Абрамович не дает интервью – но Forbes вдруг дал. Почему непубличный. Зачем «Челси» женская команда. Как реагирует на истории про расизм
Ли Игл из Forbes сделал большое интервью с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем. Это один из немногих (и редких) случаев, когда Абрамович много отвечал на вопрос. Игл поговорил с ним про расизм, будущее и прошлое клуба, про амбиции самого Абрамовича.
Публикуем главные цитаты.
О прошлом: думает, что, возможно, как-то по-другому принимал решение о покупке «Челси»
⏳ «Оглядываясь назад, особенно с учетом общественного мнения, которое это принесет мне, возможно, я бы иначе подумал о владении клубом. Но в то время я просто увидел эту невероятную игру, и я хотел так или иначе участвовать в ней».
⏳ «Я пришел с задачей создать команду мирового класса на поле и обеспечить, чтобы клуб играл позитивную роль во всех своих проявлениях. Считаю, что это нам удалось. Во-первых, когда вы что-то говорите, вы всегда должны следовать этому до конца. Думаю, это особенно важно, если вы человек, который мало говорит. Поэтому то, что я говорю, очень важно. Во-вторых, футбол – это общество. Футбол – это часть общества, а общество – часть футбола. Это естественное состояние вещей для футбола – быть вовлеченным, поддерживать сообщество и присутствовать в сообществе».
⏳ «Амбиции так же важны. Как и тогда, когда я впервые стал владельцем. И я надеюсь, что это видно по работе, которую мы выполняли на поле и за его пределами в течение последних 17 лет».
⏳ «Я думаю, что трофеи говорят сами за себя. Они показывают, чего мы, как клуб, смогли достичь за эти годы. Моя цель – продолжать завоевывать трофеи и строить будущее».
⏳ «Когда мы купили клуб, бывшие игроки даже не приходили на матчи. Но их поддержка важна: нельзя строить будущее клуба без помощи тех, кто выстраивал прошлое».
Здесь Абрамович говорит о важности женской команды, расизме и своей непубличности
🌎 «Женская команда – важная часть «Челси». Она помогает формироваться нам как клубу. Я не вижу причин, по которым клубы не хотели бы поддерживать женский футбол и предоставлять девушкам наилучшие возможности для достижения успеха.
Для меня это не только принцип, потому что я вижу огромный потенциал у женского футбола. Если бы женский футбол получил такую же поддержку, как мужской, очевидно, что футбол стал успешнее с точки зрения бизнеса».
🌎 «Расизм и антисемитизм – один и тот же тип зла. И ему не должно быть места в нашем мире в наши дни. Каждый раз, когда мне присылают примеры расистского насилия, с которым сталкиваются наши игроки, я шокирован. Позорно, что это случается не только с нашими игрокам, но со всеми, кто подвергается такого рода злоупотреблениям.
Если мы, как клуб, сможем изменить ситуацию в этой области, в борьбе с антисемитизмом, расизмом и поощрении толерантности, я полон решимости поддержать это и внести свой вклад любым возможным способом».
🌎 «Я никогда не стремился стать публичным. Клуб должен говорить сам за себя. Бесполезно давать дополнительные комментарии по всем текущим событиям».
🌎 «Культура «Челси» ориентирована на результативность. Но она в то же время всеохватывающая и разнообразна. Оба элемента имеют решающее значение для нашего успеха, и ни один не работает без другого».
Про будущее: Абрамович стремится заложить фундамент под будущие успехи клуба
📚 «Спорт на высоком уровне также дает возможность увеличивать наш фонд. Мы гордимся, что он считается крупнейшим в британском футболе. Я надеюсь, что болельщики увидят в нашей поддержке их такой же уровень приверженности к команде».
📚 «У «Челси» очень богатая история, и мне очень повезло сыграть в этом свою роль. Клуб был здесь до меня и будет здесь после меня. Моя работа состоит в том, чтобы делать его успешным сегодня и строить фундамент на будущее. Вот почему для меня так важен успех нашей академии в Кобхэме».
📚 «Футбол – это не просто возможность для бизнеса. Футбол – это общественный спорт. «Челси» – это сообщество. Нам нужно вовлечь все это сообщество в ту работу, которую мы делаем, инвестиции, которые мы делаем, и работу, на которой мы сосредоточены».