Абрамович за пять лет так и не начал проект нового стадиона «Челси». Мешали проблема с визой и соседи, которым не хватало света
Планировалось, что новый стадион «Челси» будет построен на месте «Стэмфорд Бридж». Старый для этого должен быть полностью разрушен, а новый будет вмещать 60 тысяч зрителей.
Вот как все складывалось:
Сумма затрат выросла в два раза
План был представлен в декабре 2015 года. В марте 2017-го мэр Лондона Садик Хан выдал разрешение на строительство.
Британские медиа писали о возможных затратах в миллиард фунтов, причем так они были увеличены сразу вдвое, учитывая продолжительность работ. Изначально фигурировала сумма в 550 миллионов.
Строить стадион не разрешила обычная семья
В январе 2018-го стало известно, что «Челси» не может договориться с семьей из близлежащего дома. Почти со всеми другими было проще – те согласились за денежную компенсацию. Упиралась семья Кросуэйт из очень близкого к новому стадиону коттеджа. Причина – после реконструкции стадион будет загораживать дому солнечный свет.
Семья через суд добилась запрета на строительство. Она не выступала против строительства, но требовала изменить проект. Компенсация и предложения юридических консультаций ее не заинтересовали. Однако в январе 2018-го совет района Лондона Хаммерсмит и Фулхэм решил спор в пользу «Челси».
Проблемы Абрамовича с визой
Следующее препятствие возникло в том же году. В мае у Романа Абрамовича истекла британская виза, и он даже не попал на финал Кубка Англии, где «Челси» выиграл у «МЮ». Притом официального отказа в выдаче не было. Тогда Абрамович получил израильский паспорт. А вместе с ним – право безвизового проезда в сотню стран мира, включая как раз Великобританию.
Причем с израильским паспортом при въезде в Великобританию можно было легко пройти через устройства для считывания биометрических данных и не ждать на границе. Для обладателей израильских паспортов, въезжавших четырежды за последние два года, Великобритания ввела такую услугу в 2016 году.
«Челси» остановил проект, пошли слухи о продаже клуба
Тогда же, в мае 2018-го, «Челси» объявил, что дальнейшие работы по проектированию и планированию производиться не будут, а связано это с «неблагоприятной инвестиционной средой». Через год – повторил то же самое.
Следующие полтора года – разные сообщения о возможной продаже клуба. Тут уже было не до стадиона.
- Mirror заявил о попытке британского миллиардера Джима Рэтклиффа купить клуб.
- The Times сообщил, что Абрамович нанял инвестиционный банк для рассмотрения вопроса о продаже. ТАСС опроверг.
- The Times снова написал об интересе Рэтклиффа и оценки «Челси» Абрамовичем в 2,5 миллиарда фунтов.
- Информация The Telegraph: Абрамович отказал в продаже клуб консорциуму c Ближнего Востока.
- The Wall Street Journal рассказал, что Абрамович не продал клуб за три миллиарда долларов (около 2,2 млрд фунтов) совладельцу бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» Тодду Боэли.
Разрешение на строительство было продлено, но скоро снова истечет
Изначально разрешение на строительство стадиона действовало до весны 2020 года. Оно истекало, если работы не были начаты. Они и не могли начаться – ко всем проблемам добавилась пандемия коронавируса.
Позже власти Великобритании продлили разрешение до 1 апреля 2021 года. Вероятно, продлевать придется и его. Коронавирус не закончился, а сейчас в британском парламенте обсуждается запрет на деятельность «Челси» в некоторых международных проектах, так как имя Абрамовича оказалось в списке Навального. К людям в списке оппозиционер предложил ввести санкции.
Проект пока так и остался. Вот как примерно должен выглядеть новый стадион: