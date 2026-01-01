Технологии: Новости

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Apple представила новый айфон 14: у него нет мини-версии, но будет виртуальная SIM-карта
#Apple
Технологии
Где смотреть презентацию Apple и айфона 14: когда и во сколько прямая трансляция
#Apple
Технологии
Компания TAG Heuer выпустила специальные часы в честь гонщика Айртона Сенны
#Формула 1
Политика
Forbes составил топ успешных российских бизнесменов за год. В него попали совладельцы «Спартака», «Северстали» и СКА
#мир
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Политика
Роскомнадзор разблокировал телеграм
#Телеграм
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