Как на Сбербанк повлияют санкции: мобильное онлайн-приложение, переводы за границу и другие аспекты
Сбербанк с конца зимы находится под санкциями, которые со временем усугубляются.
🗓️ 24 февраля США поместили Сбербанк под санкции – введены ограничения на корреспондентские счета в стране.
🗓️️️ 6 апреля власти США объявили, что введут полные блокирующие санкции против Сбербанка: это означает заморозку активов и введение запрета для американских граждан и компаний на ведение с ним бизнеса.
Что означают санкции против Сбербанка
Несколько пояснений:
Сроки до апреля и июня
🗓️ У Сбербанка будут временные лицензии для того, чтобы завершить все транзакции до 13 апреля.
🗓️ До 25 мая должны быть проданы доли в капитале «Сбера» гражданами США.
🗓️ До 7 июня этот процесс должно завершить американское подразделение Sberbank CIB USA.
🗓️ Согласно лицензии Минфина США, до 24 июня Сбербанку будут разрешены операции, которые связаны со сделками в энергетическом секторе.
Запрет на перевод валюты за рубеж
💰 Переводы в долларах, а также фунтах и кронах были недоступны для клиентов Сбербанка с 18 марта. Но проводились операции в евро, иенах или франках. Теперь для юридических лиц приостанавливаются расчеты с контрагентами в США и проведение платежей в долларах и евро.
💰 Для физических лиц – переводы за рубеж на свой счет или счет другого человека, эквивалентные десяти тысячам долларов, доступны в любой валюте кроме фунтов, доллара и евро.
Возникла угроза удаления приложения из магазинов App Store и Google Play
С некоторыми банками под санкциями (ВТБ, Совкомбанк и другие) это уже произошло. Поэтому онлайн-банкинг у них работал на официальном сайте. Сбербанк сообщил:
📱 Разработаны решения для сохранения полной работоспособности приложений, которые уже установлены на телефоны.
📱 Веб-версия «Сбербанк Онлайн» адаптирована для мобильных устройств.
📱 Ведется работа по альтернативным способам скачивания приложения на случай возможных ограничений.
Название банка убрано из сервисов
Музыкальный сервис «СберЗвук» уже переименован в «Звук» на странице подписки «Прайм».
«Сбер Еаптека» станет просто «Еаптекой» – об этом рассказал экс-представитель пресс-службы Сбербанка Георгий Лобушкин.
Сам Сбербанк пока не дает комментариев по этому вопросу. В его экосистеме находятся более 40 компаний, он – основный акционер ряда известных сервисов вроде 2Gis или Okko.
Работа банка не изменится
Сбербанк подтвердил это еще 6 апреля: компания продолжит работу в штатном режиме, существенного влияния на нее санкции не окажут, это не отразится на обслуживании россиян. Система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям.