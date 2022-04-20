Можно ли сейчас без риска обновлять приложения на айфоне и саму iOS

Сейчас ситуация в целом не поменялась – от Apple по-прежнему не было никаких заявлений. В том тексте мы писали: Apple еще ни разу не блокировала айфоны без какой-либо причины. У всех пользователей на определенной территории (пусть даже и небольшой) – тоже нет.

Последнее обновление iOS, которое может поставить себе владелец айфона – iOS 15.4.1. В нем исправлены баги, связанные с Face ID, FaceTime, Siri, а также доступны новые эмодзи. То есть устранены локальные неточности без радикальных изменений – обновления не воздействуют на работу устройств.

Глава Минцифры Максут Шадаев еще в конце марта рассказывал: «Я уверен, что для пользователей Android рисков не так много. Для пользователей iOS вопросы остаются. Мы с Apple сейчас на связи, и, в принципе, конструктивная позиция у компании. Мы знаем, что коллеги предпринимают определенные усилия, и платежи проводят до сих пор через операторов мобильной связи в App Store. Поэтому мы будем надеяться, что айфоны у нас в кирпич не превратятся».

Прямо сейчас нет никаких предпосылок, чтобы думать, что Apple заблокирует айфоны в России. Генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян подтверждает это.