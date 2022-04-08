Как на Сбербанк повлияют санкции: мобильное онлайн-приложение, переводы за границу и другие аспекты

Сбербанк с конца зимы находится под санкциями, которые со временем усугубляются.

🗓️ 24 февраля США поместили Сбербанк под санкции – введены ограничения на корреспондентские счета в стране.

🗓️️️ 6 апреля власти США объявили, что введут полные блокирующие санкции против Сбербанка: это означает заморозку активов и введение запрета для американских граждан и компаний на ведение с ним бизнеса.

Что означают санкции против Сбербанка

Несколько пояснений:

Сроки до апреля и июня

🗓️ У Сбербанка будут временные лицензии для того, чтобы завершить все транзакции до 13 апреля.

🗓️ До 25 мая должны быть проданы доли в капитале «Сбера» гражданами США.

🗓️ До 7 июня этот процесс должно завершить американское подразделение Sberbank CIB USA.

🗓️ Согласно лицензии Минфина США, до 24 июня Сбербанку будут разрешены операции, которые связаны со сделками в энергетическом секторе.

Запрет на перевод валюты за рубеж

💰 Переводы в долларах, а также фунтах и кронах были недоступны для клиентов Сбербанка с 18 марта. Но проводились операции в евро, иенах или франках. Теперь для юридических лиц приостанавливаются расчеты с контрагентами в США и проведение платежей в долларах и евро.

💰 Для физических лиц – переводы за рубеж на свой счет или счет другого человека, эквивалентные десяти тысячам долларов, доступны в любой валюте кроме фунтов, доллара и евро.