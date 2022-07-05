Продукция Apple продается в России по параллельному импорту: сколько стоят айфоны и макбуки, где купить, что с гарантией
Магазины re:Store в рамках параллельного импорта начали ввозить в Россию продукцию Apple. В первую очередь это были айфоны и макбуки. Произошло это еще в июне. Об этом сообщили РИА Новости в Inventive Retail Group.
Что еще они говорят: «На сегодняшний день в магазинах представлена техника как ввезенная до марта 2022 года, так и техника, которая была привезена на территорию РФ в июне 2022 года».
Что такое параллельный импорт
Если кратко, параллельным импортом считается ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения от правообладателя. В России в условиях санкций было принято решение о его легализации. Он был одобрен на уровне правительства еще в марте.
Минпромторг объяснял взгляд на эту ситуацию, как ввоз оригинальной продукции через альтернативные каналы. В списке была и продукция Apple.
Об этом мы писали еще в апреле.
В мае было сообщение о том, что в России начался параллельный импорт. Но айфонов и айпадов в магазинах не было из-за боязни штрафов от Apple.
С другой стороны был пример Ирана: он вообще долго находится под санкциями, но в магазинах этой страны можно найти и айфоны, и айпады.
Какие цены на айфоны и макбуки у re:Store
На данный момент в онлайн-магазине продаются айфоны моделей 11, 12, 12 mini, 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max.
📱 11-я модель стоит 52990 рублей.
📱 12-я – от 56990.
📱 13-я – от 72990.
📱 13 Pro – от 129990.
💻 Макбуки тоже есть в наличии – от 129900.
Цены на такую продукцию гораздо выше обычных, отличаться могут даже в два раза.
Где еще можно купить продукцию Apple
💰 Например, на Wildberries. Там тоже доступны такие модели. Например, 11-я – от 47890 рублей, 12-я – от 68890 рублей, а 13-я – от 74000. Напомним, модели отличаются разными характеристиками.
💰 На Ozon 11-я модель – от 47590 рублей, 12-я – от 57492, 13-я – от 82396.
re:Store не первым стал ввозить продукцию Apple по параллельному импорту
В 20-х числах июня так уже делал «Связной». Он первым из крупных ритейлеров объявил о начале продаж товаров по параллельному импорту. В том числе – и последней линейки айфонов.
Притом сообщалось, что продукция будет дороже на 10-20%, чем та, что ввозилась до весны 2022 года. В «Связном» заверили, что проблем с активацией устройств не возникнет – они предназначены только для стран ЕАЭС.
Как быть с гарантией
Поначалу ввоза продукции Apple не было: помимо штрафов существовали опасения, что Apple отследит крупные партии импортируемых в обход правил устройств и заблокирует их. Когда ввоз продукции состоялся, следующим был вопрос, что будет с гарантией.
Параллельный импорт предполагает, что сервисное обслуживание импортируемых устройств – дело продавцов.
📖 «Связной» подтверждает, что на продукцию распространяется сервисное обслуживание.
📖 «М.Видео» вводит пометку «Гарантия продавца» и утверждает, что сам предоставляет гарантию.
📖 re:Store пишет, что все товары включают в себя гарантийные обязательства и комплектуются соответствующими гарантийными талонами производителей.
Вероятно, ремонтом будет заниматься сервисный центр Apple Pro, который есть в Москве.
Чем отличаются айфоны разных стран
Есть небольшая разница в поставках:
🇪🇺 В европейских моделях есть программное ограничение на максимальную громкость звука в гарнитуре.
🇫🇷 Во Франции поставляется проводная гарнитура.
🇦🇪 В ОАЭ существует встроенное ограничение на видеозвонки.
🇯🇵 В Японии нельзя отключить звук срабатывания затвора камеры.
🇨🇳 В Китае нет поддержки eSIM.
🇧🇷 В Бразилии иногда поставлялась зарядка.
Вернется ли Apple в Россию
Компания покинула Россию в марте. 2 марта были приостановлены продажи в России, затем стал недоступен официальный магазин, а еще блокировалась работа Apple Pay. Программа продления срока сервисного обслуживания Apple Care+ недоступна для активации в России.
Об официальном возвращении Apple в Россию пока речи не идет. Существуют разные мнения и приводятся разные причины, по которым компания может вернуться, но сама она об этом ничего не говорит.