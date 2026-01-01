Леонид Михельсон

Дата рождения
11 августа 1955 г.
Инфо
Председатель правления российской газовой компании ПАО «Новатэк»
Лента
Новости
Последние новости
Политика
Forbes составил топ успешных российских бизнесменов за год. В него попали совладельцы «Спартака», «Северстали» и СКА
#мир
Все новости