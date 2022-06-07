Apple необычно решила критику веб-камеры на макбуках – просто крепить туда айфон. И продавать крепление отдельно

Там представлено несколько ключевых обновлений. Вот только некоторые из многих:

iOS 16, где поменяется экран блокировки (реализован в стиле Apple Watch);

Изменения в iMessage – там теперь доступно редактирование сообщений;

Apple Pay Later: платежи можно разбивать на равные доли без комиссии;

iCloud Share Photo Library – это отдельная библиотека с фото для членов семьи.

Необычное нововведение связано с macOS – в macOS Ventura айфон можно использовать в качестве веб-камеры. О технологии рассказал The Verge. Такая функция называется Continuity Camera: она нужна для улучшения качества видеозвонков по FaceTime и другим сервисам. Точная дата выхода нового программного обеспечения для макбуков пока не анонсирована.

Для этого Apple будет продавать крепление Belkin – переговоры с производителями уже начались. С его помощью можно крепить айфон на верхней части макбука. Сайт Engaget делает вывод, что через введение подобной функции Apple признает проблемы с качеством камеры на макбуках. Они действительно были: за это пользователи критикуют макбуки уже несколько лет.

Belkin давно делает аксессуары для айфонов. Под этим брендом доступны шнуры для зарядки и магнитные беспроводные устройства. Месяц назад компания еще и анонсировала начало тесного сотрудничества с Wi-Charge. Вместе они готовят зарядку для передачи энергии по воздуху. Новый оригинальный аксессуар для крышки макбука будет совместным продуктом Apple и Belkin.