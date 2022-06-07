Евросоюз обязал ставить на все гаджеты одинаковый разъем USB-C – это из-за экологии. Что теперь будет с устройствами Apple?

7 июня стало известно, что представители Совета Европейского союза и Европейского парламента решили вопрос по общему зарядному порту для мобильных устройств в регионе:

📲 Общим портом станет USB-C (USB Type C).

📲 Он должен стать единым зарядным портом для мобильных телефонов, камер, наушников, портативных колонок, планшетов и других устройств в ЕС.

📲 Ноутбуки тоже должны быть адаптированы к этим требованиям в течение 40 месяцев после вступления решения в силу.

📲 USB-C станет общим зарядным портом с осени 2024 года.

Цель и удобство единого формата

С удобством все понятно:

✅ Пользователям больше не потребуются разные зарядки при покупке новых устройств. Будет единый стандарт для всех.

✅ Скорость зарядки согласована и также будет единой для всех.

✅ Появится возможность выбора – покупать устройство вместе с зарядкой или без нее.

✅ Ожидается, что пользователи сэкономят в сумме до 250 миллионов евро в год на покупках зарядных устройств.

Цель – сделать продукты в ЕС более экологичными. Приводится такое число – 11 тысяч утилизированных и неиспользованных зарядных устройств ежегодно. Так проблема будет устранена.

Что делать Apple, ведь у айфона другой разъем

USB-C уже есть во многих мобильных устройствах и в ноутбуках. А в 2018 году ситуация была такая: половина зарядных устройств, проданных со смартфонами, шла с разъемом USB micro-B, а на долю USB-C приходилось 29%.

Еще 21% – это разъем Lightning, который используется в продукции Apple.