Виталий Кравцов
КХЛ
НХЛ
Трактор
Нью-Йорк Рейнджерс
Поделиться:
Комментарии:
0
#Виталий Кравцов #НХЛ #КХЛ #Нью-Йорк Рейнджерс #Трактор

Кравцов в третий раз за три года вернулся в «Трактор» из НХЛ. Он не прошел в основной состав «Рейнджерс» на сезон

03 ноября, 21:51

Виталий Кравцов

сайт «Нью-Йорк Рейнджерс»

«Нью-Йорк Рейнджерс» отдали Виталия Кравцова в аренду «Трактору» из КХЛ. «Рейнджерс» в официальном заявлении написал, что это «отвечает интересам как его самого, так и клуба».

Для Кравцова это третье возращение в Россию из НХЛ. Он подписал контракт новичка с «Рейнджерс» в 2019 году, но его заявили не за основную команду, а за фарм-клуб. Что было потом:

  • Сезон-2019/20. В октябре вернулся в «Трактор», но в декабре «Рейнджерс» отозвали его обратно в фарм-клуб.
  • Сезон-2020/21. В августе «Рейнджерс» отдали его в аренду «Трактору». В марте после окончания сезона в «Тракторе» вернулся в «Рейнджерс». В апреле дебютировал за клуб и набрал первые очки. 

Всего Кравцов сыграл в 20 играх прошлого сезона, забросил две шайбы и отдал два ассиста. Он провел с «Рейнджерс» предсезонку, но не прошел в основной состав. Его снова отправили в фарм-клуб. Инсайдер Ларри Брукс писал, что Кравцов не согласен с решением. 

  • Кравцову 21 год. «Рейнджерс» выбрали его в 2018 году в первом раунде под общим девятым номером.
  • Он воспитанник «Трактора», дебютировал в КХЛ в 2016 году, когда ему было 16 лет.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт «Нью-Йорк Рейнджерс»
Еще по теме
Секс-скандал в НХЛ: в 2010-м аналитик изнасиловал молодого игрока. Тренер «Флориды» и боссы «Чикаго» уволены лишь сейчас – они знали и молчали ради Кубка Стэнли
Почему Знарок возглавил хоккейную сборную России. Кажется, все из-за решения НХЛ по Олимпиаде
Трансфер года в русском хоккее: Гусев вернулся из НХЛ в СКА. Почему это случилось и что это значит для всех
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Виталий Кравцов
#НХЛ
#КХЛ
#Нью-Йорк Рейнджерс
#Трактор