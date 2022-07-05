Продукция Apple продается в России по параллельному импорту: сколько стоят айфоны и макбуки, где купить, что с гарантией

Магазины re:Store в рамках параллельного импорта начали ввозить в Россию продукцию Apple. В первую очередь это были айфоны и макбуки. Произошло это еще в июне. Об этом сообщили РИА Новости в Inventive Retail Group.

Что еще они говорят: «На сегодняшний день в магазинах представлена техника как ввезенная до марта 2022 года, так и техника, которая была привезена на территорию РФ в июне 2022 года».

Что такое параллельный импорт

Если кратко, параллельным импортом считается ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения от правообладателя. В России в условиях санкций было принято решение о его легализации. Он был одобрен на уровне правительства еще в марте.

Минпромторг объяснял взгляд на эту ситуацию, как ввоз оригинальной продукции через альтернативные каналы. В списке была и продукция Apple.

Об этом мы писали еще в апреле.