Каким будет айфон 14: новый тип оперативной памяти и увеличенный объем аккумулятора

Основные характеристики ключевых новинок Apple обычно не раскрываются до официальной даты релиза. Поэтому в этом материале мы ориентируемся на инсайдерскую информацию. Напоминаем: «Гол» сомнительно воспринимает инсайды в любой сфере. Но некоторым источникам можно доверять чуть больше, чем остальным. Мы ссылаемся именно на такие.

В нашей подборке используется мнение аналитика Минг-Чи Куо. Он работает в тайваньской бизнес-группе KGI Securities и считается лучшим специалистом по продуктам Apple. Минг-Чи Куо пишет не только об айфонах. Итоговая точность его прогнозов составляет более 76%. Это означает, что три из его четырех инсайдов по характеристикам продукции Apple обычно сбываются.

Тут же используется информация от сайтов Tom's Guide и TechRadar. Они уже несколько лет регулярно публикуют достоверные технологические новости. Сайт Appleinsider исследует продукцию Apple более 20 лет. Напоминаем: первый айфон был представлен только в 2007-м. Еще мы доверяем инсайдеру Bloomberg Марку Гурману. Точность его инсайдов – почти 87%.

Все фото в этом материале связаны с айфоном 13, потому что официальных изображений айфона 14 еще нет.