Можно ли сейчас без риска обновлять приложения на айфоне и саму iOS
С конца февраля произошло много событий, связанных с техникой Apple в России. Например:
- Сама компания приостановила поставки на российский рынок;
- Потом Apple Pay отключился для пользователей из России;
- Дальше из App Store начали пропадать приложения некоторых российских компаний.
На этом фоне владельцы айфонов в России часто беспокоятся и спрашивают: не заблокируются ли устройства или отдельные приложения при новом обновлении.
Не заблокируется ли айфон, если обновить систему iOS
С конца февраля Apple ни разу не высказалась о возможных блокировках айфонов в России. В марте у нас был текст, в котором мы подробнее говорили об этом:
Сейчас ситуация в целом не поменялась – от Apple по-прежнему не было никаких заявлений. В том тексте мы писали: Apple еще ни разу не блокировала айфоны без какой-либо причины. У всех пользователей на определенной территории (пусть даже и небольшой) – тоже нет.
Последнее обновление iOS, которое может поставить себе владелец айфона – iOS 15.4.1. В нем исправлены баги, связанные с Face ID, FaceTime, Siri, а также доступны новые эмодзи. То есть устранены локальные неточности без радикальных изменений – обновления не воздействуют на работу устройств.
Глава Минцифры Максут Шадаев еще в конце марта рассказывал: «Я уверен, что для пользователей Android рисков не так много. Для пользователей iOS вопросы остаются. Мы с Apple сейчас на связи, и, в принципе, конструктивная позиция у компании. Мы знаем, что коллеги предпринимают определенные усилия, и платежи проводят до сих пор через операторов мобильной связи в App Store. Поэтому мы будем надеяться, что айфоны у нас в кирпич не превратятся».
Прямо сейчас нет никаких предпосылок, чтобы думать, что Apple заблокирует айфоны в России. Генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян подтверждает это.
Что будет с обновлениями приложений, которые удалены из App Store
Пока нет никакой конкретики. Apple не говорила публично, будут ли доступны эти приложения при последующих обновлениях системы. Рассмотрим ситуацию на примере приложения «Сбербанка». Сразу же после удаления приложения из App Store пресс-служба банка выступила с таким заявлением:
«В связи с введенными санкциями с 12 апреля мобильное приложение «СберБанк Онлайн» на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store. Для клиентов, у которых уже установлено приложение, нет поводов для волнения — все ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет, удалять установленные приложения не нужно».
Автор «Гола» Илья Егоров поставил обновление iOS 15.4.1 в день выхода этого текста. На работоспособность приложения «Сбербанка» (уже было установлено) обновление системы не повлияло: приложение все так же доступно в полном объеме.
При этом дальнейших обновлений удаленных из App Store приложений не будет, пока они туда не вернутся.