Олег Евенко
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#Олег Евенко #Хоккей #КХЛ #Металлург Магнитогорск #Трактор

Евенко дисквалифицирован на четыре матча за два толчка клюшкой и драку

час назад

Защитник «Трактора» Олег Евенко получил денежный штраф и два матча дисквалификации за проступок в игре с «Металлургом». Дополнительно наложена еще одна двухматчевая дисквалификация. Так Евенко пропустит четыре игры в КХЛ.

  • В матче с «Металлургом» Евенко дважды ударил клюшкой в спину Егора Яковлева.
  • В потасовке ударил Григория Дронова.

Ранее «Металлург» обратился в Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ для рассмотрения четырех эпизодов из матча с «Трактором» – включая удары в голову Егору Коробкину и в челюсть Деннису Расмуссену.

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