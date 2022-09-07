Apple представила новый айфон 14: у него нет мини-версии, но будет виртуальная SIM-карта

Что о нем надо знать:

Вместо мини-версии – новая модель с большим экраном (6,7 дюйма);

Увеличились оперативная память и емкость аккумулятора;

У айфонов теперь нет слота для SIM-карты: будет виртуальная;

Модели Pro получили в основу обновленный чип A16;

Стандартная версия айфона и модель Plus будут работать на прошлогоднем процессоре А15;

У моделей Pro в дизайне исчезла традиционная челка.

Всего есть четыре версии айфона 14: базовая, Plus, Pro и Pro Max. На Pro-версии и Pro Max теперь будет камера на 48 Мп. Это одно из самых ожидаемых обновлений в линейке айфонов.

Айфон 14 будет стоить от $799, новый айфон 14 Plus – от $899. Обычный айфон поступит в продажу с 16 сентября. Версия Plus – с 7 октября. Сделать их предзаказ можно уже 9 сентября.

Цена на Pro начнется с $999, на Pro Max – с $1099.

Еще Apple показала новую версию Apple Watch 8 Series 8 и Air Pods Pro 2. Ожидается, что следующая презентация Apple пройдет в октябре. На ней Тим Кук покажет другие новинки.