 2021 года. Тогда они касались общественного транспорта, магазинов и кафе. Дальше – междугородных и международных поездок. Тогда эти меры были связаны с резким ухудшением ситуации с пандемией.

До конца февраля россияне встречали оплату по QR-кодам в разных местах. Например, оплачивая счета ЖКХ, проезд на маршрутках и другом транспорте или переходя по коду для того, чтобы оставить чаевые в кафе и ресторанах. Сейчас из-за ухода Google Pay и Apple Pay возможностей оплатить что-то с помощью СБП стало только больше. И этот способ стал популярней в массах.

«РБК» сделало исследование по теме возросшего интереса к оплате по QR-кодам. Вот основные тезисы:

Число платежей по СБП в марте в полтора раза выше числа февраля.

В марте ежедневно к СБП подключаются за день на 43% больше представителей малого и среднего бизнеса, если сравнивать с февральским показателем.

Ведущие банки России фиксируют рост спроса к СБП и числа операций по СБП.

«РИА Новости» провели опрос среди банков и выяснили: большинство крупных банков запустит приложение СБПэй к первому апреля.