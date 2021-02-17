Олег Евенко
КХЛ
Хоккей
Металлург Магнитогорск
Трактор
Евенко дисквалифицирован на четыре матча за два толчка клюшкой и драку
час назад
Защитник «Трактора» Олег Евенко получил денежный штраф и два матча дисквалификации за проступок в игре с «Металлургом». Дополнительно наложена еще одна двухматчевая дисквалификация. Так Евенко пропустит четыре игры в КХЛ.
- В матче с «Металлургом» Евенко дважды ударил клюшкой в спину Егора Яковлева.
- В потасовке ударил Григория Дронова.
Ранее «Металлург» обратился в Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ для рассмотрения четырех эпизодов из матча с «Трактором» – включая удары в голову Егору Коробкину и в челюсть Деннису Расмуссену.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые