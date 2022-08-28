Какой будет главная презентация Apple в 2022 году – там будут айфон 14, три вида Apple Watch и другие новинки
В сентябре Apple проведет презентацию. Именно на ней планируется показ всех моделей нового айфона. Дата презентации Apple – 7 сентября. Она начнется примерно в 20:00 по московскому времени и будет транслироваться онлайн. Эфир окажется доступным на официальном сайте Apple, на ютуб-канале и в приложении. Само мероприятие состоится в Купертино, Калифорния.
Что мы знаем об айфоне 14 – какие детали о нем известны перед презентацией
Все характеристики, подробности о возможном дизайне и улучшениях айфона 14 уже были собраны в нашем отдельном материале. Appleофициально не раскрывает детали по релизу новой модели айфона. Поэтому все СМИ вынужденно опираются на инсайды и сливы. Мы не будем бездумно показывать каждый из них, но уже сейчас можем составить образ айфона 14.
Что надо знать об айфоне 14 перед официальным релизом:
- На всех моделях произойдет улучшение камеры. Самое глобальное – в версиях Pro;
- Вся серия айфонов получит восемь цветов, но среди них нет популярного синего;
- Pro и Pro Max перейдут на новый процессор A16 Bionic. В базовой модели его нет;
- Базовые модели останутся с челкой, но версии Pro получат вырезы в дизайне.
- В стандартном айфоне 14 не появится серьезных улучшений, весь акцент – на Pro;
- Главное: в линейке айфона 14 нет мини-версии. Вместо нее – модель 6,7 дюйма.
Презентация новинок Apple пройдет в том же режиме, что и подобное июньское мероприятие. Разница в акцентах: Тим Кук будет больше говорить именно об айфоне. Отказ от мини-версии и проблемы с улучшениями базовой версии айфона касаются оптимизации. Презентация совпадает с временем, когда дорожают комплектующие для айфона, растут цены и падают продажи.
Все это происходит параллельно с напряжением между Китаем и США. На них повлиял визит Пелоси на Тайвань. Обычно айфоны собираются в Китае, но там регулярно случаются локдауны из-за вспышек коронавируса. Такие факторы заставляют Apple искать через партнеров новые цепочки для сборки айфонов. Айфоны 14 будут собираться в Китае, Индии и Бразилии.
Сейчас Apple работает над тем, чтобы не возникло проблем с поставками айфонов и сохранялся высокий спрос. Сложности возникли после представления нового айфона SE весной 2022 года. В первое время он провалился в продаже. Прогнозы Apple по айфону 14 проверяются на китайском рынке, где ожидается устойчивый спрос на новинки. Осталось сохранить все цепочки.
Когда айфон 14 можно будет купить в магазинах – ситуацию разбирал сайт BGR. Если релиз состоится 7 сентября, то уже 9 сентября айфон 14 окажется доступным для предзаказа. Предполагаемая дата окончательного появления айфона 14 в магазинах – 16 сентября. Такой вывод сделан в том числе и на основе предыдущих презентаций айфонов от Apple.
Можно ли купить айфон 14 в России? Напоминаем: Apple отказалась от официальных поставок, но в Россию айфоны завозятся через параллельный импорт (что это такое – тут). Параллельно активизировались перекупщики, которые уже сейчас предлагают достать различные модели айфонов. Обещают доставку из США, Узбекистана и части европейских стран.
Цена айфона 14 будет сопоставима заявленной в прошлом году стоимости айфона 13. Об этом писали различные источники – в августе они все подтверждали. Предполагаемая минимальная стоимость базовой модели айфона 14 – 799 долларов. Все еще может измениться: возможно повышение на 100 долларов. В моделях Pro цена дойдет до 1699 долларов.
Какие еще новинки Apple будут показаны на сентябрьской презентации и после нее
• Macworld анализировал предыдущие презентации Apple. Чаще всего именно в сентябре компания представляет новый айфон и обновленные часы Apple Watch. В сентябре 2021-го Тим Кук вместе с ними показывал еще и айпад. Bloomberg пишет, что на новой сентябрьской презентации будет вся линейка моделей айфона 14 и сразу три новые версии Apple Watch.
• Презентация Apple называется Far Out. Важно: осенние презентации Apple обычно делятся на несколько частей. В 2021 году их было сразу три, но обычно Apple останавливается на двух. Презентация айфона и Apple Watch уходит на сентябрь, а октябрь отдается новым макбукам и айпадам. Какие модели Apple Watch стоит ждать: Apple Watch 8, Apple Watch SE и Apple Watch Pro.
• AirPods Pro 2 – еще одна ожидаемая новинка от Apple. Многие ждут ее уже на мероприятии 7 сентября. Отличительные характеристики AirPods Pro 2: премиальный дизайн и улучшенная технология шумоподавления. Ожидается поддержка Bluetooth 5.2. Первые AirPods Pro были выпущены в 2019-м – поклонники техники Apple уже давно требуют обновления наушников.
• AppleInsider обратил внимание на еще один момент, связанный с презентацией. Сразу за выходом нового айфона ожидается релиз iOS 16. Он может пройти в период с 8 по 16 сентября. На сайте Apple есть материал со всеми деталями iOS 16. Пока Apple выпускает только тестовые версии этой операционной системы, а позже устраняет все баги и недоработки внутри нее.