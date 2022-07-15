Уникальная жара в Европе: в Великобритании впервые красный уровень опасности, в Испании падают птицы, в Португалии – рекорды температур

Если в европейской части России первая половина лета прошла больше с дождями и ветрами, то в Европе наступила аномальная жара, которая приносит много проблем и даже жертв.

🇬🇧 В Великобритании впервые из-за жары объявлен красный уровень опасности

Красный уровень опасности отмечается в том случае, если существует вероятность катастрофических последствий из-за погоды. В феврале власти объявили его впервые с 2008 года из-за мощнейшего шторма. Теперь – из-за жары.

Прогнозируется повышение температуры до +40 градусов. И тогда будет поставлен абсолютный рекорд за все время наблюдения в стране. Предыдущий – плюс 38,7 – состоялся в 2019-м. Главный метеоролог Пол Гандерсен оценивает вероятность нового рекорда в 80%.

На некоторых авиабазах приостановлены полеты: из-за жары плавится взлетно-посадочная полоса.

Даже загорелся военный полигон во время учений.

В школах отменены занятия (там каникулы длятся не все лето).

Уникальность жары – раньше еще никогда не объявляли красный уровень опасности именно из-за высоких температур .

Намек был даже в новогоднюю ночь. Если откатиться на 7,5 месяцев назад – 1 января 2022 года стало самым теплым новогодним днем в стране за всю историю наблюдений. В центре Лондона температура тогда достигла +16,2.