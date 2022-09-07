Apple
#Apple
Поделиться:

Apple представила новый айфон 14: у него нет мини-версии, но будет виртуальная SIM-карта

0

Скриншот из видео презентации Apple

Apple провела традиционную сентябрьскую презентацию, где показала новинки. Одной из них стал айфон 14. Его анонсировали Тим Кук и сотрудники Apple.

Будет ли айфон 14 продаваться в России – где и как его можно купить
Читать

Что о нем надо знать:

  • Вместо мини-версии – новая модель с большим экраном (6,7 дюйма);
  • Увеличились оперативная память и емкость аккумулятора;
  • У айфонов теперь нет слота для SIM-карты: будет виртуальная;
  • Модели Pro получили в основу обновленный чип A16;
  • Стандартная версия айфона и модель Plus будут работать на прошлогоднем процессоре А15;
  • У моделей Pro в дизайне исчезла традиционная челка.

Всего есть четыре версии айфона 14: базовая, Plus, Pro и Pro Max. На Pro-версии и Pro Max теперь будет камера на 48 Мп. Это одно из самых ожидаемых обновлений в линейке айфонов.

Айфон 14 будет стоить от $799, новый айфон 14 Plus – от $899. Обычный айфон поступит в продажу с 16 сентября. Версия Plus – с 7 октября. Сделать их предзаказ можно уже 9 сентября. 

Цена на Pro начнется с $999, на Pro Max – с $1099.

Еще Apple показала новую версию Apple Watch 8 Series 8 и Air Pods Pro 2. Ожидается, что следующая презентация Apple пройдет в октябре. На ней Тим Кук покажет другие новинки.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Apple