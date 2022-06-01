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Куда поехать летом 2022 года из России – разбираем по ценам, визам, коронавирусу и открытости

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Мальдивские острова

Непростое лето для больших путешествий: на пандемию наложились санкции, закрытия воздушных пространств и резкий рост цен на авиаперевозки. Но даже в таких условиях бывают наиболее удобные и выгодные направления среди всех остальных.

В этом материале мы собрали список стран и городов, разобрав их по разным критериям: прямые рейсы, отсутствие коронавирусных ограничений, самые доступные цены и так далее.

Выгодные цели на отели и жилье на Я.Путешествиях

Куда можно лететь без карантина и без пересадок

Для поиска цен мы использовали данные сервиса Aviasales: рейсы с 1 по 7 июля, туда-обратно, из Москвы, на одного человека. Вот самые выгодные варианты:

🇧🇾 Белоруссия – 6662 рубля в Минск.

  • Нужен тест на коронавирус до прилета.
  • Виза не требуется.

🇺🇿 Узбекистан – от 17736 рублей.

  • Ургенч – 17736 рублей.
  • Ташкент – 20370 рублей.
  • Бухара – 22795 рублей.
  • Самарканд – 24140 рублей.
  • Нужен тест на коронавирус до прилета.
  • Виза не требуется.

🇰🇬 Киргизия – от 20766 рублей.

  • Ош – 20766 рублей.
  • Бишкек – 22310 рублей.
  • Иссык-Куль – 31858 рублей.
  • Для россиян нет коронавирусных и визовых ограничений.

🇹🇯 Таджикистан – от 22180 рублей

  • Худжанд – 22180 рублей
  • Куляб – 23926 рублей.
  • Бохтар – 25298 рублей.
  • Душанбе – 25694 рубля.
  • Нужен тест на коронавирус до прилета, ПЦР-тест кроме детей до трех лет.
  • Виза не требуется.

🇦🇲 Армения – за 22425 рубля в Ереван.

  • Для россиян нет коронавирусных и визовых ограничений.

Выгодные цели на отели и жилье на Я.Путешествиях

 

«Каскад» в Ереване – одна из главных достопримечательностей Армении

🇰🇿 Казахстан – от 23990 рублей.

  • Нур-Султан – 23990 рублей.
  • Актау – 27998 рублей.
  • Алматы – 37390 рублей.
  • Нужен тест на коронавирус до прилета.
  • Виза не требуется.

🇮🇷 Иран – за 30570 рублей в Тегеран.

  • Нужен тест на коронавирус до прилета, ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.
  • Тесты на коронавирус в аэропорту проводятся выборочно.
  • Виза в страну требуется по прибытии.

🇹🇷 Турция – от 34630 рублей.

  • Стамбул – 34630 рублей.
  • Анталья – 36245 рублей.
  • Бодрум – 45519 рублей.
  • Даламан – 55943 рубля.
  • Коронавирусные ограничения отменены.
  • Виза не требуется.

🇱🇰 Шри-Ланка – за 37870 рублей в Коломбо.

  • Нужен тест на коронавирус до прилета и страховка от него.
  • Виза требуется.

🇪🇬 Египет – от 43488 рублей.

  • Шарм-эш-Шейх – 43488 рублей.
  • Хургада – 56761 рубль.
  • Нужен тест на коронавирус до прилета.
  • Нужен сертификат о вакцинации или ПЦР-тест.
  • Виза в страну требуется по прибытии.

🇦🇿 Азербайджан – за 57600 рублей в Баку.

  • Лицам старше 18 лет требуется сертификат о вакцинации («Спутник V» подходит) или справка о перенесенной болезни.
  • Виза не требуется.

🇶🇦 Катар – за 65153 рублей в Доху.

  • Нужен тест на коронавирус до прилета и страховка от него.
  • Виза не требуется.

🇮🇱 Израиль – за 74772 рубля в Тель-Авив.

  • Нужна страховка от коронавируса.
  • Виза не требуется.

🇷🇸 Сербия – за 75926 рублей в Белград.

  • Нужна страховка от коронавируса.
  • Виза не требуется.

🇲🇻 Мальдивские острова – за 131190 рублей в Мале.

  • Нужна страховка от коронавируса.
  • Виза не требуется.

Выгодные цели на отели и жилье на Я.Путешествиях

Теперь рейсы в открытые страны и без пересадок, но все-таки с карантином

Ко всем этим странам добавится только одна страна:

🇦🇪 ОАЭ – от 51627 рублей.

  • Дубай – 51267 рублей.
  • Абу-Даби – 55152 рубля.
  • Шарджа – 66879 рублей.
  • Нужен тест на коронавирус до прилета и страховка от него.
  • Нужен тест на коронавирус после прилета.
  • Карантин – зависит от города. Например, в Абу-Даби и Дубае он отменен.
  • Виза не требуется.

Фонтан «Пальм Джумейра» в Дубае

Куда можно улететь только с пересадками. Что изменится

Теперь вариантов на сотню больше. Отметим основные:

  • 🇬🇪 В Грузию – от 39041 рубля, тест до прилета, виза не нужна.
  • 🇬🇧 В Великобританию – от 41643 рублей, нет ограничений, виза нужна.
  • 🇲🇻 На Мальдивские острова – от 43101 рубля, нужна страховка от коронавируса, виза не нужна.
  • 🇫🇷 Во Францию – от 48061 рубля, нет ограничений для тех, кто начал путешествие из России, виза нужна.
  • 🇮🇹 В Италию – от 48816 рублей, тест до прилета, виза нужна.
  • 🇬🇷 В Грецию – от 49064 рублей, нет ограничений, виза нужна.
  • 🇨🇭 В Швейцарию – от 50527 рублей, нет ограничений, виза нужна.
  • 🇭🇷 В Хорватию – от 51267 рублей, нет ограничений, виза нужна.
  • 🇪🇸 В Испанию – от 53608 рублей, тест до прилета, ПЦР-тест или сертификат о выздоровлении (российские вакцины не признаны), виза нужна.
  • 🇵🇹 В Португалию – от 56785 рублей, тест до прилета, ПЦР-тест или сертификат о выздоровлении (российские вакцины не признаны), виза нужна.

Выгодные цели на отели и жилье на Я.Путешествиях

Вид на Лиссабон

  • 🇨🇾 На Кипр – от 57978 рублей, тест до прилета, вакцинация или сертификат о перенесенной болезни, виза нужна.
  • 🇸🇨 На Сейшельские острова – от 62110 рублей, тест до прилета, страховка от коронавируса, виза по прибытии.
  • 🇹🇭 В Таиланд – от 73257 рубля, страховка от коронавируса, вакцинация или сертификат – в зависимости от программы посещения.
  • 🇲🇽 В Мексику – от 141243 рублей, нет ограничений, виза нужна.
  • 🇰🇷 В Южную Корею – от 120324 рублей, тест до прилета, 7-дневный карантин без вакцины, одобренной ВОЗ, виза не нужна.
  • 🇩🇴 В Доминиканскую Республику – от 151450 рублей, нет ограничений, виза нужна.
  • 🇫🇯 На Коста-Рику – от 162639 рублей – нет ограничений, но есть масочный режим, виза не нужна.

Как еще поехать в другие страны, если не на самолете

РЖД сообщает, что можно попасть поездом:

  • В Абхазию (Сухум), стартуя из Москвы, Санкт-Петербурга или Самары.
  • 🇧🇾 В Белоруссию: из Москвы в Брест или Минск, в Гродно или Гомель.
  • 🇰🇿 В Казахстан: в Караганду из Самары и Омска, в Алматы из Казани, в Атырау из Астрахани.
  • 🇰🇬 В Киргизию: в Бишкек из Самары, Новосибирска или Казани.
  • 🇲🇳 В Монголию: из Иркутска в Улан-Батор.
Все фото: imageBROKER.com / Mara Brandl / Global Look Press
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Foma Kinyaev
вчера, 15:48

В Турции описка в цене

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