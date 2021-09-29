Финляндия не допустила нескольких игроков «Ак Барса» до матча с «Йокеритом». Один из них заболел ковидом

«Ак Барс» в «Йокерит» сыграют в Хельсинки в матче регулярного чемпионата КХЛ. За несколько часов до игры стало известно о недопуске нескольких игроков «Ак Барса» до матча.

Первым об этом написало казанское издание «Бизнес Online». По его информации, недопуск связан с санитарным регламентом Финляндии.

«Бизнес Online» утверждает, что игру пропустят шесть хоккеистов «Ак Барса», в том числе два из трех вратарей. По регламенту КХЛ клубу запрещено выходить на лед, если за него заявлено меньше двух вратарей.

«Ак Барс» в официальном комментарии заявил только, что вся команда приехала в Финляндию, но нескольким хоккеистам отказали в доступе на арену. Других подробностей клуб не привел.

В комментарии КХЛ говорится, что один игрок сдал положительный тест на коронавирус. Поэтому до матча допущены только вакцинированные или имеющие устойчивый иммунитет.

Матч начнется в 18:30 по московскому времени. Пока комментариев от КХЛ о возможном переносе игры не было. «Бизнес Online» писал, что руководство лиги решает вопрос с вратарями «Ак Барса».

В 2020 году из-за подобная ситуация уже происходила. Тогда шестерых игроков «Салавата Юлаева» не допустили до игры в Хельсинки.