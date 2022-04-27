Теперь ремонтировать айфоны можно будет самому: Apple запускает инструкции и продажу деталей
В 2021 году глава Apple Тим Кук говорил, что для него доступность ремонта продукции компании для всех пользователей является одним из главных вопросов на ближайшее будущее.
Апрель-2022. Apple выпустила программу Self Service Repair, которая поможет самостоятельно ремонтировать девайсы.
Как работает эта программа
На официальном сайте Apple есть большой релиз Self Service Repair. Вот пошаговая инструкция, которая расскажет, как правильно пользоваться этой программой:
1. Каждый пользователь должен ознакомиться с руководством по ремонту. Оно есть на сайте.
2. Дальше нужно заказать детали для замены поврежденных. Каждая деталь продается сертифицированным поставщиком. Он предоставляет все данные о купленных деталях, чтобы пользователь не сомневался в их оригинальности. Это нужно для ремонта в будущем: официальные сервисные центры Apple не работают с неоригинальными деталями.
Важное замечание: Apple не хранит данные о покупке деталей для ремонта. Все строго конфиденциально.
3. Дальше Apple предлагает пользователям ознакомиться с инструкцией по ремонту различных девайсов. Поисковик сайта компании по запросу «Repair manual» («Руководство по ремонту») выдает руководство по ремонту моделей iPhone 12, iPhone 13, а также iPhone SE третьего поколения.
Для наглядного примера мы выбрали руководство по ремонту iPhone 13. Сайт выдал 85-страничный PDF-файл. Apple предлагает не только замену базовых деталей (экран, кнопки), но и работу с внутренними микросхемами. Это требует специальное оборудование. Apple в начале инструкции представила внутреннее устройство айфона.
4. После починки официальный сайт предлагает сдать поврежденную деталь на переработку. Apple возвращает часть денег за некоторые детали, если поврежденные сданы на переработку.
Что нужно еще знать о ремонте устройств Apple
Из релиза на официальном сайте:
«За последние три года Apple почти удвоила число сервисных центров с доступом к оригинальным запчастям, инструментам и обучению Apple, включая более 3 тысяч независимых поставщиков услуг по ремонту. Глобальная сеть из более чем 55 тысяч авторизованных поставщиков услуг Apple поддерживает более 100 000 активных технических специалистов. В результате в США восемь из 10 клиентов Apple находятся в пределах 20 минут от авторизованного поставщика услуг».
Теперь пользователи могут не переплачивать сервисным центрам и ремонтировать айфоны самостоятельно. Плохая новость в том, что программа доступная пока что только на территории США (но Apple пообещала, что скоро она появится и в Европе). Для самостоятельного ремонта компания также будет сдавать оборудование за 49 долларов.
Всего на маркетплейсе есть 200 вариантов деталей для восстановления и ремонта. Онлайн-магазин доступен по ссылке. Там можно выбрать:
- Категорию устройства. Пока что там только айфоны, но, видимо, в будущем их будет больше;
- Модель;
- Деталь, которую можно изменить.
Мы выбрали замену батареи на iPhone 13. Вот результат по запросу:
Вариант в левом верхнем углу предполагает комбо из всех необходимых деталей для замены батареи: сама батарея, набор винтиков, дополнительные защитные винтики и наклейки для дисплея. Если не сдавать поврежденную батарею на переработку, то стоимость набора составляет 70,99 доллара. Если сдавать – то 46,84 доллара.
Есть ли альтернативный вариант ремонта поврежденного айфона
Да – отнести в сервисный центр. В официальном сервисном центре от Apple, возможно, цены будут дороже. Зато там ставят только оригинальные детали. Если ремонтировать в неофициальном сервисном центре свой девайс, то в дальнейшем сертифицированные центр откажут в обслуживании: потому что не могут заменить неоригинальные детали на оригинальные.
Подробнее об этом мы писали здесь: