Как правильно целоваться с языком: почему такой поцелуй называется французским и где ему научиться
Поцелуй в губы с языком – один из самых страстных и известных видов поцелуя. Первые упоминания о нем появились в древности, а статус закрепился благодаря фильмам. В этом материале мы разобрали, как правильно целоваться с языком, почему такой поцелуй называется французским и как он влияет на партнеров.
Содержание материала:
- Что такое французский поцелуй и почему он так называется;
- Как правильно целоваться с языком: инструкция, техники, советы;
- Как и где можно научиться целоваться с языком.
Что такое французский поцелуй и почему он так называется
Поцелуй с языком или французский поцелуй – вид поцелуя в губы, при котором девушка и парень используют язык и проникают им в рот друг друга. Такой поцелуй может быть частью прелюдии и способом сексуальной стимуляции. Эксперт по сексу и педагог Кеннет Плей объяснял:
«Когда мы целуемся, выделяется окситоцин – связующее вещество, которое заставляет нас чувствовать себя ближе и подготавливает к близости. Губы и язык имеют множество нервных окончаний, и совместное использование их дает нам невероятно богатый чувственный опыт».
По словам антрополога Хелены Фишер, во время поцелуя передается слюна, в которой содержится тестостерон – это усиливает сексуальное влечение. Поцелуи стимулируют выработку гормонов счастья – серотонина, дофамина и окситоцина. Одновременно снижается уровень стрессового состояния.
Название французского поцелуя появилось в XX веке в США и Великобритании. Среди англоязычного населения считалось, что французская культура более открыта к разнообразию сексуальных практик. Одна из возможных причин распространения – солдаты, которые вернулись домой после окончания Первой мировой войны и переняли от французов особую технику поцелуев.
В 2014 году во французский словарь Petit Robert вошел односложный глагол galocher – короткое описание процесса целоваться по-французски. Один из составителей словаря Лоуренс Лапорт говорил: «У нас всегда было много выражений для описания французского поцелуя – например, долгий поцелуй в губы. Но это правда, что у нас никогда не было ни одного конкретного слова». Лапорт отметил, что раньше слово galocher относилось к жаргонной лексике.
Как правильно целоваться с языком: инструкция, техники, советы
Журнал Glamour опросил экспертов в сфере секса и отношений. Мы выделили главные советы и последовательность действий, которые помогут правильно целоваться с языком и научиться необходимым навыкам:
1. Сделайте первый шаг. «Мы все несем ответственность за собственное удовольствие и не должны всегда ждать, пока другой человек нас возбудит или поцелует. Возможно, стоит начать с поцелуя в лоб, а затем поцеловать в кончик носа – после этого переходите к поцелую в губы. Обнимите своего любимого за талию и скажите ему, как хороши на вкус его губы».
2. Следите за запахом изо рта. Для этого имейте при себе жевательную резинку или жидкость для полоскания рта. Специалисты отмечают, что неприятный запах – частая жалоба партнеров при поцелуях.
3. Не спешите целоваться. «Расслабьтесь. Иногда люди волнуются и ныряют в поцелуй. Это может не пройти гладко и вызвать неловкость. Убедитесь, что все взаимно, и начните с осмысленного зрительного контакта. Поцелуйте верхнюю часть губ, нижнюю часть губ, затем проведите языком между губами и медленно добавьте немного языка [в рот]. Вы можете играть и преследовать язык вашего партнера в течение нескольких секунд, а затем посасывать верхнюю и нижнюю губы. Когда войдете в ритм, можно увеличить давление и интенсивность».
4. Не нужно зацикливаться на технике. «Что делает французский поцелуй хорошим, так это техника, но в то же время и страсть. Просто будьте в моменте. Нужно донести до человека, что он вам небезразличен».
5. Не теряйте зрительный контакт с девушкой или парнем и следите, как партнер реагирует на поцелуй. «Время от времени устанавливайте зрительный контакт и обращайте внимание на то, что происходит».
6. Найдите баланс. «Не перебарщивайте с натиском и силой языка – речь идет о нежном использовании языка для передачи интереса или страсти».
7. Используйте руки: не прячьте их в карманах, обнимите или возьмите за руку партнера, потрогайте его волосы. «То, где находятся ваши руки, о чем-то говорит. Если ваши руки обвиты вокруг партнера, это, естественно, добавляет еще один слой страсти и интенсивности».
8. Говорите, если вас что-то не устраивает, но избегайте прямой критики – независимо, девушка вы или парень. «Вместо того чтобы говорить «Ты используешь слишком много языка» или «Мне не нравится, как ты меня целовал» лучше сказать «Эй, мне нравится, когда меня целуют с большим количеством языка» или «Мне нравится, когда люди используют меньше языка».
Такие советы, как научиться правильно целоваться с языком с девушкой или с парнем, журналу Men’s Health дали другие специалисты:
1. Не нужно сразу начинать целоваться с языком. «Начните с обычного поцелуя, но держите губы мягкими и слегка приоткрытыми, чтобы дать вашему партнеру сигнал, что вы готовы к большему. Затем можно нежно прикоснуться языками или дразнить их нижнюю губу обоими своими».
2. Не перенапрягайте язык. «Где бы вы ни встретились языками, хороший способ сделать это – подумать о том, чтобы нежно массировать его язык своим».
3. Осторожно прикусите губы партнера. «Когда его рот открыт, зажмите его нижнюю губу между своими губами и осторожно обхватите ее зубами. Прикусите и немного отодвиньтесь, но делайте это нежно. Вы всегда можете усилить давление, но если однажды вы будете, как Дракула, то уже не отмените этого».
4. Завершите французский поцелуй обычным. «В конце отведите язык назад и перейдите к обычному поцелую, чтобы он тоже почувствовал прикосновение ваших губ».
Одна из стратегий поцелуя с языком с девушкой или с парнем – предложить игру. О таком варианте рассказывал эксперт по сексу и педагог Кеннет Плей: «Скажите ей, что вы хотите поиграть в игру, чтобы узнать, как она любит целоваться. Расположитесь так, чтобы вы были под ней или на ее уровне: она или на вас, или сверху, когда вы лежите под ней, или как-то спуститесь на ее уровень, если вы выше.
Затем скажите ей, что собираетесь полностью следовать ее указаниям, пока она целует вас. Позвольте ей управлять ситуацией и сделайте все возможное, чтобы следовать ритму и движениям, которые она делает. Если она целует вас с закрытым ртом, сделайте это в ответ. Какой бы темп она ни задала, следуйте ему. Так вы научитесь ее движениям. Обычно она целует вас так, как хочет, чтобы целовали ее».
Уильям Кейн, который написал книгу «Искусство поцелуя», говорил об особенностях французского поцелуя: «Одна ошибка, которой следует избегать, – это заходить слишком далеко. Ты же не хочешь вызвать рвотный рефлекс. Как долго должен длиться поцелуй с языком? Минуту. Две минуты. Некоторые подростки говорят про пять минут».
По его наблюдениям, целоваться в губы с языком – самый распространенный и популярный вид поцелуев среди мужчин и женщин. Если девушка в большей степени предпочитает поцелуи в шею, то парень чаще выбирает французский поцелуй. Часто партнеры жалуются на рыбий рот – то есть такой поцелуй в губы, когда девушка или парень будто заглатывает добычу:
«Что мужчины делают неправильно, так это используют язык слишком рано. Женщины хотят, чтобы они немного подождали перед французским поцелуем. Это самое главное. Вторая жалоба женщин заключается в том, что мужчины засовывают язык слишком далеко в рот и душат бедную девушку. И третья – мужчины не обладают достаточной вариативностью. Женщины хотят иметь несколько различных видов поцелуев, а не просто постоянно повторять один и тот же.
Мужчины говорят, что им не хватает французских поцелуев. Вторая их главная жалоба заключается в том, что их партнерши не открывают рот под достаточно широким углом. Так что, думаю, мужчина не имеет того доступа ко рту девушки, который хочет. И им не хочется, чтобы рот был закрыт».
Кейн выделил три основных техники целоваться в губы с языком:
1. Щелканье языками.
2. Круговые движения языками.
3. Толкание языков друг друга вперед и назад.
Автор книги «Поцелуи: все, что вы хотели знать об одном из самых больших удовольствий в жизни» Андреа Демирджян составил такую последовательность действий во время поцелуя в губы с языком:
1. Откройте рот и нежно прикоснитесь языком к языку партнера. «Язык – это очень сильная мышца, с ним нужно обходиться изящно. Держите его податливым и нежным».
2. Медленно перемещайте язык по рту партнера, внутренней поверхности щек и неба. «[Делайте это] в поисках того, что может принести повышенное удовольствие и возбуждение (а затем сосредоточьтесь на этом на мгновение)». Языки должны образовать тандем – по аналогии с танго, где парень и девушка чувственно вкладываются в танец.
3. Можно пососать язык партнера, но нежно и быстро. Важно следить за реакцией и не оттолкнуть этим.
4. Нужно целоваться не только с языком, но и применять другие виды ласк: просто целовать в губы или шею, нежно прикусывать нижнюю губу партнера, трогать за волосы или тело. «Держите лицо вашего партнера или ласкайте его волосы, шею или тело – точно так же, как вы бы целовались без языка».
Если вы девушка, можно занять ведомую позицию и использовать счет про себя, чтобы вовремя подключить язык. Это совет от эксперта по поцелуям Шаллоны Лестер:
«Пусть мужчина будет на месте ведущего, когда вы целуетесь. Не надо просто так засовывать туда свой язык. И даже если он так делает, то не надо думать, что вы должны сражаться с ним на мечах у себя во рту. Вы можете занять более покорную позицию – надеюсь, он поймет намек.
Если вы задаетесь вопросом, когда именно использовать язык, вот мой совет: когда губы встретятся с губами, сосчитайте до четырех, затем откройте рот и сосчитайте еще раз, а после этого используйте язык. Таким образом, это четыре счета. Просто считайте в голове, чтобы не засунуть язык в чей-то рот слишком рано».
К частым ошибкам во время поцелуя с языком относят:
- слишком активное подключение языка, попытки засунуть его как можно глубже в рот и чрезмерное количество слюны;
- целоваться без контакта руками или телом (особенно, если вы парень);
- пассивные движения языком, когда один из партнеров просто засовывает его в рот другого;
- целоваться только с открытыми глазами;
- отсутствие наклона головы, из-за которого можно задеть друг друга носами;
- при неправильном наклоне головы можно попасть зубами по зубам партнера;
- отвлечение на разговор, что разрушает нужную атмосферу.
Как и где можно научиться целоваться с языком
Для изучения природы и устройства французского поцелуя можно использовать книги Уильяма Кейна «Искусство поцелуя» и Андреа Демирджяна «Поцелуи: все, что вы хотели знать об одном из самых больших удовольствий в жизни», которые упоминались в материале раньше.
Мы выбрали несколько видео, как правильно целоваться с языком – о технике и ошибках. Если вы парень или девушка, которые не умеют целоваться с языком, по ним можно научиться правильным действиям: