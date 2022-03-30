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#экономика

Оплатить покупки через QR-код – все более популярная технология в России: от магазинов до маршруток. Это замена Apple Pay и Google Pay

За последний месяц платежные системы кардинально поменялись в России. Сначала ушли Visa и Mastercard. Это заблокировало финансовые операции с помощью сервисов Google Pay и Apple Pay. Чуть позже российские пользователи не могли привязать к ним карты «МИР».

Это привело к резкому росту спроса на оплаты по QR-кодам.

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Система быстрых платежей (СБП) появилась в России в 2019 году. Одной из первых компаний, кто поддержал ее, была группа «М.Видео-Эльдорадо». СПБ сразу же поддержали Wildberries и Ozon. За три года существования в России СПБ подключили 189 тысяч торговых предприятий. С ее помощью проведены торговые операции на 78 миллиардов рублей.

В России первые масштабные законопроекты о введении QR-кодов появились в конце 2021 года. Тогда они касались общественного транспорта, магазинов и кафе. Дальше – междугородных и международных поездок. Тогда эти меры были связаны с резким ухудшением ситуации с пандемией.

До конца февраля россияне встречали оплату по QR-кодам в разных местах. Например, оплачивая счета ЖКХ, проезд на маршрутках и другом транспорте или переходя по коду для того, чтобы оставить чаевые в кафе и ресторанах. Сейчас из-за ухода Google Pay и Apple Pay возможностей оплатить что-то с помощью СБП стало только больше. И этот способ стал популярней в массах.

«РБК» сделало исследование по теме возросшего интереса к оплате по QR-кодам. Вот основные тезисы:

  • Число платежей по СБП в марте в полтора раза выше числа февраля.
  • В марте ежедневно к СБП подключаются за день на 43% больше представителей малого и среднего бизнеса, если сравнивать с февральским показателем.
  • Ведущие банки России фиксируют рост спроса к СБП и числа операций по СБП.

«РИА Новости» провели опрос среди банков и выяснили: большинство крупных банков запустит приложение СБПэй к первому апреля.

Оплата с помощью QR-кода – это не новость. Вот как это уже давно работает в мире

Самая большая популярность этой системы в Китае. В феврале 2020 года правительство начало поощрять общенациональное использование системы медицинского QR-кода, когда вышла инструкция по борьбе с коронавирусной пандемией. С того момента использование QR-кодов на территории Китая выросло, что еще больше уменьшило спрос на платежные терминалы, которые и так не пользовались общественной популярностью.

В Китае буквально для всего используются QR-коды:

  • Маршрутный показывает, в каких городах вы были;
  • Зелеными кодами различные транспортные службы показывают, что товар был обработан перед отправлением;
  • Моряки должны иметь специализированный QR-код для входа в любой из 129 портов страны.

Оплату по QR-кодам поддерживают Alipay и WeChat, которые контролируют более 90% приложений страны. Крайний срок на использование QR-кодов на территории Китая был заявлен на 1 марта, но потом правительство отложило его. Популярность кодов в Китае огромная: ими пользуются не только большие компании и торговые фирмы, но и мелкие торговцы, забегаловки и даже попрошайки, которые просят пожертвования на улицах.

Моду на QR-коды поддержали и другие страны Азии. В остальном мире они тоже используются. Вот примеры:

🇧🇪 Бельгия. Самая популярная платежная система Bancontact создала специальный кошелек для оплат через QR-коды;

🇧🇷 Бразилия. Там некоторые платежные системы также принимают переводы с помощью кодов;

🇳🇱 Голландия. Там сервисы позволяют генерировать QR-коды на квитанциях клиентов;

🇬🇧 Великобритания. Тоже есть спрос, но он не заглушает популярность Apple Pay и Google Pay.

В больших экономических центрах популярность QR-кодов все еще не очень высока, но она растет с каждым годом. Они охватили весь мир, и доля растет на всех континентах (включая даже страны Африки и Латинской Америки, где больше приветствуется оплата наличными). Эксперты говорят, что в ближайшее время может произойти перестановка сил в мире платежных систем.

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Все фото: dpa, www.imago-images.de, imagebroker.com/Global Look Press
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