Фанат сделал тату с QR-кодом, который ведет на видео о победе его клуба над злейшим соперником. Кое-что пошло не так

QR-код ведет на обзор голов, которые «Ривер Плейт» забивал в финале Кубка Либертадорес своему заклятому противнику «Боке Хуниорс». Чтобы любой фанат мог поднести телефон к ноге Фабио и пересмотреть один из самых счастливых моментов жизни.

У этого плана возникла неожиданная проблема. Видео, которое открывается по вшитой ссылке, удалили с ютуба за нарушение авторских прав. Теперь этот QR-код – просто картинка.

О провале Фабио написали многие крупные медиа как в Аргентине, так и в мире. Например, BBC. Сейчас инстаграм Фабио закрыт, но на аватарке стоит фото, где он целует тот самый выигранный Кубок Либертадорес.