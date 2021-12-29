Forbes составил топ успешных российских бизнесменов за год. В него попали совладельцы «Спартака», «Северстали» и СКА

В рейтинг Forbes вошли десять бизнесменов из России, больше других увеличивших состояние за 2021 год. Больше половины из них связаны со споротом – владеют клубами, их спонсорами или связаны с руководством лиг.

Павел Дуров

Основатель телеграма. Состояние: $17,24 млрд (+13,81 млрд за год). Forbes объясняет прирост популярностью телеграма, популярность которого выросла на фоне блокировки Дональда Трампа в соцсетях и сбоев фейсбука и востапа.

Татьяна Бакальчук

Основательница Wildberries – спонсора футбольного ЦСКА. Состояние: $13,02 млрд (+11,92 млрд). Оборот компании вырос на 89% по сравнению с прошлым годом, также на состояние повлияла переоценка компании после IPO «Озона» – основнаого конкурента Wildberries.

Андрей Мельниченко

Акционер «Еврохима» и «Суэк». Состояние: $25,37 млрд (+10,60 млрд). Цены на добываемое компаниями сырье и выпускаемую продукцию (уголь и удобрения) выросли. Соответственно, выросло состояние Мельниченко.

Алексей Мордашов и семья

Председатель совета директоров «Северстали» из КХЛ. Состояние: $29,52 млрд (+$6,83 млрд). Цены на продукцию черной металлургии выросли – это отразилось на выручке компании.

Вагит Алекперов

Президент «Лукойла» – генерального спонсора футбольного «Спартака». Состояние: $26,16 млрд (+$6,44 млрд). Акции «Лукойла» подорожали из-за роста цен на нефть.

Игорь и Дмитрий Бухманы

Основатели издателя мобильных игр Playrix. Состояние: $7,86 млрд у каждого (+$4,76 млрд у каждого). Игра Homescapes входит в топы по скачиванию, а за шесть месяцев 2021-го пользователи Gardenscapes и Homescapes потратили 874,2 млн долларов в ней.

Геннадий Тимченко

Акцинер «Новатэка», «Сибура», «Стройтрансгаза» и «Трансойла», председатель совета директоров КХЛ, президент хоккейного СКА. Состояние: $24,72 млрд (+$4,35 млрд). Forbes объясняет рост состояния ростом цен на газ и нефть.

Леонид Михельсон

Глава попечительского совета РФС, председатель правления «Новатэка» – генерального спонсора футбольной сборной России. Состояние: $27,66 млрд (+$4,21 млрд). Рост состояния связан с ростом цен на газ.

Олег Тиньков

Основатель «Тинькофф банка» – спонсора футбольной РПЛ. Состояние: $6,83 млрд (+$3,42 млрд). Капитализация TCS Group выросла за год более чем в два с половиной раза.

Леонид Федун и семья

Президент футбольного «Спартака», вице-президент «Лукойла» – спонсора клуба. Состояние: $11,67 млрд (+ $3,41 млрд). Рост состояния связан с ростом цен на нефть.