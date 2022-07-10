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Apple возвращает культовые обои из 2007-го, которые Стив Джобс показывал на первой презентации айфона – раньше они не использовались

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Eric Slomanson/Global Look Press

Операционная система от Apple iOS 16 выйдет в ближайшее время. И пока что одно из самых ожидаемых обновлений – появление ретро-обоев из 2007 года. Пользователи и тестировщики с ностальгией вспоминают их, хотя эту картинку никто ни разу не ставил на рабочий стол телефонов от Apple.

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Как обнаружили эту заставку

На данный момент проходит бета-тестирование iOS 16 (выпущена версия 16.0 Beta 3). И пользователи заметили знакомые обои в разделе «коллекция». На них – рыбки-клоуны на фоне водорослей.

  • Это изображение, которое показал Стив Джобс на презентации первого айфона в 2007 году;
  • Эта картинка не была в числе вариантов обоев на рабочий стол ни на одном айфоне и ни в одном варианте операционной системы iOS;
  • У других девайсов от Apple картинка с рыбками-клоунами была в разделе обоев для рабочего стола – для Mac. Так было в варианте системы Mac OS X 10.6 Snow Leopard 2009 года.

Будет ли дальше эта картинка использоваться как вариант оформления рабочего стола? Вероятно, но это пока не точно. Американские медиа (например, The Verge) делали запрос в Apple с просьбой прокомментировать этот момент, но не получили ответ. В то же время картинка с рыбками есть далеко не у всех людей, которые установили бета-версию. Данных об этой картинке сейчас немного. Пользователь Reddit с ником ActorVMI опубликовал запись с экрана, которая показывает: у картинки будет собственная небольшая анимация с движением экрана вверх.

Автор сайта о технике Apple TheAppleSpot Том Сайкс пишет: «Сейчас компания, похоже, отпраздновала 15-летие с момента появления первого айфона. И она, наконец, выпустила обновленную версию классики в память о Стиве Джобсе».

Почему у Apple вообще была эта фотография

Вот кадр с представления первого айфона с участием Стива Джобса:

Презентация первого айфона с рыбками-клоунами на рабочем столе

скриншот с ютуб-канала Protecstar Inc.

Так появление рыбок-клоунов комментировал ключевые фигуры Apple:

  • Стив Джобс: «Мне просто нравятся эти рыбки. Они милые, у них веселая и забавная мордочка. В фотографии нет никакого смысла, она просто красивая»;
  • Бывший главный директор по дизайну Apple Джонатан Айв: «Стив предложил сделать картинки с животными и природой под рабочий стол. Когда я увидел вариант с рыбками-клоунами, то понял, что он идеален: отличное сочетание цветов, отличная композиция. На таком фоне хорошо видны все необходимые виджеты и уведомления».
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