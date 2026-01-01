Трактор

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Чудесный гол в КХЛ. Игрок «Трактора» убрал финтом защитника и забил в овертайме ✨
#Виталий Кравцов
Первый сезон игрока в КХЛ – и уже гол из своей зоны, но никто не понял вратаря
#Сергей Телегин
Самая короткая драка в КХЛ. Игрок «Трактора» вырубил соперника одним ударом
#Олег Евенко
Первые матчи плей-офф КХЛ: поражение СКА и жесткость «Ак Барса»
#Плей-офф КХЛ