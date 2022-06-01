Куда поехать летом 2022 года из России – разбираем по ценам, визам, коронавирусу и открытости

Непростое лето для больших путешествий: на пандемию наложились санкции, закрытия воздушных пространств и резкий рост цен на авиаперевозки. Но даже в таких условиях бывают наиболее удобные и выгодные направления среди всех остальных.

В этом материале мы собрали список стран и городов, разобрав их по разным критериям: прямые рейсы, отсутствие коронавирусных ограничений, самые доступные цены и так далее.

Выгодные цели на отели и жилье на Я.Путешествиях

Куда можно лететь без карантина и без пересадок

Для поиска цен мы использовали данные сервиса Aviasales: рейсы с 1 по 7 июля, туда-обратно, из Москвы, на одного человека. Вот самые выгодные варианты:

🇧🇾 Белоруссия – 6662 рубля в Минск.

Нужен тест на коронавирус до прилета.

Виза не требуется.

🇺🇿 Узбекистан – от 17736 рублей.

Ургенч – 17736 рублей.

Ташкент – 20370 рублей.

Бухара – 22795 рублей.

Самарканд – 24140 рублей.

Нужен тест на коронавирус до прилета.

Виза не требуется.

🇰🇬 Киргизия – от 20766 рублей.

Ош – 20766 рублей.

Бишкек – 22310 рублей.

Иссык-Куль – 31858 рублей.

Для россиян нет коронавирусных и визовых ограничений.

🇹🇯 Таджикистан – от 22180 рублей

Худжанд – 22180 рублей

Куляб – 23926 рублей.

Бохтар – 25298 рублей.

Душанбе – 25694 рубля.

Нужен тест на коронавирус до прилета, ПЦР-тест кроме детей до трех лет.

Виза не требуется.

🇦🇲 Армения – за 22425 рубля в Ереван.

Для россиян нет коронавирусных и визовых ограничений.