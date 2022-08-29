Где смотреть презентацию Apple и айфона 14: когда и во сколько прямая трансляция

Apple проведет официальную презентацию 7 сентября 2022 года. Ожидается, что на ней будет представлен айфон 14. Другие возможные новинки: AirPods Pro 2 и Apple Watch.

Официально Apple не дает подробностей по новинкам и времени их представления. Презентации проходят несколько раз в год.

В июне Apple анонсировала iOS 16 и обновление для macOS Ventura. Теперь туда можно крепить айфон вместо камеры.

Трансляция нового мероприятия пройдет в открытом доступе на официальном сайте Apple, на ютуб-канале и в приложении. Время начала – 7 сентября в 20:00 по Москве.

Напоминаем: Apple обычно представляет айфон именно на сентябрьской презентации. В 2021 году был показан айфон 13. Тогда презентация проходила 14 сентября.