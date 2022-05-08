Формула 1
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#Формула 1

Компания TAG Heuer выпустила специальные часы в честь гонщика Айртона Сенны

Швейцарская часовая мануфактура TAG Heuer выпустила кварцевые часы TAG Heuer Formula 1 Senna Special Edition. Эта модель часов создана в память о гонщике Айртоне Сенне, который трижды становился чемпионом Формулы 1. Она обладает мощным автоматическим механизмом и прогрессивным дизайном.

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Отличительные особенности этих часов:

  • Красные цвета – фирменная расцветка самого Сенны. Цветовая гамма новых TAG Heuer Formula 1 Senna Special Edition включает элегантное сочетание красного, антрацитового и черного цветов, созвучные дизайнерским кодам бренда SENNA и культовым логотипом S;
  • У этих часов яркий антрацитовый циферблат с эффектом sunray, дополнительные счетчики azurage;
  • Верхний слой меток – белое покрытие SuperLumiNova. На стрелках нанесено родиевое покрытие;
  • Сверхпрочный черный керамический безель украшен выгравированной цифрой 400, символизирующей наивысшую скорость 400 км/ч, которая никогда не была достигнута в Формуле 1;
  • Эта модель вдохновлена хронографом TAG Heuer, который носил Айртон Сенна, и знаменитым браслетом S/EL (который обладает высокой ударопрочностью и оснащен раскладывающейся застежкой с механизмом точной регулировки);
  • У часов TAG Heuer Formula 1 Senna Special Edition есть механизм Calibre 16.

Диаметр модели TAG Heuer Formula 1 Senna Special Edition составляет 44 мм. Ее корпус состоит из нержавеющей стали. Модель TAG Heuer Formula 1 Senna Special Edition доступна по всему миру во всех бутиках TAG Heuer, начиная с апреля-2022. Ознакомиться с моделью и заказать ее можно на сайте www.tagheuer.com.

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Источник:
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