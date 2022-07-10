Apple возвращает культовые обои из 2007-го, которые Стив Джобс показывал на первой презентации айфона – раньше они не использовались

Это изображение, которое показал Стив Джобс на презентации первого айфона в 2007 году;

Эта картинка не была в числе вариантов обоев на рабочий стол ни на одном айфоне и ни в одном варианте операционной системы iOS;

У других девайсов от Apple картинка с рыбками-клоунами была в разделе обоев для рабочего стола – для Mac. Так было в варианте системы Mac OS X 10.6 Snow Leopard 2009 года.

Будет ли дальше эта картинка использоваться как вариант оформления рабочего стола? Вероятно, но это пока не точно. Американские медиа (например, The Verge) делали запрос в Apple с просьбой прокомментировать этот момент, но не получили ответ. В то же время картинка с рыбками есть далеко не у всех людей, которые установили бета-версию. Данных об этой картинке сейчас немного. Пользователь Reddit с ником ActorVMI опубликовал запись с экрана, которая показывает: у картинки будет собственная небольшая анимация с движением экрана вверх.

Автор сайта о технике Apple TheAppleSpot Том Сайкс пишет: «Сейчас компания, похоже, отпраздновала 15-летие с момента появления первого айфона. И она, наконец, выпустила обновленную версию классики в память о Стиве Джобсе».

Почему у Apple вообще была эта фотография

Вот кадр с представления первого айфона с участием Стива Джобса: