Фанат сделал тату с QR-кодом, который ведет на видео о победе его клуба над злейшим соперником. Кое-что пошло не так
Фанат аргентинского «Ривер Плейта» Фабио пошел к тату-мастеру и набил на голени прямоугольник с QR-кодом. Сам мастер (его зовут Лео Фонте) поблагодарил фаната за доверие и опубликовал короткое видео о том, как работает задумка.
QR-код ведет на обзор голов, которые «Ривер Плейт» забивал в финале Кубка Либертадорес своему заклятому противнику «Боке Хуниорс». Чтобы любой фанат мог поднести телефон к ноге Фабио и пересмотреть один из самых счастливых моментов жизни.
У этого плана возникла неожиданная проблема. Видео, которое открывается по вшитой ссылке, удалили с ютуба за нарушение авторских прав. Теперь этот QR-код – просто картинка.
О провале Фабио написали многие крупные медиа как в Аргентине, так и в мире. Например, BBC. Сейчас инстаграм Фабио закрыт, но на аватарке стоит фото, где он целует тот самый выигранный Кубок Либертадорес.
- Финал-2018 между двумя врагами из одного города – возможно, самый резонансный в истории Южной Америки.
- Сначала матчи (финал Кубка Либертадорес игрался в два матча, но в 2019-м это правило отменяется) перенесли из-за саммита G-20 в Аргентине.
- Затем – из-за ливня и шквалистого ветра.
- Когда первый матч все-таки сыграли, пошли проблемы со вторым. Сначала его сорвали беспорядки фанатов: они дрались, громили целые кварталы, пытались разбить автобус футболистов и нападали на полицейских.
- Потом чиновники долго решали, где провести второй матч и выбрали беспрецедентное решение: так впервые в истории финал главного турнира в Южной Америке прошел в Мадриде на стадионе «Реала».