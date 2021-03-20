Абрамович не дает интервью – но Forbes вдруг дал. Почему непубличный. Зачем «Челси» женская команда. Как реагирует на истории про расизм

О прошлом: думает, что, возможно, как-то по-другому принимал решение о покупке «Челси»

⏳ «Оглядываясь назад, особенно с учетом общественного мнения, которое это принесет мне, возможно, я бы иначе подумал о владении клубом. Но в то время я просто увидел эту невероятную игру, и я хотел так или иначе участвовать в ней».

⏳ «Я пришел с задачей создать команду мирового класса на поле и обеспечить, чтобы клуб играл позитивную роль во всех своих проявлениях. Считаю, что это нам удалось. Во-первых, когда вы что-то говорите, вы всегда должны следовать этому до конца. Думаю, это особенно важно, если вы человек, который мало говорит. Поэтому то, что я говорю, очень важно. Во-вторых, футбол – это общество. Футбол – это часть общества, а общество – часть футбола. Это естественное состояние вещей для футбола – быть вовлеченным, поддерживать сообщество и присутствовать в сообществе».

⏳ «Амбиции так же важны. Как и тогда, когда я впервые стал владельцем. И я надеюсь, что это видно по работе, которую мы выполняли на поле и за его пределами в течение последних 17 лет».

⏳ «Я думаю, что трофеи говорят сами за себя. Они показывают, чего мы, как клуб, смогли достичь за эти годы. Моя цель – продолжать завоевывать трофеи и строить будущее».

⏳ «Когда мы купили клуб, бывшие игроки даже не приходили на матчи. Но их поддержка важна: нельзя строить будущее клуба без помощи тех, кто выстраивал прошлое».