Абрамович за пять лет так и не начал проект нового стадиона «Челси». Мешали проблема с визой и соседи, которым не хватало света

Планировалось, что новый стадион «Челси» будет построен на месте «Стэмфорд Бридж». Старый для этого должен быть полностью разрушен, а новый будет вмещать 60 тысяч зрителей.

Вот как все складывалось:

Сумма затрат выросла в два раза

План был представлен в декабре 2015 года. В марте 2017-го мэр Лондона Садик Хан выдал разрешение на строительство.

Британские медиа писали о возможных затратах в миллиард фунтов, причем так они были увеличены сразу вдвое, учитывая продолжительность работ. Изначально фигурировала сумма в 550 миллионов.

Строить стадион не разрешила обычная семья

В январе 2018-го стало известно, что «Челси» не может договориться с семьей из близлежащего дома. Почти со всеми другими было проще – те согласились за денежную компенсацию. Упиралась семья Кросуэйт из очень близкого к новому стадиону коттеджа. Причина – после реконструкции стадион будет загораживать дому солнечный свет.