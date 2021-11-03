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Кравцов в третий раз за три года вернулся в «Трактор» из НХЛ. Он не прошел в основной состав «Рейнджерс» на сезон
03 ноября, 21:51
«Нью-Йорк Рейнджерс» отдали Виталия Кравцова в аренду «Трактору» из КХЛ. «Рейнджерс» в официальном заявлении написал, что это «отвечает интересам как его самого, так и клуба».
Для Кравцова это третье возращение в Россию из НХЛ. Он подписал контракт новичка с «Рейнджерс» в 2019 году, но его заявили не за основную команду, а за фарм-клуб. Что было потом:
- Сезон-2019/20. В октябре вернулся в «Трактор», но в декабре «Рейнджерс» отозвали его обратно в фарм-клуб.
- Сезон-2020/21. В августе «Рейнджерс» отдали его в аренду «Трактору». В марте после окончания сезона в «Тракторе» вернулся в «Рейнджерс». В апреле дебютировал за клуб и набрал первые очки.
Всего Кравцов сыграл в 20 играх прошлого сезона, забросил две шайбы и отдал два ассиста. Он провел с «Рейнджерс» предсезонку, но не прошел в основной состав. Его снова отправили в фарм-клуб. Инсайдер Ларри Брукс писал, что Кравцов не согласен с решением.
- Кравцову 21 год. «Рейнджерс» выбрали его в 2018 году в первом раунде под общим девятым номером.
- Он воспитанник «Трактора», дебютировал в КХЛ в 2016 году, когда ему было 16 лет.
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