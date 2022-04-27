Теперь ремонтировать айфоны можно будет самому: Apple запускает инструкции и продажу деталей

Как работает эта программа

На официальном сайте Apple есть большой релиз Self Service Repair. Вот пошаговая инструкция, которая расскажет, как правильно пользоваться этой программой:

1. Каждый пользователь должен ознакомиться с руководством по ремонту. Оно есть на сайте.

2. Дальше нужно заказать детали для замены поврежденных. Каждая деталь продается сертифицированным поставщиком. Он предоставляет все данные о купленных деталях, чтобы пользователь не сомневался в их оригинальности. Это нужно для ремонта в будущем: официальные сервисные центры Apple не работают с неоригинальными деталями.

Важное замечание: Apple не хранит данные о покупке деталей для ремонта. Все строго конфиденциально.

3. Дальше Apple предлагает пользователям ознакомиться с инструкцией по ремонту различных девайсов. Поисковик сайта компании по запросу «Repair manual» («Руководство по ремонту») выдает руководство по ремонту моделей iPhone 12, iPhone 13, а также iPhone SE третьего поколения.

Для наглядного примера мы выбрали руководство по ремонту iPhone 13. Сайт выдал 85-страничный PDF-файл. Apple предлагает не только замену базовых деталей (экран, кнопки), но и работу с внутренними микросхемами. Это требует специальное оборудование. Apple в начале инструкции представила внутреннее устройство айфона.