Каким будет айфон 14 – что мы точно знаем и кому верим: продажи в России через новый закон, автофокус камеры, вечно включенный экран
Компания Apple стала самым дорогим мировым брендом. Это показано в рейтинге, который составляет компания Kantar. Apple увеличила стоимость на 55% и теперь оценивается в 947 миллиардов долларов. Предыдущим лидером рейтинга был Amazon (сейчас – третье место). В будущем прорыв Apple может быть еще серьезнее – скоро компания представит новый айфон.
Пока же есть другая прорывная новинка:
Айфон 14 – дата выхода
Apple обычно показывает новые айфоны осенью. Эта традиция соблюдалась и по айфону 13 – тогда компания сделала релиз 14 сентября. Подобная презентация планируется и в сентябре 2022 года. Там будет рассказ сразу о четырех моделях айфона – они выйдут через 10-14 дней после презентации. Хотя сентябрьская презентация может быть сдвинута на неопределенный срок.
Весь ориентир – на новость от Nikkei Asia. Она утверждает, что коронавирусные ограничения в Шанхае сместили график разработки минимум одной из новых моделей айфона. Nikkei Asia занимается новостями азиатского рынка, но публикует их на английском языке. Ей владеет компания Nikkei, Inc – она же управляет авторитетным английским изданием Financial Times.
Другие источники подтверждают, что отстающая по производству модель айфона – 14 Max. Это новинка от Apple – увеличенная версия обычного айфона 14. Альтернативное объяснение всей ситуации: по неизвестным причинам производство 14 Max изначально не совпадало с графиком. Ожидается, что Apple все равно презентует новые айфоны не позднее сентября-октября 2022 года.
Каким будет айфон 14: новый тип оперативной памяти и увеличенный объем аккумулятора
Основные характеристики ключевых новинок Apple обычно не раскрываются до официальной даты релиза. Поэтому в этом материале мы ориентируемся на инсайдерскую информацию. Напоминаем: «Гол» сомнительно воспринимает инсайды в любой сфере. Но некоторым источникам можно доверять чуть больше, чем остальным. Мы ссылаемся именно на такие.
В нашей подборке используется мнение аналитика Минг-Чи Куо. Он работает в тайваньской бизнес-группе KGI Securities и считается лучшим специалистом по продуктам Apple. Минг-Чи Куо пишет не только об айфонах. Итоговая точность его прогнозов составляет более 76%. Это означает, что три из его четырех инсайдов по характеристикам продукции Apple обычно сбываются.
Тут же используется информация от сайтов Tom's Guide и TechRadar. Они уже несколько лет регулярно публикуют достоверные технологические новости. Сайт Appleinsider исследует продукцию Apple более 20 лет. Напоминаем: первый айфон был представлен только в 2007-м. Еще мы доверяем инсайдеру Bloomberg Марку Гурману. Точность его инсайдов – почти 87%.
Все фото в этом материале связаны с айфоном 13, потому что официальных изображений айфона 14 еще нет.
Что надо знать об айфоне 14:
• Дизайн айфона 14 будет похож на айфон 13. Об этом пишет сайт Appleinsider. Ключевое различие может быть только в дисплее и его размерах. Считается, что Apple делает дизайнерские модели айфонов на три года вперед. Это означает, что айфон 14 окажется схожим по дизайну и с айфоном 12. Все ключевые изменения произойдут уже в отдельных версиях айфона 15.
• Аналитик Минг-Чи Куо утверждает, что продвинутые версии айфонов 14 будут использовать процессоры следующего поколения A16 Bionic и M2. В теории это должно увеличить производительность, но по характеристикам они сильно не превзойдут А15 и М1. Массовое производство процессоров с более серьезными улучшениями окажется доступным в 2023 году.
• Тот же Минг-Чи Куо и тайваньская исследовательская компания TrendForce пишут, что во всех новых айфонах будет увеличена оперативная память. В четырех версиях айфона 14 она составит 6 гигабайт. Это отличается от уже представленных версий айфона 13 – там 6 гигабайт оперативки использовались только в моделях Pro и Pro Max. Новый тип оперативной памяти – LPDDR5.
• Forbes ссылается на корейский отчет ET News и рассказывает о глобальном обновлении фронтальной камеры у айфона 14. Там будут улучшенные характеристики и добавится функция автофокуса. Стоимость такой камеры вырастет для Apple в три раза, если сравнивать с айфоном 13. iPhone 14 Pro Max будет соперничать с Galaxy S22 Ultra по всем характеристикам.
• В айфоне 14 Pro появится функция Always-on display (AOD). О ней рассказывал Марк Гурман. Сама функция давно известна и используется в часах Apple Watch. Она позволяет использовать постоянно включенный экран. Еще новые айфоны будут продаваться с уже установленной версией iOS 16. Ее Apple показывала на июньской презентации – мы упоминали об этом отдельно.
• Techradar рассказывал о возможном увеличении емкости аккумулятора – он будет быстрее разряжаться из-за функции с включенным экраном. Там же рассказано, что основная камера на версиях Pro и Pro Max будет сразу на 48 мегапикселей. Во время процесса фотографирования предполагается использование функции объединения пикселей. Такая вещь уже есть в андроидах.
Будет ли айфон 14 продаваться в России
В конце апреля мы подробно разбирали эту ситуацию в отдельном материале. Тогда расклад был таким: Apple прекратила поставки новой техники в Россию, но магазины по-прежнему торгуют старыми запасами. При таком варианте в России не могло быть нового айфона. Теперь все меняется: через новый закон страна разрешила параллельный импорт. Айфоны вошли в перечень товаров.
«Известия» рассказывали, что через параллельный импорт в страну уже попал айфон 13 Pro Alpine Green. Это новинка от Apple, которая появилась уже после ухода компании с российского рынка. Официально Apple пока отказывается продавать в России все технологические новинки. Из-за параллельного импорта (подробно о нем – тут) позиция самой компании ни на что не влияет.
Когда айфон 14 выйдет в России
Сайт Mactime анализировал ситуацию с продажами айфонов в России. Обычно они открывались через неделю-две после официальной презентации и совпадали с мировым релизом айфона. Ожидалось, что в 2022 году продажи айфона 14 начнутся примерно в конце сентября. Этот прогноз существовал еще до прояснения позиции Apple по поставкам новинок в Россию.
Сейчас завоза не стоит ждать в даты мирового релиза. Параллельный импорт предполагает возможные задержки с поставками. В случае с компанией Apple ритейлеры опасались, что она вообще отключит все ввезенные в Россию айфоны. Поэтому тут параллельный импорт использовался осторожно. Потом эта опасность отпала – Apple отказалась от всех блокировок.
Айфон 14 – цена в России
Эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов анализировал влияние параллельного импорта на цены айфонов в России в комментарии для АБН. Он объяснял, что параллельный импорт изменит стоимость айфонов, но цены не сильно будут отличаться от мировых. Возможно и понижение стоимости. Оно случится в момент, когда вырастет популярность ввезенных по параллельному импорту товаров.
LeaksApplePro первым опубликовал предполагаемые цены новых моделей айфонов. Это надежный источник, который регулярно пишет новости о новинках Apple. На него ориентировался Forbes: в одном из материалов автор называл LeaksApplePro анонимным популярным отраслевым инсайдером. На инсайды LeaksApplePro ссылаются ведущие мировые СМИ и новостные агентства.
Продвинутые версии айфона 14 изменятся в цене примерно на 100 долларов, если сравнивать с айфоном 13.
Раскладка по ценам на айфон 14 от LeaksApplePro:
- Айфон 14 – 799 долларов;
- Айфон 14 Max – 899 долларов;
- Айфон 14 Pro – 1099 долларов;
- Айфон 14 Pro Max – 1199 долларов.
Если считать по курсу доллара на 16 июня 2022 года, то базовая версия нового айфона будет доступна в России примерно за 45 тысяч рублей. Версия Max – та самая новинка. По прогнозам она займет место моделей mini – их Apple реализует хуже остальных. Айфон 14 Pro Max обойдется россиянам в 68 тысяч рублей. Важно: из-за колебаний курса стоимость может измениться.
В этой подборке указаны цены моделей с минимальной памятью. Даже по ним можно сделать вывод: улучшенные модели айфона 14 обойдутся дороже, чем было у айфона 13. Сайт Lifeware подробно разъяснял зависимость стоимости айфона от объема памяти. Например, айфон 13 Pro Max стоит 1099 долларов. Но версия этой же модели с терабайтом памяти – уже 1599 долларов.