Почему айфоны и макбуки так дорого стоят и как устроено ценообразование товаров Apple
Тринадцатый айфон стоит от $699, а версия Pro – от $999. Цена на макбуки – от $999. Уф.
Почему любые гаджеты Apple стоят сильно дороже любых аналогов? Откуда берутся эти числа и какие факторы на них влияют?
Apple до сих пор следует стратегии, которую выстроил Стив Джобс
В этой стратегии – четыре ключевых принципа:
🍏 Компания предлагает небольшое число продукции.
🍏 Она фокусируется на высоких технологиях.
🍏 Прибыль приоритетна над долей рынка.
🍏 Существует эффект ореола, который заставляет ждать новую продукцию компании.
Apple не распыляется на создание множества других устройств, долго инвестирует в зарекомендовавшие себя проекты и осознанно культивирует эффект высоких цен.
При этом Apple практически никогда не делает скидок. И тоже специально.
Какие факторы определяют цену товаров Apple и почему в разных странах они стоят по-разному
Часто после выхода новых айфонов аналитики подсчитывают, сколько на самом деле стоит их железо и насколько дороже выходит сам смартфон по себестоимости. Например, Techinsights изучили айфон 11 Pro и нашли комплектующих на $490, а Nikkei Asia оценила в $406 начинку у 12 Pro. Это при стоимости смартфона в $999.
У других компаний примерно та же история. Например, Techinsights изучали модель Samsung: разница по цены и себестоимости выходит в 2,6 раза.
Основную часть цены составляют производство, бренд и затраты на рекламу – это примерно 2/3. Чуть менее – упаковка и транспортировка. При продаже в разных странах – сверху падают еще и разные наценка и НДС. Точные параметры знает только лишь сама компания.
Для каждой страны – разная цена. Например, как было с 13-й моделью айфона:
🇹🇷 🇧🇷 Самая большая цена установлена в Турции и Бразилии.
🇺🇸 🇭🇰 Дешевле всего он стоил в США и Гонконге.
🇷🇺 Россия – в числе стран с более дорогой стоимостью. С учетом НДС в 20% с 2019 года.
Согласно исследованию Self, c 2007 года цена на айфон выросла на 81%, а в среднем по всему миру покупка обойдется на $400 больше, чем в начале. Самый большой ценовой рост произошел в ОАЭ.
За что на самом платят покупатели Apple
Гендиректор Apple Тим Кук однажды произнес фразу, которую периодически вспоминают, когда речь заходит о высоких ценах. Он сказал: «У нас никогда не было цели продавать дешевый телефон. Главная цель — продать отличный телефон».
И вот что входит в цену:
📱 Высокое качество и долгий срок службы. Продукция Apple состоит из дотошного проектирования и дорогих деталей, например, алюминия. Долговечность – большое преимущество. В том числе и поэтому устройства сохраняют свою ценность и при перепродаже – даже в этом случае спустя несколько лет они стоят дороже аналогичной продукции конкурентов.
📱 Бренд. Тут все ясно – символ статуса и стиля. Покупая Apple, люди платят в том числе и за некий знак жизненных достижений, понятный на всех языках и во всех территориях.
📱 Инновации. В них Apple вкладывается очень серьезно (в 2021-м на исследования и разработки новых технологий ушло около $20 млрд). Так, например, был разработан мощный чип M1, который побил множество рекордов и внедрился в новые макбуки.
📱 Маркетинг. Тут тоже серьезные вложения – это легко понять хотя бы по рекламным роликам. Помимо затрат на производство, значительные суммы уходят на маркетинг и поддержку.
📱 Бесплатные операционные системы и обновления. Крупное обновление выходит раз в год, еще несколько менее заметных – в течение года. Apple не берет за это денег.
📱 Синхронизация всех устройств Apple – как уникальная технологическая экосистема. Легко связывая их все, Apple еще и мотивирует покупать дополнительные устройства именно этой компании, чтобы они легко взаимодействовали.
Иногда цены Apple даже смешат: например, подставка для монитора за тысячу долларов
Недавно вице-президент Apple по аппаратному обеспечению Джон Тернус объявил цены на мониторы Pro Display XDR: $4999 и $5999. И следом – сказал, что придется заплатить за подставку к ним дополнительные $999. Подставку! Тем более Тернус не объяснил, чем она хороша, а просто назвал цену.
Осенью 2021-го Apple представила салфетку для протирания экрана за 2000 рублей (19 долларов для США). Она разошлась на мемы, но Apple объяснял уникальность особой текстурой, которая идеально подходит для стекол с нанотекстурой.
А что там с прибылью Apple? Она все равно растет
Стратегия все еще прекрасно работает. Весной компания сообщила финансовые данные:
💰 Чистая прибыль в первом полугодии 2021–2022 финансового года была увеличена на 14% – до $59,64 млрд в годовом выражении. Выручка выросла на 10% – до $221,2 млрд.
💰 Выручка от продаж айфонов за это время выросла на 8%, маков – на 20%, но от айпадов – снизилась на 10%.
💰 За второй квартал 2022 года чистая прибыль выросла на 6%, выручка – на 9%.
💰 Выручка от продаж айфонов за этот период стала больше на 5,5%, маков – выше на 14,6%, а айпадов – меньше на 2%.