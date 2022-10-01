Как правильно целоваться с языком: почему такой поцелуй называется французским и где ему научиться

Название французского поцелуя появилось в XX веке в США и Великобритании. Среди англоязычного населения считалось, что французская культура более открыта к разнообразию сексуальных практик. Одна из возможных причин распространения – солдаты, которые вернулись домой после окончания Первой мировой войны и переняли от французов особую технику поцелуев.

В 2014 году во французский словарь Petit Robert вошел односложный глагол galocher – короткое описание процесса целоваться по-французски. Один из составителей словаря Лоуренс Лапорт говорил: «У нас всегда было много выражений для описания французского поцелуя – например, долгий поцелуй в губы. Но это правда, что у нас никогда не было ни одного конкретного слова». Лапорт отметил, что раньше слово galocher относилось к жаргонной лексике.

Как правильно целоваться с языком: инструкция, техники, советы

Журнал Glamour опросил экспертов в сфере секса и отношений. Мы выделили главные советы и последовательность действий, которые помогут правильно целоваться с языком и научиться необходимым навыкам:

1. Сделайте первый шаг. «Мы все несем ответственность за собственное удовольствие и не должны всегда ждать, пока другой человек нас возбудит или поцелует. Возможно, стоит начать с поцелуя в лоб, а затем поцеловать в кончик носа – после этого переходите к поцелую в губы. Обнимите своего любимого за талию и скажите ему, как хороши на вкус его губы».

2. Следите за запахом изо рта. Для этого имейте при себе жевательную резинку или жидкость для полоскания рта. Специалисты отмечают, что неприятный запах – частая жалоба партнеров при поцелуях.

3. Не спешите целоваться. «Расслабьтесь. Иногда люди волнуются и ныряют в поцелуй. Это может не пройти гладко и вызвать неловкость. Убедитесь, что все взаимно, и начните с осмысленного зрительного контакта. Поцелуйте верхнюю часть губ, нижнюю часть губ, затем проведите языком между губами и медленно добавьте немного языка [в рот]. Вы можете играть и преследовать язык вашего партнера в течение нескольких секунд, а затем посасывать верхнюю и нижнюю губы. Когда войдете в ритм, можно увеличить давление и интенсивность».

4. Не нужно зацикливаться на технике. «Что делает французский поцелуй хорошим, так это техника, но в то же время и страсть. Просто будьте в моменте. Нужно донести до человека, что он вам небезразличен».