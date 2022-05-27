Рабочие по сборке MacBook в Шанхае два месяца живут на заводе и не видят семьи – теперь они бастуют против коронавирусных запретов

Как живут рабочие завода

В последних числах марта многие заводы и предприятия Шанхая и других регионов Китая перешли на замкнутый цикл. Это нужно, чтобы: а) Не останавливать беспрерывную работу; б) Не допустить распространение коронавируса среди рабочих. Замкнутый цикл подразумевает постоянное проживание сотрудников на территории рабочего места без возможности отъезда. Некоторые компании при этом понимали неудобства и повышали рабочим зарплаты. Но на Quanta размер оплаты труда не изменился.

Рядом с заводом есть общежитие: там несколько десятков комнат, в каждой – по шесть двухъярусных кроватей (но есть и несколько комнат с одноярусными). 18 апреля в общежитии произошла вспышка заражения коронавирусом, из-за чего рабочих перевели в кампус на территории завода (рассчитан на 40 тысяч человек, там есть супермаркет, бассейн, спортзал и небольшое футбольное поле). Администрация Quanta Computer периодически завозит машины с едой и средствами личной гигиены. Некоторые рабочие жалуются, что этого не хватает. Сейчас на территории кампуса проживает чуть более двух тысяч человек (это 5% от общего числа).

Из-за закрытости завода рабочий день стал длиннее. При этом средняя месячная зарплата как была три тысячи юаней (450 долларов), так и осталась прежней. Охрана не выпускает людей за периметр завода, внешние контакты запрещены даже с членами семьи – и так уже два месяца. Все это провоцирует бунты и столкновения.