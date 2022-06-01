Куда поехать летом 2022 года из России – разбираем по ценам, визам, коронавирусу и открытости
Непростое лето для больших путешествий: на пандемию наложились санкции, закрытия воздушных пространств и резкий рост цен на авиаперевозки. Но даже в таких условиях бывают наиболее удобные и выгодные направления среди всех остальных.
В этом материале мы собрали список стран и городов, разобрав их по разным критериям: прямые рейсы, отсутствие коронавирусных ограничений, самые доступные цены и так далее.
Выгодные цели на отели и жилье на Я.Путешествиях
Куда можно лететь без карантина и без пересадок
Для поиска цен мы использовали данные сервиса Aviasales: рейсы с 1 по 7 июля, туда-обратно, из Москвы, на одного человека. Вот самые выгодные варианты:
🇧🇾 Белоруссия – 6662 рубля в Минск.
- Нужен тест на коронавирус до прилета.
- Виза не требуется.
🇺🇿 Узбекистан – от 17736 рублей.
- Ургенч – 17736 рублей.
- Ташкент – 20370 рублей.
- Бухара – 22795 рублей.
- Самарканд – 24140 рублей.
- Нужен тест на коронавирус до прилета.
- Виза не требуется.
🇰🇬 Киргизия – от 20766 рублей.
- Ош – 20766 рублей.
- Бишкек – 22310 рублей.
- Иссык-Куль – 31858 рублей.
- Для россиян нет коронавирусных и визовых ограничений.
🇹🇯 Таджикистан – от 22180 рублей
- Худжанд – 22180 рублей
- Куляб – 23926 рублей.
- Бохтар – 25298 рублей.
- Душанбе – 25694 рубля.
- Нужен тест на коронавирус до прилета, ПЦР-тест кроме детей до трех лет.
- Виза не требуется.
🇦🇲 Армения – за 22425 рубля в Ереван.
- Для россиян нет коронавирусных и визовых ограничений.
Выгодные цели на отели и жилье на Я.Путешествиях
🇰🇿 Казахстан – от 23990 рублей.
- Нур-Султан – 23990 рублей.
- Актау – 27998 рублей.
- Алматы – 37390 рублей.
- Нужен тест на коронавирус до прилета.
- Виза не требуется.
🇮🇷 Иран – за 30570 рублей в Тегеран.
- Нужен тест на коронавирус до прилета, ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.
- Тесты на коронавирус в аэропорту проводятся выборочно.
- Виза в страну требуется по прибытии.
🇹🇷 Турция – от 34630 рублей.
- Стамбул – 34630 рублей.
- Анталья – 36245 рублей.
- Бодрум – 45519 рублей.
- Даламан – 55943 рубля.
- Коронавирусные ограничения отменены.
- Виза не требуется.
🇱🇰 Шри-Ланка – за 37870 рублей в Коломбо.
- Нужен тест на коронавирус до прилета и страховка от него.
- Виза требуется.
🇪🇬 Египет – от 43488 рублей.
- Шарм-эш-Шейх – 43488 рублей.
- Хургада – 56761 рубль.
- Нужен тест на коронавирус до прилета.
- Нужен сертификат о вакцинации или ПЦР-тест.
- Виза в страну требуется по прибытии.
🇦🇿 Азербайджан – за 57600 рублей в Баку.
- Лицам старше 18 лет требуется сертификат о вакцинации («Спутник V» подходит) или справка о перенесенной болезни.
- Виза не требуется.
🇶🇦 Катар – за 65153 рублей в Доху.
- Нужен тест на коронавирус до прилета и страховка от него.
- Виза не требуется.
🇮🇱 Израиль – за 74772 рубля в Тель-Авив.
- Нужна страховка от коронавируса.
- Виза не требуется.
🇷🇸 Сербия – за 75926 рублей в Белград.
- Нужна страховка от коронавируса.
- Виза не требуется.
🇲🇻 Мальдивские острова – за 131190 рублей в Мале.
- Нужна страховка от коронавируса.
- Виза не требуется.
Выгодные цели на отели и жилье на Я.Путешествиях
Теперь рейсы в открытые страны и без пересадок, но все-таки с карантином
Ко всем этим странам добавится только одна страна:
🇦🇪 ОАЭ – от 51627 рублей.
- Дубай – 51267 рублей.
- Абу-Даби – 55152 рубля.
- Шарджа – 66879 рублей.
- Нужен тест на коронавирус до прилета и страховка от него.
- Нужен тест на коронавирус после прилета.
- Карантин – зависит от города. Например, в Абу-Даби и Дубае он отменен.
- Виза не требуется.
Куда можно улететь только с пересадками. Что изменится
Теперь вариантов на сотню больше. Отметим основные:
- 🇬🇪 В Грузию – от 39041 рубля, тест до прилета, виза не нужна.
- 🇬🇧 В Великобританию – от 41643 рублей, нет ограничений, виза нужна.
- 🇲🇻 На Мальдивские острова – от 43101 рубля, нужна страховка от коронавируса, виза не нужна.
- 🇫🇷 Во Францию – от 48061 рубля, нет ограничений для тех, кто начал путешествие из России, виза нужна.
- 🇮🇹 В Италию – от 48816 рублей, тест до прилета, виза нужна.
- 🇬🇷 В Грецию – от 49064 рублей, нет ограничений, виза нужна.
- 🇨🇭 В Швейцарию – от 50527 рублей, нет ограничений, виза нужна.
- 🇭🇷 В Хорватию – от 51267 рублей, нет ограничений, виза нужна.
- 🇪🇸 В Испанию – от 53608 рублей, тест до прилета, ПЦР-тест или сертификат о выздоровлении (российские вакцины не признаны), виза нужна.
- 🇵🇹 В Португалию – от 56785 рублей, тест до прилета, ПЦР-тест или сертификат о выздоровлении (российские вакцины не признаны), виза нужна.
- 🇨🇾 На Кипр – от 57978 рублей, тест до прилета, вакцинация или сертификат о перенесенной болезни, виза нужна.
- 🇸🇨 На Сейшельские острова – от 62110 рублей, тест до прилета, страховка от коронавируса, виза по прибытии.
- 🇹🇭 В Таиланд – от 73257 рубля, страховка от коронавируса, вакцинация или сертификат – в зависимости от программы посещения.
- 🇲🇽 В Мексику – от 141243 рублей, нет ограничений, виза нужна.
- 🇰🇷 В Южную Корею – от 120324 рублей, тест до прилета, 7-дневный карантин без вакцины, одобренной ВОЗ, виза не нужна.
- 🇩🇴 В Доминиканскую Республику – от 151450 рублей, нет ограничений, виза нужна.
- 🇫🇯 На Коста-Рику – от 162639 рублей – нет ограничений, но есть масочный режим, виза не нужна.
Как еще поехать в другие страны, если не на самолете
РЖД сообщает, что можно попасть поездом:
- В Абхазию (Сухум), стартуя из Москвы, Санкт-Петербурга или Самары.
- 🇧🇾 В Белоруссию: из Москвы в Брест или Минск, в Гродно или Гомель.
- 🇰🇿 В Казахстан: в Караганду из Самары и Омска, в Алматы из Казани, в Атырау из Астрахани.
- 🇰🇬 В Киргизию: в Бишкек из Самары, Новосибирска или Казани.
- 🇲🇳 В Монголию: из Иркутска в Улан-Батор.
В Турции описка в цене