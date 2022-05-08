Компания TAG Heuer выпустила специальные часы в честь гонщика Айртона Сенны

Диаметр модели TAG Heuer Formula 1 Senna Special Edition составляет 44 мм. Ее корпус состоит из нержавеющей стали. Модель TAG Heuer Formula 1 Senna Special Edition доступна по всему миру во всех бутиках TAG Heuer, начиная с апреля-2022. Ознакомиться с моделью и заказать ее можно на сайте www.tagheuer.com.