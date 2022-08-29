Apple
Поделиться:
Где смотреть презентацию Apple и айфона 14: когда и во сколько прямая трансляция
0
Apple проведет официальную презентацию 7 сентября 2022 года. Ожидается, что на ней будет представлен айфон 14. Другие возможные новинки: AirPods Pro 2 и Apple Watch.
Официально Apple не дает подробностей по новинкам и времени их представления. Презентации проходят несколько раз в год.
В июне Apple анонсировала iOS 16 и обновление для macOS Ventura. Теперь туда можно крепить айфон вместо камеры.
Трансляция нового мероприятия пройдет в открытом доступе на официальном сайте Apple, на ютуб-канале и в приложении. Время начала – 7 сентября в 20:00 по Москве.
Напоминаем: Apple обычно представляет айфон именно на сентябрьской презентации. В 2021 году был показан айфон 13. Тогда презентация проходила 14 сентября.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые