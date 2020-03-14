«Йокерит» сам снялся с Кубка Гагарина. КХЛ пока не останавливает сезон
Cначала о ситуации с коронавирусом в Финляндии:
- Карта, разработанная в Университете Джона Хопкинса в Балтиморе и описывающая распространение коронавируса в мире, говорит о 223 случаях заражения коронавирусом в стране.
- 1 человек из 223 зараженных вылечился, ни один не умер.
- В стране отменены крупные мероприятия: футбольные матчи, концерты и т.д.
А вот небольшой дайджест событий по «Йокериту» за последние дни:
11 марта: выиграли серию у «Локомотива» (4:2 – по итогам 6 матчей) и вышли во второй раунд плей-офф КХЛ. Сразу же узнали, что сыграют со СКА.
12 марта: правительство Финляндии отменило массовые мероприятия численностью свыше 500 человек. «Йокерит» сразу же сообщил, что сыграет домашние матчи против СКА без зрителей.
14 марта, 12:48 по мск: «Чемпионат» сообщил, что «Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ.
14 марта, 13:47 по мск: «Йокерит» опроверг этот слух. Менеджер по работе с клиентами «Йокерита» Роман Рябков сказал: «Такое решение не принято. Если оно было бы принято, то оно бы было оформлено на официальном письме и направлено в КХЛ. «Йокерит» находится на постоянной связи со всеми заинтересованными сторонами. Клуб не планирует сниматься с чемпионата».
14 марта, 17:21 по мск: «Йокерит» снялся с плей-офф КХЛ.
На официальном сайте клуба появилось заявление председателя совета директоров «Йокерита» Яри Курри:
«Хоккейный клуб «Йокерит» сегодня принял решение сняться с плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Решение было принято на основе правительственных указаний, представленных на этой неделе из-за распространения коронавируса.
Исключительные времена требуют исключительных мер. Здоровье и благополучие людей и нашего общества первостепенны, и «Йокерит» готов взять ответственность на себя. Мы все вместе пришли к этому решению в ходе обсуждений с нашими врачами и игроками. Это очень тяжелое, но необходимое решение. «Йокерит» желает удачи всем участникам плей-офф и благодарит болельщиков за поддержку в течение всего сезона. Теперь настали трудные времена, и нужно позаботиться о себе и своих близких».
КХЛ пока не отреагировала на заявление «Йокерита». Более того, от КХЛ нет никаких заявлений по приостановке сезона из-за распространения коронавируса. «БИЗНЕС Online» лишь сообщает: 17 марта Лига проведет собрание, на котором обсудит перенос Кубка Гагарина. Пока что, по данным издания, речь идет о переносе матчей как минимум на две недели.