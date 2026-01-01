Эмиль Бохинен

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Футбол
ЦСКА победил «Крылья Советов» и выиграл впервые за пять матчей. Бохинен забил дебютный гол в РПЛ
#РПЛ
Футбол
ЦСКА подписал Бохинена и Рондона
#ЦСКА