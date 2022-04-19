Порошки Persil, клей «Момент» и шампуни Fa уйдут из России – их производитель Henkel анонсировал закрытие бизнеса
Henkel не назвала точной даты ухода из России и только анонсировала его. «Процесс исполнения сейчас готовится», – говорится в заявлении компании.
- Henkel – немецкий производитель бытовой химии, товаров для ремонта и средств личной гигиены. Она запустилась в России в 1990 году
- В число ее продуктов входят Persil, «Пемос», «Ласка», «Момент», Fa, Schwarzkopf.
В штате Henkel работают 2500 человек, все они продолжат получать зарплату в период закрытия бизнеса. Юристы занимаются «упорядоченным процессом» ухода из России. Какие компания понесет потери, пока неизвестно.
О решении объявили через полтора месяца после прекращения инвестиций в Россию, покупки рекламы и спонсорской деятельности. Henkel продолжал поставки товаров первой необходимости в Россию.
Возможное закрытие в стране обсуждалось, но компания отказывалась от него из-за опасений за сотрудников. Henkel допускала привлечение местных работников в отвественности за действия компании.
Помимо Henkel из России ушли и другие производители бытовой химии и средств личной гигиены. В их числе L’Occitane, Sephora, а P&G (производитель Fairy и Ariel) приостановил инвестиции и пообещал дальнейшее сокращение работы в стране.