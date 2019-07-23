Самый дорогой клуб мира – снова «Даллас», больше всех подорожал «Челси» Абрамовича. Изучаем новый рейтинг Forbes
Forbes опубликовал рейтинг из 50 самых дорогих спортивных клубов мира. Больше половины из этого списка (26) – клубы НФЛ, играющие в американский футбол. Еще девять – клубы из бейсбольной лиги МЛБ, там же восемь футбольных клубов Европы, а еще семь – из НБА.
• Изменения по видам спорта по сравнению с прошлым годом – незначительные: клубов НФЛ стало меньше на три, а из МЛБ, НБА и футбола – больше по одному.
• Если в 2012 году в топ-50 был лишь один клуб стоимостью не менее $2 миллиардов, то в 2019-м нет ни одного, кто бы стоил меньше этой суммы. В прошлом году в топ-50 было 48 таких клубов. Кстати, именно поэтому в нынешнем топ-50 нет ни одного хоккейного клуба – самый дорогой по стоимости «Нью-Йорк Рейнджерс», судя по декабрьскому рейтингу Forbes, стоит $1,55 млрд.
• В 2012-м самым дорогим был «МЮ», стоивший $2,2 млрд. Сейчас на первом месте клуб стоимостью $5 млрд, это «Даллас» из НФЛ.
• Из футбольных клубов самый дорогой – «Реал» ($4,24 млрд), следом идут «Барселона» ($4,02 млрд), «МЮ» ($3,81 млрд), «Бавария» ($3,02 млрд), «Манчестер Сити» ($2,69 млрд), «Челси» ($2,58 млрд), «Арсенал» ($2,27 млрд) и «Ливерпуль» ($2,18 млрд).
Вот как выглядит топ-10:
- «Даллас Ковбойс» (НФЛ) – $5 млрд
- «Нью-Йорк Янкис» (МЛБ) – $4,6 млрд
- «Реал» (футбол) – $4,24 млрд
- «Барселона» (футбол) – $4,02 млрд
- «Нью-Йорк Никс» (НБА) – $4 млрд
- «МЮ» (футбол) – $3,81 млрд
- «Нью Инглэнд Пэтриотс» (НФЛ) – $3,8 млрд
- «Лос-Анджелес Лейкерс» (НБА) – $3,7 млрд
- «Голден Стэйт» (НБА) – $3,5 млрд
- «Нью-Йорк Джайентс» (НФЛ) + «Лос-Анджелес Доджерс» (МЛБ) – $3,3 млрд
Из топ-10 далеко не все в нынешнем десятилетии становились чемпионами
Наиболее успешный клуб из этого списка – «Барселона», которой удалось шесть раз выиграть чемпионат Испании. «Реал» нужно отметить, как многократного победителя Лиги чемпионов. Стоит упомянуть и «Голден Стэйт», который трижды в 2010-е победил в НБА. Остальные брали титулы еще реже или не брали вообще.
У «Лейкерс» последний трофей в НБА котируется 2010-м годом, у идущего на втором месте «Янкис» в МЛБ – 2009-м. Лидер списка «Даллас» последний раз выигрывал НФЛ еще в 1996-м, «Доджерс» побеждали в МЛБ в 1988-м, а у «Никс» последняя победа в НБА состоялась аж в 1973-м.
«Даллас» – пятый год подряд на первом месте
И никто пока не в силах убрать с первой строчки этот клуб из НФЛ. Владеет «Далласом» 76-летний Джерри Джонс. Он в 1989 году купил «Даллас» за $150 миллионов. Джонс еще с юношества мечтал управлять командой по американскому футболу и, уже состоявшись как бизнесмен, спас «Даллас» от полного банкротства. Интересно, что за пять лет до этого к покупке клуб был близок нынешний президент США Дональд Трамп.
В 90-е НФЛ пережила перезагрузку в том числе благодаря Джонсу, который помог подписать очень серьезный ТВ-контракт с FOX, что в итоге привело к значительному увеличению финансирования клубов.
«Даллас» же стал зарабатывать еще и благодаря предпринимательскому таланту Джонса, который открыл топовый гольф-курорт «Ковбойз», тем самым помогая продвижению бренда, стал одним из основателей компании Legends Hospitality Management, которая успешно работала по вопросам организации матчей (билеты, развлечения и остальное), а еще открылся 105-тысячный стадион, где все было разработано по желанию Джонса – внутри масса развлечений, что очень здорово пополняет бюджет клуба.
В рейтинге есть клубы двух российских миллиардеров
На 32-м месте располагается «Челси» Романа Абрамовича, стоимость клуба оценивается в $2,58 млрд.
На 37-й строчке находится баскетбольный клуб «Бруклин Нетс», его совладелец (доля – 51%) – Михаил Прохоров. Клуб стоит $2,35 млрд.
Лондонский «Арсенал» в рейтинге идет 42-м. До августа 2018 года 30% акций клуба принадлежали российскому миллиардеру Алишеру Усманову.
Самый крутой рост из топ-50 – у «Челси»
По сравнению с прошлым рейтингом показатель у клуба Романа Абрамовича вырос на целых 25%, а его операционная прибыль составила $127 миллионов. Заметный рост у «Далласа» из НБА – 18%, «Нью-Йорк Янкис» (МЛБ) – 15% и «Бостон Ред Сокс» (МЛБ) – 14%.
Самое заметное падение стоимости – у «Манчестер Юнайтед». Сразу минус 8%.
Что касается показателя операционной прибыли, то он выше всех (причем гораздо) у «Даллас Ковбойс» – $365 миллионов за год.