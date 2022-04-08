Технологии
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#Технологии

Как на Сбербанк повлияют санкции: мобильное онлайн-приложение, переводы за границу и другие аспекты

Сбербанк с конца зимы находится под санкциями, которые со временем усугубляются.

🗓️ 24 февраля США поместили Сбербанк под санкции – введены ограничения на корреспондентские счета в стране.

🗓️️️ 6 апреля власти США объявили, что введут полные блокирующие санкции против Сбербанка: это означает заморозку активов и введение запрета для американских граждан и компаний на ведение с ним бизнеса.

Что означают санкции против Сбербанка

Несколько пояснений:

Сроки до апреля и июня

🗓️ У Сбербанка будут временные лицензии для того, чтобы завершить все транзакции до 13 апреля.

🗓️ До 25 мая должны быть проданы доли в капитале «Сбера» гражданами США.

🗓️ До 7 июня этот процесс должно завершить американское подразделение Sberbank CIB USA.

🗓️ Согласно лицензии Минфина США, до 24 июня Сбербанку будут разрешены операции, которые связаны со сделками в энергетическом секторе.

Запрет на перевод валюты за рубеж

💰 Переводы в долларах, а также фунтах и кронах были недоступны для клиентов Сбербанка с 18 марта. Но проводились операции в евро, иенах или франках. Теперь для юридических лиц приостанавливаются расчеты с контрагентами в США и проведение платежей в долларах и евро.

💰 Для физических лиц – переводы за рубеж на свой счет или счет другого человека, эквивалентные десяти тысячам долларов, доступны в любой валюте кроме фунтов, доллара и евро.

Возникла угроза удаления приложения из магазинов App Store и Google Play

С некоторыми банками под санкциями (ВТБ, Совкомбанк и другие) это уже произошло. Поэтому онлайн-банкинг у них работал на официальном сайте. Сбербанк сообщил:

📱 Разработаны решения для сохранения полной работоспособности приложений, которые уже установлены на телефоны.

📱 Веб-версия «Сбербанк Онлайн» адаптирована для мобильных устройств.

📱 Ведется работа по альтернативным способам скачивания приложения на случай возможных ограничений.

Название банка убрано из сервисов

Музыкальный сервис «СберЗвук» уже переименован в «Звук» на странице подписки «Прайм».

«Сбер Еаптека» станет просто «Еаптекой» – об этом рассказал экс-представитель пресс-службы Сбербанка Георгий Лобушкин.

Сам Сбербанк пока не дает комментариев по этому вопросу. В его экосистеме находятся более 40 компаний, он – основный акционер ряда известных сервисов вроде 2Gis или Okko.

Работа банка не изменится

Сбербанк подтвердил это еще 6 апреля: компания продолжит работу в штатном режиме, существенного влияния на нее санкции не окажут, это не отразится на обслуживании россиян. Система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Konstantin Kokoshkin / Zamir Usmanov / Global Look Press
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