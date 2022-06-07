Apple необычно решила критику веб-камеры на макбуках – просто крепить туда айфон. И продавать крепление отдельно
Worldwide Developers Conference (WWDC-2022) проходит с 6 по 10 июня. Там Apple анонсирует будущие новинки. В первый день конференции состоялось мероприятие Apple Keynote. Его трансляция проходила на сайте Apple и была доступна на ютубе. Это ежегодное событие с участием разработчиков и подробным рассказом об апдейтах на различных девайсах.
Там представлено несколько ключевых обновлений. Вот только некоторые из многих:
- iOS 16, где поменяется экран блокировки (реализован в стиле Apple Watch);
- Изменения в iMessage – там теперь доступно редактирование сообщений;
- Apple Pay Later: платежи можно разбивать на равные доли без комиссии;
- iCloud Share Photo Library – это отдельная библиотека с фото для членов семьи.
Необычное нововведение связано с macOS – в macOS Ventura айфон можно использовать в качестве веб-камеры. О технологии рассказал The Verge. Такая функция называется Continuity Camera: она нужна для улучшения качества видеозвонков по FaceTime и другим сервисам. Точная дата выхода нового программного обеспечения для макбуков пока не анонсирована.
Для этого Apple будет продавать крепление Belkin – переговоры с производителями уже начались. С его помощью можно крепить айфон на верхней части макбука. Сайт Engaget делает вывод, что через введение подобной функции Apple признает проблемы с качеством камеры на макбуках. Они действительно были: за это пользователи критикуют макбуки уже несколько лет.
Belkin давно делает аксессуары для айфонов. Под этим брендом доступны шнуры для зарядки и магнитные беспроводные устройства. Месяц назад компания еще и анонсировала начало тесного сотрудничества с Wi-Charge. Вместе они готовят зарядку для передачи энергии по воздуху. Новый оригинальный аксессуар для крышки макбука будет совместным продуктом Apple и Belkin.
Просто перенести вызов в FaceTime с телефона на макбук скоро станет возможным и без специального крепления айфона. Для синхронизации достаточно поднести телефон ближе к макбуку – при передаче изображения будет использоваться камера айфона. The Washington Post указывает: эти нововведения будут полезными для тех, кто постоянно использует видеозвонки.
Apple пишет: «С помощью возможностей Continuity макбук сможет автоматически распознавать и использовать камеру на айфоне, когда она находится поблизости. Без необходимости активировать или выбирать ее – и айфон сможет даже подключаться к макбуку по беспроводной сети». Там же рассказано о режиме Desk View: это одновременный показ лица и рабочего стола.
CNBC объяснял, что использовать айфон в качестве веб-камеры для макбука можно было и раньше. Для этого требовались специальные настройки. Новое крепление позволит делать айфон фиксированной веб-камерой для макбука. Через него можно передавать изображение в портретном режиме и использовать спецэффекты, которые недоступны в камере макбука.