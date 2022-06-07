Евросоюз обязал ставить на все гаджеты одинаковый разъем USB-C – это из-за экологии. Что теперь будет с устройствами Apple?
7 июня стало известно, что представители Совета Европейского союза и Европейского парламента решили вопрос по общему зарядному порту для мобильных устройств в регионе:
📲 Общим портом станет USB-C (USB Type C).
📲 Он должен стать единым зарядным портом для мобильных телефонов, камер, наушников, портативных колонок, планшетов и других устройств в ЕС.
📲 Ноутбуки тоже должны быть адаптированы к этим требованиям в течение 40 месяцев после вступления решения в силу.
📲 USB-C станет общим зарядным портом с осени 2024 года.
Цель и удобство единого формата
С удобством все понятно:
✅ Пользователям больше не потребуются разные зарядки при покупке новых устройств. Будет единый стандарт для всех.
✅ Скорость зарядки согласована и также будет единой для всех.
✅ Появится возможность выбора – покупать устройство вместе с зарядкой или без нее.
✅ Ожидается, что пользователи сэкономят в сумме до 250 миллионов евро в год на покупках зарядных устройств.
Цель – сделать продукты в ЕС более экологичными. Приводится такое число – 11 тысяч утилизированных и неиспользованных зарядных устройств ежегодно. Так проблема будет устранена.
Что делать Apple, ведь у айфона другой разъем
USB-C уже есть во многих мобильных устройствах и в ноутбуках. А в 2018 году ситуация была такая: половина зарядных устройств, проданных со смартфонами, шла с разъемом USB micro-B, а на долю USB-C приходилось 29%.
Еще 21% – это разъем Lightning, который используется в продукции Apple.
В мае 2022-го эксперт Мин-Чи Куо рассказал, что в 2023-м Apple откажется от Lightning в пользу USB-C. Еще один вариант для Apple – переход на беспроводную зарядку. Об этом тоже говорил Мин-Чи Куо в 2019-м. Хотя сама компания с решением Еврокомиссии не согласна: «Такое регулирование сдерживает инновации, а не поощряет их».
Отказываться от европейского рынка из-за этого Apple было бы сложно. В Европе компания продает более 50 миллионов айфонов в год. Но на айпадах и макбуках уже используется USB-C. А осенью 2021-го была информация о том, что модель айфона 14 Pro получит USB-C. Правда, через полгода появилось и опровержение.
Переход на USB-C ведет к потере части прибыли для Apple, так как продажа кабелей для Lightning сторонними производителями приносит ей доход. Вероятно, возможность беспроводной зарядки в итоге перевесит внедрение USB-C.
Похожее решение уже принималось раньше
В 2009 году международный союз электросвязи в качестве единого разъема утвердил micro-USB. Смысл тот же – пользователям не нужно менять зарядки при смене мобильного телефона, а эффективность расходования электроэнергии – выше. На тот момент в одних лишь странах ЕС использовалось сразу 30 разных видов зарядных устройств.
Предполагалось, что ежегодный объем мусора уменьшился бы на 51 тысячу тонн, а ежегодные выбросы парниковых газов сократились бы на 13,6 миллиона тонн.
Использовать единый стандарт тогда согласились 17 компаний. Среди них – Samsung, LG, Nokia и Motorola. Была и Apple, но использовала соглашение по-своему – выпустила переходник с Lightning на micro-USB.
Что такое USB-C
Разъем был разработан в 2014 году, а в следующем уже появились устройства с ним. Его особенностью была возможность подключения кабеля любой стороной. До этого ни один разъем USB не был симметричным.
Стандарт USB-C обеспечивает передачу данных со скоростью до 10 Гбит/с, а для зарядки – электрическую мощность до 100 Вт. Другие преимущества: компактный размер для тонких смартфонов и планшетов, а еще – достаточная прочность и долговечность для работы в ноутбуках. Предполагалось, что он выдержит до 10 тысяч циклов механического подключения и отключения.