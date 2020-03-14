«Йокерит» сам снялся с Кубка Гагарина. КХЛ пока не останавливает сезон

Cначала о ситуации с коронавирусом в Финляндии:

Карта, разработанная в Университете Джона Хопкинса в Балтиморе и описывающая распространение коронавируса в мире, говорит о 223 случаях заражения коронавирусом в стране.

1 человек из 223 зараженных вылечился, ни один не умер.

В стране отменены крупные мероприятия: футбольные матчи, концерты и т.д.

А вот небольшой дайджест событий по «Йокериту» за последние дни:

11 марта: выиграли серию у «Локомотива» (4:2 – по итогам 6 матчей) и вышли во второй раунд плей-офф КХЛ. Сразу же узнали, что сыграют со СКА.

12 марта: правительство Финляндии отменило массовые мероприятия численностью свыше 500 человек. «Йокерит» сразу же сообщил, что сыграет домашние матчи против СКА без зрителей.

14 марта, 12:48 по мск: «Чемпионат» сообщил, что «Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ.

14 марта, 13:47 по мск: «Йокерит» опроверг этот слух. Менеджер по работе с клиентами «Йокерита» Роман Рябков сказал: «Такое решение не принято. Если оно было бы принято, то оно бы было оформлено на официальном письме и направлено в КХЛ. «Йокерит» находится на постоянной связи со всеми заинтересованными сторонами. Клуб не планирует сниматься с чемпионата».

14 марта, 17:21 по мск: «Йокерит» снялся с плей-офф КХЛ.