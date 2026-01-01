Алексей Мордашов

Дата рождения
26 сентября 1965 г.
Инфо
Владелец 77% акций, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь»
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Forbes составил топ успешных российских бизнесменов за год. В него попали совладельцы «Спартака», «Северстали» и СКА
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