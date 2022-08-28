Какой будет главная презентация Apple в 2022 году – там будут айфон 14, три вида Apple Watch и другие новинки

Презентация новинок Apple пройдет в том же режиме, что и подобное июньское мероприятие. Разница в акцентах: Тим Кук будет больше говорить именно об айфоне. Отказ от мини-версии и проблемы с улучшениями базовой версии айфона касаются оптимизации. Презентация совпадает с временем, когда дорожают комплектующие для айфона, растут цены и падают продажи.

Все это происходит параллельно с напряжением между Китаем и США. На них повлиял визит Пелоси на Тайвань. Обычно айфоны собираются в Китае, но там регулярно случаются локдауны из-за вспышек коронавируса. Такие факторы заставляют Apple искать через партнеров новые цепочки для сборки айфонов. Айфоны 14 будут собираться в Китае, Индии и Бразилии.

Сейчас Apple работает над тем, чтобы не возникло проблем с поставками айфонов и сохранялся высокий спрос. Сложности возникли после представления нового айфона SE весной 2022 года. В первое время он провалился в продаже. Прогнозы Apple по айфону 14 проверяются на китайском рынке, где ожидается устойчивый спрос на новинки. Осталось сохранить все цепочки.