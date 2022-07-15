Уникальная жара в Европе: в Великобритании впервые красный уровень опасности, в Испании падают птицы, в Португалии – рекорды температур
Если в европейской части России первая половина лета прошла больше с дождями и ветрами, то в Европе наступила аномальная жара, которая приносит много проблем и даже жертв.
🇬🇧 В Великобритании впервые из-за жары объявлен красный уровень опасности
Красный уровень опасности отмечается в том случае, если существует вероятность катастрофических последствий из-за погоды. В феврале власти объявили его впервые с 2008 года из-за мощнейшего шторма. Теперь – из-за жары.
Прогнозируется повышение температуры до +40 градусов. И тогда будет поставлен абсолютный рекорд за все время наблюдения в стране. Предыдущий – плюс 38,7 – состоялся в 2019-м. Главный метеоролог Пол Гандерсен оценивает вероятность нового рекорда в 80%.
- На некоторых авиабазах приостановлены полеты: из-за жары плавится взлетно-посадочная полоса.
- Даже загорелся военный полигон во время учений.
- В школах отменены занятия (там каникулы длятся не все лето).
Уникальность жары – раньше еще никогда не объявляли красный уровень опасности именно из-за высоких температур.
Намек был даже в новогоднюю ночь. Если откатиться на 7,5 месяцев назад – 1 января 2022 года стало самым теплым новогодним днем в стране за всю историю наблюдений. В центре Лондона температура тогда достигла +16,2.
🇪🇸 В Испании с неба падают птицы
Температура в этой стране уже выше +40 градусов. Например, +40,6 в Вальядолиде. В некоторых населенных пунктах происходят пожары.
- В полицию обратились жители – они указали на то, что в небе резко снижаются и падают вниз голуби, примерно так же ведут себя стрижи и аисты.
- Это может происходить из-за обезвоживания, дезориентации и неспособности летать после этого.
Уникальность жары в этом году – из-за охвата практически всей территории страны.
🇵🇹 В Португалии массовые пожары и эвакуации, температурные рекорды
В июне 96% территории страны находились в условиях экстремальной засухи. Происходят лесные пожары.
- Эвакуируются сотни людей.
- В Синтре закрываются достопримечательности.
- Президент и премьер-министр отменили рабочие поездки в другие страны.
Уникальность жары: Португалия почти побила абсолютный температурный рекорд в +47 градусов. Рекордная температура – плюс 47,4 в 2003-м, пока не хватило буквально половины градуса (+47,0 была 14 июля 2022-го). Но это совсем не предел.
И погода точно станет уникальной для 28 станций измерения температуры в стране – там были превышены предыдущие самые высокие значения максимальной температуры за июль.
🇫🇷 Во Франции – пожары, угроза урожаю, отмена фейерверков
Масштабы не так велики, как у этих трех стран, но ситуация непростая.
- Пожары уничтожили почти три тысячи гектаров леса, блокируются магистрали.
- Есть угроза жилым домам. В департаменте Жиронда власти намереныболее шести тысяч человек.
- Франция – крупнейший экспортер пшеницы, но жара и засуха сократят производство примерно на 7% – худший показатель за пять лет.
Уникальность жары: отмененные фейерверки во время национального праздника – Дня взятия Бастилии. Отменили их не по всей стране, но некоторые регионы остались без фейерверков в целях безопасности – для минимизации рисков пожаров.
Страдают и другие страны Европы
🇮🇹 В Италии красный уровень опасности был объявлен еще в июне. Уникальность погоды есть и там – первые полгода в 2022-м стали самыми жаркими за всю историю наблюдений. А в начале июля в Доломитовых Альпах обрушилась часть ледника, есть погибшие.
🇭🇷 В Хорватии – два крупных лесных пожара, крупнейший из них удалось потушить только спустя сутки.
🇹🇷 В Турции эвакуация из-за пожаров затронула несколько тысяч человек.
🇬🇷 В Греции во время тушения пожара упал вертолет – погибли два человека.
🇳🇴 Даже в Норвегии было +32,5 – такую температуру еще никогда не ощущали за Полярным кругом в Европе.
Почему в Европе стало так жарко
Аномальная жара прогнозировалась еще весной. Ее причина – горячий воздух из Северной Африки и Сахары. Еще одна версия – выброс парниковых газов из-за сжигания топлива.
Ожидается, что такая жара в Европе летом 2022-го – еще не предел. Рекордные температуры будут зафиксированы и дальше, жара продолжится в августе.