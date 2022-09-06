Почему айфоны и макбуки так дорого стоят и как устроено ценообразование товаров Apple

Основную часть цены составляют производство, бренд и затраты на рекламу – это примерно 2/3. Чуть менее – упаковка и транспортировка. При продаже в разных странах – сверху падают еще и разные наценка и НДС. Точные параметры знает только лишь сама компания.

Для каждой страны – разная цена. Например, как было с 13-й моделью айфона:

🇹🇷 🇧🇷 Самая большая цена установлена в Турции и Бразилии.

🇺🇸 🇭🇰 Дешевле всего он стоил в США и Гонконге.

🇷🇺 Россия – в числе стран с более дорогой стоимостью. С учетом НДС в 20% с 2019 года.

Согласно исследованию Self, c 2007 года цена на айфон выросла на 81%, а в среднем по всему миру покупка обойдется на $400 больше, чем в начале. Самый большой ценовой рост произошел в ОАЭ.

За что на самом платят покупатели Apple

Гендиректор Apple Тим Кук однажды произнес фразу, которую периодически вспоминают, когда речь заходит о высоких ценах. Он сказал: «У нас никогда не было цели продавать дешевый телефон. Главная цель — продать отличный телефон».

И вот что входит в цену:

📱 Высокое качество и долгий срок службы. Продукция Apple состоит из дотошного проектирования и дорогих деталей, например, алюминия. Долговечность – большое преимущество. В том числе и поэтому устройства сохраняют свою ценность и при перепродаже – даже в этом случае спустя несколько лет они стоят дороже аналогичной продукции конкурентов.

📱 Бренд. Тут все ясно – символ статуса и стиля. Покупая Apple, люди платят в том числе и за некий знак жизненных достижений, понятный на всех языках и во всех территориях.