Олег Евенко

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Евенко дисквалифицирован на четыре матча за два толчка клюшкой и драку
#Олег Евенко
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Тафгай «Спартака» побил игрока посреди матча. В прошлом сезоне он нокаутировал игрока, который сейчас его тренер
#Спартак (х)
Самая короткая драка в КХЛ. Игрок «Трактора» вырубил соперника одним ударом
#Олег Евенко
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