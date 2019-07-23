Самый дорогой клуб мира – снова «Даллас», больше всех подорожал «Челси» Абрамовича. Изучаем новый рейтинг Forbes

• Изменения по видам спорта по сравнению с прошлым годом – незначительные: клубов НФЛ стало меньше на три, а из МЛБ, НБА и футбола – больше по одному.

• Если в 2012 году в топ-50 был лишь один клуб стоимостью не менее $2 миллиардов, то в 2019-м нет ни одного, кто бы стоил меньше этой суммы. В прошлом году в топ-50 было 48 таких клубов. Кстати, именно поэтому в нынешнем топ-50 нет ни одного хоккейного клуба – самый дорогой по стоимости «Нью-Йорк Рейнджерс», судя по декабрьскому рейтингу Forbes, стоит $1,55 млрд.

• В 2012-м самым дорогим был «МЮ», стоивший $2,2 млрд. Сейчас на первом месте клуб стоимостью $5 млрд, это «Даллас» из НФЛ .

• Из футбольных клубов самый дорогой – «Реал» ($4,24 млрд), следом идут «Барселона» ($4,02 млрд), «МЮ» ($3,81 млрд), «Бавария» ($3,02 млрд), «Манчестер Сити» ($2,69 млрд), «Челси» ($2,58 млрд), «Арсенал» ($2,27 млрд) и «Ливерпуль» ($2,18 млрд).

Вот как выглядит топ-10: