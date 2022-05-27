Рабочие по сборке MacBook в Шанхае два месяца живут на заводе и не видят семьи – теперь они бастуют против коронавирусных запретов
В Шанхае сохраняется тяжелая коронавирусная ситуация. Только в начале 20-х чисел мая в городе частично возобновил работу общественный транспорт. Но некоторые предприятия все еще парализованы. В том числе и завод Quanta Computer, на котором собирают MacBook (дает три четверти от мирового объема продукта). Там уже два месяца сотрудники работают без возможности уехать из-за пандемии.
Как живут рабочие завода
В последних числах марта многие заводы и предприятия Шанхая и других регионов Китая перешли на замкнутый цикл. Это нужно, чтобы: а) Не останавливать беспрерывную работу; б) Не допустить распространение коронавируса среди рабочих. Замкнутый цикл подразумевает постоянное проживание сотрудников на территории рабочего места без возможности отъезда. Некоторые компании при этом понимали неудобства и повышали рабочим зарплаты. Но на Quanta размер оплаты труда не изменился.
Рядом с заводом есть общежитие: там несколько десятков комнат, в каждой – по шесть двухъярусных кроватей (но есть и несколько комнат с одноярусными). 18 апреля в общежитии произошла вспышка заражения коронавирусом, из-за чего рабочих перевели в кампус на территории завода (рассчитан на 40 тысяч человек, там есть супермаркет, бассейн, спортзал и небольшое футбольное поле). Администрация Quanta Computer периодически завозит машины с едой и средствами личной гигиены. Некоторые рабочие жалуются, что этого не хватает. Сейчас на территории кампуса проживает чуть более двух тысяч человек (это 5% от общего числа).
Из-за закрытости завода рабочий день стал длиннее. При этом средняя месячная зарплата как была три тысячи юаней (450 долларов), так и осталась прежней. Охрана не выпускает людей за периметр завода, внешние контакты запрещены даже с членами семьи – и так уже два месяца. Все это провоцирует бунты и столкновения.
NY Post поговорил с рабочим Quanta Computer, который пожелал остаться анонимным. Вот его слова: «Люди разочаровываются и устают от этого контроля. Бунты и забастовки неизбежны, ведь никто даже не представляет, когда это закончится».
Bloomberg направил запросы на комментарии в пресс-службу Apple и QuantaComputer в середине мая, но до сих пор не получил ответ.
Как бастуют рабочие завода
За два месяца произошло два ключевых события:
• 8 мая – рабочие пытались прорваться, перелезая через турникеты и убегая к общежитиям. Это произошло на фоне появившихся слухов о положительных тестах на коронавирус. Как именно коронавирус попал внутрь завода и сколько зараженных – руководство Quanta не сообщает. К тому же оно активно сотрудничает с властями Шанхая в операции по удалению роликов с конфликтов рабочих с охраной из соцсетей.
Получается не очень хорошо, записи остаются:
• 20-е числа мая. Новая попытка штурма рабочими Quanta общежития с руководством. В этот раз в беспорядках пострадали охранники, потому что сотрудники завода в ответ на жесткую форму задержаний ответили насилием. Диалоги между сотрудниками и руководством продолжаются, но из-за жестких коронавирусных ограничений в Шанхае стороны пока не могут прийти к соглашению.